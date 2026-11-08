Robija Sevidža izbacio njegov sin iz FA kupa

Suštinski, gol 23-godišnjeg fudbalera u samom finišu prvog poluvremena je i definitivno slomio otpor Piterbora. Povećao je rezultat na 3:0.

“Bilo je veoma čudno. Samo sam razmišljao kako da ne napravimo farsu od svega toga. Bila je profesionalna utakmica. To je bio meč FA kupa, moj posao je da pomognem Redingu da pobedi kao što je tatin bio da pomogne Peterboru. Mislim da je on imao pretežak posao pred sobom, ali uveren sam da će pomoći svom timu da se podignu posle ovoga. Jer, kao što sam rekao, realno je bio težak posao”, kazao je posle utakmice Čarli Sevidž.

18.15: (2,70) Oldam (3,45) Šefild Venzdej (2,30)

Zanimljivo, mladi fudbaler je priznao da se posle gola potpuno zbunio i u prvi mah nije znao šta da radi, da li da se raduje ili ne.

“Kada sam dao gol nisam znao šta da radim sa sobom, kako da ga proslavim. Zato sam odlučio da jednostavno uklizam na kolenima. Sve u svemu, bila je to prijatna utakmica“, zaključio je Sevidž junior.