Željku derbi Atine protiv Šakote: Badio uskočio u Nanove patike, čudan Fransiskov meč

Badio je utakmicu završio sa 25 poena, uz fantastičnih 6/7 za tri, pet skokova i četiri ukradene lopte! Posebno je impresivno što je većinu najvažnijih poteza napravio kada je Panatinaikos pokušavao da slomi otpor upornog domaćina. Značajnu pomoć imao je u Najdželu Hejs Dejvisu, koji je svih 14 poena postigao uz četiri pogođene trojke iz isto toliko pokušaja, dok je Silven Fransisko takođe ubacio 14 poena. Čudnu utakmicu odigrao je francuski as. Iako je ubacio 14 poena, kroz dobar deo utakmice delovao je potpuno dekoncentrisano, čak i odsutno, delio je pogrešna dodavanja i olako gubio loptu, a čak mu se desilo i da sa linije slobodnih bacanja njegov pokušaj jedva dotakne mrežicu, sa spoljne strane. No, do kraja je uspeo da se stabilizuje i ipak doprinese značajno važnom trijumfu Zelenih.

Obradović je na gostovanje u Sunel arenu stigao bez Kostasa Slukasa, koji ima problem sa primicačem, te Geršona Jabuselea, odsutnog zbog virusa, dok ni Šakota nije mogao da računa na kompletan sastav. AEK je već bio oslabljen izostancima Tome Ertela, Lukasa Lekavičijusa, Kišona Fizela i Gajosa Skordilisa, da bi tokom utakmice ostao bez još dvojice igrača.

Uprkos svim problemima, Šakotin tim mnogo je bolje otvorio susret. AEK je poveo sa 8:0, koristio neorganizovanu igru gostiju i tokom prve četvrtine održavao prednost, koja je u jednom trenutku iznosila devet poena. Panatinaikos je teško pronalazio napadački ritam, a nervoza Obradovića pored aut-linije najbolje je pokazivala koliko je bio nezadovoljan pristupom svojih igrača.

Domaćin je sačuvao vođstvo i do odlaska na veliki odmor (40:37), ali je završnicu prvog poluvremena obeležila zabrinjavajuća povreda Grega Brauna. Američki košarkaš je bez kontakta sa protivnikom povredio desnu Ahilovu tetivu, posle čega je hramljući napustio teren. AEK je saopštio da je Braun upućen u bolnicu na detaljne preglede, a dodatni problem Šakoti predstavljala je povreda kapitena Dimitrisa Flionisa, koji je zbog bolova u predelu trbušnih mišića takođe morao da izađe iz igre.

Ni takve okolnosti nisu odmah poremetile AEK, koji je sredinom treće četvrtine vodio sa 53:47. Međutim, tada je Badio počeo da preuzima odgovornost. Njegovi poeni, uključujući trojku iz ugla, omogućili su Panatinaikosu da preokrene rezultat i poslednjih deset minuta dočeka sa prednošću od 58:55.

Šakotini igrači nisu odustajali. AEK je i početkom poslednje četvrtine pronalazio rešenja, a trojkom Frenka Bartlija približio se na samo dva poena zaostatka (64:66). Ipak, svaki put kada bi domaćin zapretio, Badio je imao spreman odgovor. Novim pogotkom iza linije 6,75 metara odveo je goste na 69:64, da bi potom Hejs-Dejvis sa dve uzastopne trojke doneo Panatinaikosu prednost koju AEK više nije mogao ozbiljnije da ugrozi.

Poslednji udarac zadao je upravo Badio, trojkom o tablu za 83:74, čime je zaokružio svoje najbolje izdanje na utakmici i potvrdio da Obradović, makar za ovo popodne, nije morao da brine zbog Nanovog odsustva. AEK je, uz sve probleme sa povredama, skupo platio i očajno izvođenje slobodnih bacanja. Šakotin tim pogodio je svega 16 od 31 pokušaja sa penala, što je u neizvesnoj utakmici protiv kvalitetnijeg i znatno skupljeg protivnika bio preveliki luksuz. Najefikasniji kod domaćina bio je Bartli sa 19 poena, dok su Tajler Džozef i Janulis Larencakis dodali po 13.

Panatinaikos je tako stigao do pete pobede u šest utakmica grčkog prvenstva, dok je AEK doživeo četvrti poraz, prvi na domaćem parketu ove sezone.