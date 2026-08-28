Hajduk baš nije imao sreće, Ajaks stiže u Split! Borac čeka Atalantu u Banjaluci

Posebno Hajduk nije imao sreće sa drugim i petim šeširom iz kojih je dobio dva danska kluba – Midtjiland koji je u plej-ofu deklasirao Rijeku sa ukupnih 6:1, a prošle sezone u osmini finala Lige Evrope izbacio kasnijeg polufinalistu Notingem Forest; odnosno Nordsjeland, klub poznat po izvrsnoj transfer politici koji se posle tri godine vratio u Ligu konferencije.

Neće nimalo lak zadatak predstavljati ni Sint Trojden, koji je prošle sezone bio najprijantije iznenađenje u Belgiji i prvenstvenu trku okončao na trećem mestu.

Borac je s druge strane dobio nešto lakši put. Istina, dočekaće Atalantu kao jedan od najjačih timova ovogodišnjeg turnira, ali je iz trećeg šešira za rivala dobio finski KuPS, a iz petog letonsku Rigu koji će takođe biti gosti u Banjaluci. Znatno teže Borcu bi trebalo da bude na gostovanjima pošto ga čekaju utakmice sa Panatinaikosom, škotskim vicešampionom Hartsom i prvakom Švedske Mjelbijem.

Evo i kompletnog žreba: