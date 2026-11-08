Haland nije dao gol Forestu otkako je na Ostrvo došao Milenković

Uzorak nije mali – pet utakmica. Milenković je u Notingem došao u leto 2024. godine i u toj sezoni je dva puta igrao protiv Halanda: prvi put je Siti slavio sa 3:0, a Norvežanin nije bio strelac, jeste jednom asistent. U prolećnoj polusezoni na stadionu Foresta domaćin je pobedio sa 1:0.

U sledećoj sezoni u Notingemu je tim iz Mančestera slavio sa 2:1, ali bez Halandovog pogotka, dok je na proleće na Itihadu bilo 2:2 i ponovo je meč prošao bez učinka norveškog napadača.

I ovog vikenda je bio poslednji susret, Notingem Forest je kod kuće savladao Mančester siti sa 3:1 i još jednom Erling Haland nije došao do pogotka kada je centralnim delom odbrane Šumara komandovao Milenković. Jednako bitno: na ovih pet utakmica svih 90 minuta na terenu su proveli i Nikola Milenković i Erling Haland.

Slučajnost? Može biti. Ali, ako dodamo da je Norvežanin dao pet golova protiv Foresta pre nego što je Srbin stigao u redove Šumara, onda možda i nije slučajnost...