Žreb LE: Pakleno Vlahoviću i Tadiću! Kako su prošli Zvezdini dželati i šta čeka Dinamo
Vreme čitanja: 5min | pet. 28.08.26. | 14:35
Kompletan pregled ko s kim igra u osnovnom delu takmičenja
Pratio bi se žreb Lige Evrope u Srbiji daleko pažljivije da je Crvena zvezda u Češkoj sačuvala kapital iz Beograda, ali kako nije i pošto se preselila u Ligu konferencije, interesovanje je splasnulo, mada to ne znači da neće biti interesantno kada glavni deo takmičenja počne.
S tim u vezi, javnost zanima kako su prošli dželati crveno-belih na međunarodnoj sceni. Za početak, Viktorija iz Plzenja.
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Kompjuter je odredio vrlo zahtevne rivale ekipi iz Češke, jer će čekati Benfiku i Union Sen Žiloaz, gostovati između ostalog u San Sebastijanu i Bornmutu, ali bi mogla da se nada bodovima u sudarima sa Jagjelonijom i Levskim na Dosan areni, te Lilestremom u Norveškoj. Što se tiče Hapoela iz Ber Ševe, koji će sve utakmice igrati van Izraela, jasno je da ga čeka vrlo zahtevan posao u susretima sa Juventusom, Dinamom i Seltom u Mađarskoj, gde će imati zicer protiv osvajača Kupa Grčke, OFI-ja sa Krita, dok putuje u Alkmar, Brisel, Bornmut i Istanbul.
Kad već pominjemo Istanbul, da vidimo s kim će se sresti novi klub Dušana Vlahovića. S obzirom na to da su crno-beli stigli na žreb iz poslednjeg šešira, protivnici su im izuzetno jaki: Marselj, Union Sen Žiloaz, Kristal Palas i Hapoel iz Ber Ševe kod kuće, a Leverkuzen, Seltik, Omonija i Hofenhajm u gostima. Biće pakleno.
U istom statusu, kao tim iz poslednjeg šešira, protivnike je dobio NEC, što znači da će ekipa Dušana Tadića morati da se odmeri sa nekadašnjim prvacima Evrope, Benfikom i Juventusom, vrlo opasnim Renom, nepredvidivim Dinamom, a mogla bi da se okoristi u duelima sa Omonijom, Celjem, Levskim i Araratom.
Što se tiče zagrebačkog Dinama, imaće izuzetno komplikovan zadatak, jer na Maksimir stižu Leverkuzen, Anderleht, Šturm i Tadićev NEC, a putuje u Alkmar, Ren, Sanderlend i u Mađarsku, na megdan Hapoelu iz Ber Ševe.
Od velikana kontinentalnog fudbala valja istaći sudare Benfike i Milana, Marselja i Anderlehta, Seltika i Benfike. Biće fudbala za uživanje četvrtkom.
Detaljan pregled svih rivala
Bajer Leverkuzen: Marselj (d), Lion (g), Salcburg (d), Dinamo Zagreb (g), Celje (d), Leh (g), Bešiktaš (d), OFI Krit (g).
Benfika: AZ Alkmar (d), Milan (g), Seltik (d), Viktorija Plzenj (g), Leh (d), Omonija (g), OFI (d), NEC (g).
Juventus: Sosijedad (d), AZ Alkmar (g), Ren (d), Ferencvaroš (g), Omonija (d), Selta (g), NEC (d), Hapoel Ber Ševa (g).
Milan: Benfika (d), Olimpijakos (g), Ferencvaroš (d), Salcburg (g), Sanderlend (d), Ararat (d), Levski (g).
Lion: Leverkuzen (d), Sosijedad (g), Union Sen Žiloaz (d), Anderleht (g), Kristal Palas (d), Jagjelonija (g), Lilestrem (d), Hofenhajm (g).
AZ Alkmar: Juventus (d), Benfika (g), Dinamo Zagreb (d), Sparta Prag (g), Šturm (d), Sanderlend (g), Hapoel Ber Ševa (d), Ararat (g).
Olimpijakos: Milan (d), Marselj (g), Sparta (d), Ren (g), Jagjelonija (d), Celje (g), Hofenhajm (d), Torense (g).
Sosijedad: Lion (d), Juventus (g), Viktorija Plzenj (d), Union Sen Žiloaz (g), Bornmut (d), Kristal Palas (g), Torense (d), Lilestrem (g).
Marselj: Olimpijakos (d), Leverkuzen (g), Anderleht (d), Seltik (g), Selta (d), Šturm (g), Levski (d), Bešiktaš (g).
Ferencvaroš: Juventus (d), Milan (g), Viktorija Plzenj (d), Seltik (g), Celje (d), Leh (g), Torense (d), Hofenhajm (g).
Viktorija Plzenj: Benfika (d), Sosijedad (g), Union Sen Žiloaz (d), Ferencvaroš (g), Jagjelonija (d), Bornmut (g), Levski (d), Lilestrem (g).
Union Sen Žiloaz: Sosijedad (d), Lion (g), Seltik (d), Viktorija Plzenj (g), Leh (d), Selta (g), Hapoel Ber Ševa (d), Bešiktaš (g).
