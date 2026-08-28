Žreb LE: Pakleno Vlahoviću i Tadiću! Kako su prošli Zvezdini dželati i šta čeka Dinamo

Kompjuter je odredio vrlo zahtevne rivale ekipi iz Češke, jer će čekati Benfiku i Union Sen Žiloaz, gostovati između ostalog u San Sebastijanu i Bornmutu, ali bi mogla da se nada bodovima u sudarima sa Jagjelonijom i Levskim na Dosan areni, te Lilestremom u Norveškoj. Što se tiče Hapoela iz Ber Ševe, koji će sve utakmice igrati van Izraela, jasno je da ga čeka vrlo zahtevan posao u susretima sa Juventusom, Dinamom i Seltom u Mađarskoj, gde će imati zicer protiv osvajača Kupa Grčke, OFI-ja sa Krita, dok putuje u Alkmar, Brisel, Bornmut i Istanbul.

Kad već pominjemo Istanbul, da vidimo s kim će se sresti novi klub Dušana Vlahovića. S obzirom na to da su crno-beli stigli na žreb iz poslednjeg šešira, protivnici su im izuzetno jaki: Marselj, Union Sen Žiloaz, Kristal Palas i Hapoel iz Ber Ševe kod kuće, a Leverkuzen, Seltik, Omonija i Hofenhajm u gostima. Biće pakleno.

U istom statusu, kao tim iz poslednjeg šešira, protivnike je dobio NEC, što znači da će ekipa Dušana Tadića morati da se odmeri sa nekadašnjim prvacima Evrope, Benfikom i Juventusom, vrlo opasnim Renom, nepredvidivim Dinamom, a mogla bi da se okoristi u duelima sa Omonijom, Celjem, Levskim i Araratom.

Što se tiče zagrebačkog Dinama, imaće izuzetno komplikovan zadatak, jer na Maksimir stižu Leverkuzen, Anderleht, Šturm i Tadićev NEC, a putuje u Alkmar, Ren, Sanderlend i u Mađarsku, na megdan Hapoelu iz Ber Ševe.

Od velikana kontinentalnog fudbala valja istaći sudare Benfike i Milana, Marselja i Anderlehta, Seltika i Benfike. Biće fudbala za uživanje četvrtkom.

Detaljan pregled svih rivala

Bajer Leverkuzen: Marselj (d), Lion (g), Salcburg (d), Dinamo Zagreb (g), Celje (d), Leh (g), Bešiktaš (d), OFI Krit (g).

Benfika: AZ Alkmar (d), Milan (g), Seltik (d), Viktorija Plzenj (g), Leh (d), Omonija (g), OFI (d), NEC (g).

Juventus: Sosijedad (d), AZ Alkmar (g), Ren (d), Ferencvaroš (g), Omonija (d), Selta (g), NEC (d), Hapoel Ber Ševa (g).

Milan: Benfika (d), Olimpijakos (g), Ferencvaroš (d), Salcburg (g), Sanderlend (d), Ararat (d), Levski (g).

Lion: Leverkuzen (d), Sosijedad (g), Union Sen Žiloaz (d), Anderleht (g), Kristal Palas (d), Jagjelonija (g), Lilestrem (d), Hofenhajm (g).

AZ Alkmar: Juventus (d), Benfika (g), Dinamo Zagreb (d), Sparta Prag (g), Šturm (d), Sanderlend (g), Hapoel Ber Ševa (d), Ararat (g).

Olimpijakos: Milan (d), Marselj (g), Sparta (d), Ren (g), Jagjelonija (d), Celje (g), Hofenhajm (d), Torense (g).

Sosijedad: Lion (d), Juventus (g), Viktorija Plzenj (d), Union Sen Žiloaz (g), Bornmut (d), Kristal Palas (g), Torense (d), Lilestrem (g).

Marselj: Olimpijakos (d), Leverkuzen (g), Anderleht (d), Seltik (g), Selta (d), Šturm (g), Levski (d), Bešiktaš (g).

Ferencvaroš: Juventus (d), Milan (g), Viktorija Plzenj (d), Seltik (g), Celje (d), Leh (g), Torense (d), Hofenhajm (g).

Viktorija Plzenj: Benfika (d), Sosijedad (g), Union Sen Žiloaz (d), Ferencvaroš (g), Jagjelonija (d), Bornmut (g), Levski (d), Lilestrem (g).

Union Sen Žiloaz: Sosijedad (d), Lion (g), Seltik (d), Viktorija Plzenj (g), Leh (d), Selta (g), Hapoel Ber Ševa (d), Bešiktaš (g).

Dinamo Zagreb: Leverkuzen (d), AZ Alkmar (g), Anderleht (d), Ren (g), Šturm (d), Sanderlend (g), NEC (d), Hapoel Ber Ševa (g).

Salcburg: Milan (d), Leverkuzen (d), Sparta (d), Anderleht (g), Kristal Palas (d), Celje (g), Ararat (d), Levski (g).

