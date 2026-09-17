Marko, šta im uradi? AEK spakovao osam komada, rival pocrneo od sramote

Kad pogledate ovakvu reakciju iz rivalskog kluba, dođe vam da se zapitate "Marko, šta im uradi?". U odsustvu srpskih igrača, palicu je preuzeo Petros Mantalos. Od šest golova koliko je AEK dao u prvih 45 minuta, veteran na poziciji ofanzivnog veznog zaslužan je za pet. Asistirao je za prva četiri pogotka domaćih, a onda se upisao u listu strelaca u nadoknadi prvog poluvremena.

Ono što je još poraznije za nemoćne goste je činjenica da je Nikolićev tim dao osam golova iz deset šuteva koji su išli u okvir. Skoro sve što su naumili, igrači AEK-a su sproveli u delo. Još su u drugom poluvremenu spustili gas, pokazali, kakvu-takvu milost prema fudbalerima Panseraikosa koji su verovatno jedva čekali da se utakmica završi kako bi krenuli kućama iako su uspeli da postignu počasni gol u drugom minutu nadoknade.

Pitanje je i da li će trener Alekos Vosnijadis dočekati sutrašnji dan kao trener ekipe ili će mu gazda kluba Tasos Kazijas uručiti otkaz. Ne bi bilo čudo, od trenutka kad je u oktobru 2018. godine seo na čelo Panseraikosa, smenio je 18 trenera. Nije slučajno da zbog Marka Nikolića posegne za još jednom promenom šefa struke.