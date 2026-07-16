Hajduk jednom nogom na Pafos: Garsija trenira strogoću, Livaja i Dalison na klupi
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 09:50
Splićani brane u Žilini (20.30) dva gola viška (2:0) s Poljuda u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope
Popio je Hajduk prethodnih leta gorke pilule od autsajdera – Gzire, Tobola, Ružemberoka, albanskog Dinama… Nikada manja euforija u Dalmaciji nego ove godine. Ni oni najzagriženiji hajdukovci baš ne veruju mnogo u tim Gonzala Garsije koji je ostao bez Anta Rebića i Filipa Krovinovića, sa Markom Livajom koji i dalje vodi lični rat sa Špancem na kormilu.
Početak evropske priče hrvatskog vicešampiona bio je uspešan. Pre sedam dana pala je Žilina na Poljudu sa 2:0, rezultat koji daje lepu prednost Splićanima u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, ali daleko od toga da je gotovo pred revanš u Slovačkoj (20.30). Znao je Hajduk prethodnih leta da se raspadne, ali sada je sve u njegovim rukama.
Izabrane vesti
Marko Livaja je rezerva, oproštena mu je nedisciplina na pripremama, dok će najveće letnje pojačanje Splićana, Brazilca Dalisona, Garsija ostaviti na klupi jer je zakasnio na sastanak pred meč sa Slovacima. Oduševio je sve na debiju za hrvatskog vicešampiona, ali se nije iskupio za kršenje klupske discipline. Germanijak javlja da će Dalison da počne meč s klupe za rezerve, kao i Livaja koji je igrao u finišu meča na Poljudu pre sedam dana. U Splitu je ostao Niko Sigur posle dužeg odmora posle Mundijala i obaveza sa Kanadom.
20.30: (3,30) Žilina (3,40) Hajduk Split (2,20)
Garsija je oprezan pred revanš.
„Žilina je dobra ekipa. Očekujem da će agresivno da krene. Ako ne budemo na nivou od prošle utakmice, imaćemo problema“, rekao je Garsija i dodao:
„Odigrali smo u Splitu dobru utakmicu, startujemo sa dva gola prednosti, ali istorija je pokazala da to ne mora da bude dovoljno“.
Trener Slovaka Pavol Stano veruje da njegov tim može da nadoknadi dva gola zaostatka s Poljuda.
“Verujemo u uspeh, a prolazak je moguć pod uslovom da igrači pokažu pravi pristup i realizuju prilike koje budemo stvorili pred našim navijačima“, istakao je strateg Žiline.
Imaće Hajduk u Žilini veliku podršku s tribina, oko 1.500 navijača.
Pobednik ovog dvomeča ide na kiparski Pafos sledeće nedelje u drugom kolu kvalifikacija za plasman u Ligu Evrope.
*******
Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️
*******
LIGA EVROPE, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠI)
Četvrtak
19.30: (4,10) Deri Siti (3,50) CSKA Sofija (1,90), prvi meč 2:3
19.30: (5,00) Univerzitatea Kluž (3,75) Dinamo Kijev (1,70), prvi meč 0:0
20.00: (3,70) Aluminij (3,30) Šerif Tiraspolj (2,00), prvi meč 0:0
20.15: (1,50) Ferencvaroš (4,65) Vojvodina (6,00), prvi meč 2:1
20.30: (3,30) Žilina (3,40) Hajduk Split (2,20), prvi meč 0:2
22.00: (18,0) Vestri (8,50) Karabag (1,10), prvi meč 0:3
***kvote su podložne promenama