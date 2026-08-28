Hajduk baš nije imao sreće, Ajaks stiže u Split! Borac čeka Atalantu u Banjaluci
Vreme čitanja: 1min | pet. 28.08.26. | 14:17
Težak žreb za hrvatski tim, nešto bolji za Banjalučane
Vratio se Hajduk u Evropu posle 16 godina, ali neće imati toplu dobrodošlicu. Jer za razliku od Crvene zvezde, splitski tim nije imao sreće na žrebu za ligašku fazu Lige konferencije održanom u Monaku.
Hrvatski klub je samo iz trećeg šešira izbegao minu izvukavši Linkoln Red Imps iz Gibraltara, dok ga u preostalih pet utakmica ligaškog dela čekaju veliki izazovi. Redom Ajaks, koji će gostovati na Poljudu, kao i Sint Trojden i Nordsjeland, dok će on gostovati Midtjilandu, Tunu i pomenutom Linkolnu.
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Posebno Hajduk nije imao sreće sa drugim i petim šeširom iz kojih je dobio dva danska kluba – Midtjiland koji je u plej-ofu deklasirao Rijeku sa ukupnih 6:1, a prošle sezone u osmini finala Lige Evrope izbacio kasnijeg polufinalistu Notingem Forest; odnosno Nordsjeland, klub poznat po izvrsnoj transfer politici koji se posle tri godine vratio u Ligu konferencije.
Neće nimalo lak zadatak predstavljati ni Sint Trojden, koji je prošle sezone bio najprijantije iznenađenje u Belgiji i prvenstvenu trku okončao na trećem mestu.
Borac je s druge strane dobio nešto lakši put. Istina, dočekaće Atalantu kao jedan od najjačih timova ovogodišnjeg turnira, ali je iz trećeg šešira za rivala dobio finski KuPS, a iz petog letonsku Rigu koji će takođe biti gosti u Banjaluci. Znatno teže Borcu bi trebalo da bude na gostovanjima pošto ga čekaju utakmice sa Panatinaikosom, škotskim vicešampionom Hartsom i prvakom Švedske Mjelbijem.
Evo i kompletnog žreba: