Robija Sevidža izbacio njegov sin iz FA kupa
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 14:16
Porodična drama na Britanskom ostrvu ubedljivo pripala Redingu, koji je sa 5:0 savladao Piterboro uz jedan pogodak 23-godišnjeg Čarlija Sevidža
Zanimljivu utakmicu su u subotu uveče odigrala dva engleska trećeligaša Piterboro i Reding u 1. kolu FA kupa. Reding je kao gost pobedio sa 5:0 (3:0), a taj meč je obeležio okršaj porodice Sevidž.
Nekadašnji reprezentativac Velsa Robi Sevidž je trener Piterbora, dok je njegov sin Čarli ofanzivni vezista Redinga. Bio je starter, a da bude stvar još gora po 52-godišnjaka rođenog u Reksamu, Čarli je uspeo i da se upiše u strelce.
Izabrane vesti
Suštinski, gol 23-godišnjeg fudbalera u samom finišu prvog poluvremena je i definitivno slomio otpor Piterbora. Povećao je rezultat na 3:0.
“Bilo je veoma čudno. Samo sam razmišljao kako da ne napravimo farsu od svega toga. Bila je profesionalna utakmica. To je bio meč FA kupa, moj posao je da pomognem Redingu da pobedi kao što je tatin bio da pomogne Peterboru. Mislim da je on imao pretežak posao pred sobom, ali uveren sam da će pomoći svom timu da se podignu posle ovoga. Jer, kao što sam rekao, realno je bio težak posao”, kazao je posle utakmice Čarli Sevidž.
18.15: (2,70) Oldam (3,45) Šefild Venzdej (2,30)
Zanimljivo, mladi fudbaler je priznao da se posle gola potpuno zbunio i u prvi mah nije znao šta da radi, da li da se raduje ili ne.
“Kada sam dao gol nisam znao šta da radim sa sobom, kako da ga proslavim. Zato sam odlučio da jednostavno uklizam na kolenima. Sve u svemu, bila je to prijatna utakmica“, zaključio je Sevidž junior.
Uskoro će se ova dva tima susreti i u Ligi 1. Tamo je posle 14 kola Reding šesti sa 22 boda, dok je Piterboro u zoni ispadanja sa 10 poena iz 13 mečeva.
🍂🍂🍂🍂🍂
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao
🍂🍂🍂🍂🍂