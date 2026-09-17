Marko, šta im uradi? AEK spakovao osam komada, rival pocrneo od sramote
Vreme čitanja: 2min | čet. 17.09.26. | 21:44
Atinjani ponizili drugligaša Panseraikos u Kupu (8:1), a klub sa severa Grčke u to ime promenio pozadinu grba iz bele u crnu
Nije da se nešto drugo očekivalo osim pobede AEK-a protiv drugoligaša Panseraikosa, međutim, ekipa koju vodi Marko Nikolić rešila je da do iste dođe na surov način. Šampion Grčke se brutalno poigrao sa timom iz nižeg ranga i naneo mu najteži poraz u 80 godina dugoj istoriji kluba (8:1). Ujedno, ovo je četvrta najubedljivija pobeda AEK-a u klupskoj istoriji. I to sve bez Luke Jovića koji nije bio ni na klupi.
Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju je objava Panseraikosa na društvenim mrežama. Ljudi koji su zaduženi za vođenje Fejsbuk stranice ovog kluba su okačili sliku sa rezultatom na poluvremenu, a posle utakmice su okačili grb kluba sa kog su skinuli belu pozadinu i stavili crnu. Čisto da pokažu veličinu bruke koju je doživeo Panseriakos.
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Kad pogledate ovakvu reakciju iz rivalskog kluba, dođe vam da se zapitate "Marko, šta im uradi?". U odsustvu srpskih igrača, palicu je preuzeo Petros Mantalos. Od šest golova koliko je AEK dao u prvih 45 minuta, veteran na poziciji ofanzivnog veznog zaslužan je za pet. Asistirao je za prva četiri pogotka domaćih, a onda se upisao u listu strelaca u nadoknadi prvog poluvremena.
Ono što je još poraznije za nemoćne goste je činjenica da je Nikolićev tim dao osam golova iz deset šuteva koji su išli u okvir. Skoro sve što su naumili, igrači AEK-a su sproveli u delo. Još su u drugom poluvremenu spustili gas, pokazali, kakvu-takvu milost prema fudbalerima Panseraikosa koji su verovatno jedva čekali da se utakmica završi kako bi krenuli kućama iako su uspeli da postignu počasni gol u drugom minutu nadoknade.
Pitanje je i da li će trener Alekos Vosnijadis dočekati sutrašnji dan kao trener ekipe ili će mu gazda kluba Tasos Kazijas uručiti otkaz. Ne bi bilo čudo, od trenutka kad je u oktobru 2018. godine seo na čelo Panseraikosa, smenio je 18 trenera. Nije slučajno da zbog Marka Nikolića posegne za još jednom promenom šefa struke.