Seltik: Marselj (d), Benfika (g), Ferencvaroš (d), Union Sen Žiloaz (g), Selta (d), Omonija (g), Bešiktaš (d), Torense (g).

Sparta Prag: AZ Alkmar (d), Olimpijakos (g), Ren (d), Salcburg (g), Bornmut (d), Kristal Palas (g), Lilestrem (d), Ararat (g).

Ren: Olimpijakos (d), Juventus (g), Dinamo Zagreb (d), Sparta (g), Omonija (d), Šturm (g), OFI (d), NEC (g).

Anderleht: Lion (d), Marselj (g), Salcburg (d), Dinamo (g), Sanderlend (d), Jagjelonija (g), Hofenhajm (d), OFI (g).

Šturm: Marselj (d), AZ Alkmar (g), Ren (d), Dinamo (g), Celje (d), Bornmut (g), OFI (d), Hofenhajm (g).

Leh: Leverkuzen (d), Benfika (g), Ferencvaroš (d), Union Sen Žiloaz (g), Sanderlend (d), Kristal Palas (g), Hofenhajm (d), Bešiktaš (g).

Kristal Palas: Sosijedad (d), Lion (g), Sparta (d), Salcburg (g), Leh (d), Jagjelonija (g), Hofenhajm (d), Bešiktaš (g).

Bornmut: Milan (d), Sosijedad (g), Viktorija Plzenj (d), Sparta (g), Šturm (d), Selta (g), Hapoel Ber Ševa (d), Lilestrem (g).

Sanderlend: AZ Alkmar (d), Milan (g), Dinamo (d), Anderleht (g), Jagjelonija (d), Leh (g), Levski (d), Torense (g).

Celje: Olimpijakos (d), Leverkuzen (g), Salcburg (d), Ferencvaroš (g), Omonija (d), Šturm (g), NEC (d), Ararat (g).

Jagjelonija: Lion (d), Olimpijakos (g), Anderleht (d), Viktorija Plzenj (g), Kristal Palas (d), Sanderlend (g), Ararat (d), Levski (g).

Omonija: Benfika (d), Juventus (g), Seltik (d), Ren (g), Selta (d), Celje (g), Bešiktaš (d), NEC (g).

Selta: Juventus (d), Marselj (g), Union Sen Žiloaz (d), Seltik (g), Bornmut (d), Omonija (g), Lilestrem (d), Hapoel Ber Ševa (g).

Hofenhajm: Lion (d), Olimpijakos (g), Ferencvaroš (d), Anderleht (g), Šturm (d), Kristal Palas (g), Bešiktaš (d), OFI (g).

Bešiktaš: Marselj (d), Leverkuzen (g), Union Sen Žiloaz (d), Seltik (g), Kristal Palas (d), Omonija (g), Hapoel Ber Ševa (d), Hofenhajm (g).

Torense: Olimpijakos (d), Sosijedad (g), Seltik (d), Ferencvaroš (g), Sanderlend (d), Leh (g), Ararat (d), Lilestrem (g).

Hapoel Ber Ševa: Juventus (d), AZ Alkmar (g), Dinamo (d), Union Sen Žiloaz (g), Selta (d), Bornmut (g), OFI (d), Bešiktaš (g).

NEC Najmehen: Benfika (d), Juventus (g), Ren (d), Dinamo (g), Omonija (d), Celje (g), Levski (d), Ararat (g).

OFI Krit: Leverkuzen (d), Benfika (g), Anderleht (d), Ren (g), Leh (d), Šturm (g), Hofenhajm (d), Hapoel Ber Ševa (g).

Lilestrem: Sosijedad (d), Lion (g), Viktorija Plzenj (d), Sparta (g), Bornmut (d), Selta (g), Torense (d), Levski (g).

Levski Sofija: Milan (d), Marselj (g), Salcburg (d), Viktorija Plzenj (g), Jagjelonija (d), Sanderlend (g), Lilestrem (d), NEC (g).

Ararat: AZ Alkmar (d), Milan (g), Sparta (d), Salcburg (g), Celje (d), Jagjelonija (g), NEC (d), Torense (g).

Napomena: Oznake u zagradama (d i g) odnose se na to da li će ekipa biti domaćin ili gost.

TERMINI

Prvo kolo: 16. i 17. septembra

Drugo koo: 15. oktobar

Treće kolo: 22. oktobar

Četvrto kolo: 5. novembar

Peto kolo: 26. novembar

Šesto kolo: 10. decembar

Sedmo kolo: 21. januar

Osmo kolo: 28. Januar

NOKAUT FAZA

Baraž za plasman u osmini finala: 18. i 25. februar

Osmina finala: 11. i 18. mart

Četvrtfinala: 8. i 15. april

Polufinala: 29. april i 6. maj

Finale: 26. maja u Frankfurtu