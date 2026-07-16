Hajduk jednom nogom na Pafos: Garsija trenira strogoću, Livaja i Dalison na klupi

Popio je Hajduk prethodnih leta gorke pilule od autsajdera – Gzire, Tobola, Ružemberoka, albanskog Dinama… Nikada manja euforija u Dalmaciji nego ove godine. Ni oni najzagriženiji hajdukovci baš ne veruju mnogo u tim Gonzala Garsije koji je ostao bez Anta Rebića i Filipa Krovinovića, sa Markom Livajom koji i dalje vodi lični rat sa Špancem na kormilu.

Početak evropske priče hrvatskog vicešampiona bio je uspešan. Pre sedam dana pala je Žilina na Poljudu sa 2:0, rezultat koji daje lepu prednost Splićanima u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, ali daleko od toga da je gotovo pred revanš u Slovačkoj (20.30). Znao je Hajduk prethodnih leta da se raspadne, ali sada je sve u njegovim rukama.