Dinamo Zagreb: Leverkuzen (d), AZ Alkmar (g), Anderleht (d), Ren (g), Šturm (d), Sanderlend (g), NEC (d), Hapoel Ber Ševa (g).
Salcburg: Milan (d), Leverkuzen (d), Sparta (d), Anderleht (g), Kristal Palas (d), Celje (g), Ararat (d), Levski (g).
Seltik: Marselj (d), Benfika (g), Ferencvaroš (d), Union Sen Žiloaz (g), Selta (d), Omonija (g), Bešiktaš (d), Torense (g).
Sparta Prag: AZ Alkmar (d), Olimpijakos (g), Ren (d), Salcburg (g), Bornmut (d), Kristal Palas (g), Lilestrem (d), Ararat (g).
Ren: Olimpijakos (d), Juventus (g), Dinamo Zagreb (d), Sparta (g), Omonija (d), Šturm (g), OFI (d), NEC (g).
Anderleht: Lion (d), Marselj (g), Salcburg (d), Dinamo (g), Sanderlend (d), Jagjelonija (g), Hofenhajm (d), OFI (g).
Šturm: Marselj (d), AZ Alkmar (g), Ren (d), Dinamo (g), Celje (d), Bornmut (g), OFI (d), Hofenhajm (g).
Leh: Leverkuzen (d), Benfika (g), Ferencvaroš (d), Union Sen Žiloaz (g), Sanderlend (d), Kristal Palas (g), Hofenhajm (d), Bešiktaš (g).
Kristal Palas: Sosijedad (d), Lion (g), Sparta (d), Salcburg (g), Leh (d), Jagjelonija (g), Hofenhajm (d), Bešiktaš (g).
Bornmut: Milan (d), Sosijedad (g), Viktorija Plzenj (d), Sparta (g), Šturm (d), Selta (g), Hapoel Ber Ševa (d), Lilestrem (g).
Sanderlend: AZ Alkmar (d), Milan (g), Dinamo (d), Anderleht (g), Jagjelonija (d), Leh (g), Levski (d), Torense (g).
Celje: Olimpijakos (d), Leverkuzen (g), Salcburg (d), Ferencvaroš (g), Omonija (d), Šturm (g), NEC (d), Ararat (g).
Jagjelonija: Lion (d), Olimpijakos (g), Anderleht (d), Viktorija Plzenj (g), Kristal Palas (d), Sanderlend (g), Ararat (d), Levski (g).
Omonija: Benfika (d), Juventus (g), Seltik (d), Ren (g), Selta (d), Celje (g), Bešiktaš (d), NEC (g).
Selta: Juventus (d), Marselj (g), Union Sen Žiloaz (d), Seltik (g), Bornmut (d), Omonija (g), Lilestrem (d), Hapoel Ber Ševa (g).
Hofenhajm: Lion (d), Olimpijakos (g), Ferencvaroš (d), Anderleht (g), Šturm (d), Kristal Palas (g), Bešiktaš (d), OFI (g).
Bešiktaš: Marselj (d), Leverkuzen (g), Union Sen Žiloaz (d), Seltik (g), Kristal Palas (d), Omonija (g), Hapoel Ber Ševa (d), Hofenhajm (g).
Torense: Olimpijakos (d), Sosijedad (g), Seltik (d), Ferencvaroš (g), Sanderlend (d), Leh (g), Ararat (d), Lilestrem (g).
Hapoel Ber Ševa: Juventus (d), AZ Alkmar (g), Dinamo (d), Union Sen Žiloaz (g), Selta (d), Bornmut (g), OFI (d), Bešiktaš (g).
NEC Najmehen: Benfika (d), Juventus (g), Ren (d), Dinamo (g), Omonija (d), Celje (g), Levski (d), Ararat (g).
OFI Krit: Leverkuzen (d), Benfika (g), Anderleht (d), Ren (g), Leh (d), Šturm (g), Hofenhajm (d), Hapoel Ber Ševa (g).
Lilestrem: Sosijedad (d), Lion (g), Viktorija Plzenj (d), Sparta (g), Bornmut (d), Selta (g), Torense (d), Levski (g).
Levski Sofija: Milan (d), Marselj (g), Salcburg (d), Viktorija Plzenj (g), Jagjelonija (d), Sanderlend (g), Lilestrem (d), NEC (g).
Ararat: AZ Alkmar (d), Milan (g), Sparta (d), Salcburg (g), Celje (d), Jagjelonija (g), NEC (d), Torense (g).
Napomena: Oznake u zagradama (d i g) odnose se na to da li će ekipa biti domaćin ili gost.
TERMINI
Prvo kolo: 16. i 17. septembra
Drugo koo: 15. oktobar
Treće kolo: 22. oktobar
Četvrto kolo: 5. novembar
Peto kolo: 26. novembar
Šesto kolo: 10. decembar
Sedmo kolo: 21. januar
Osmo kolo: 28. Januar
NOKAUT FAZA
Baraž za plasman u osmini finala: 18. i 25. februar
Osmina finala: 11. i 18. mart
Četvrtfinala: 8. i 15. april
Polufinala: 29. april i 6. maj
Finale: 26. maja u Frankfurtu