BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

BARSELONA - ATLETIK BILBAO (tip 1, kvota 1,25) - početak 21.00

Zaostala utakmica premijernog kola u Primeri. Barselona je veliki favorit da osvoji nova tri boda jer je u prošlom susretu deklasirala Elče u gostima sa 5:0. Bilbao nije dobro počeo sezonu, poražen je u duelu sa Seviljom na San Mamesu (1:3).

MONAKO - GORNJIK ZABŽE (tip 1, kvota 1,35) - početak 18.45

Ekipa iz Kneževine je jednom nogom reklo bi se već u grupnoj fazi Lige konferencije. Ipak, ostalo je da na stadionu Luj II overi plasman posle pobede u prvom susretu u Poljskoj od 3:2. Uvertira u ovaj meč za Kneževe boila je pobeda u Avru u Ligi 1 (1:0), dok je Gornjik odmarao čitave nedelje.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

SALCBURG - MJELBI (tip 1, kvota 1,22) - početak 19.00

Austrijski predstavnik je nešto bliži plasmanu u grupnu fazu Lige Evrope. Iz prvog susreta u Švedskoj imaju prednost od 1:0. Uz to su, za razliku od gostiju u boljoj formi, imaju tri pobede i dva remija na poslednjih sedam mečeva, dok prvak Švedske ima samo jednu pobedu u istom segmentu mečeva.

AJAKS - SION (tip 1, kvota 1,33) - početak 20.00

Na Amsterdam arenu stiže švajcarski tim koji ima zaostatak od dva gola iz prvog susreta plej-ofa za Ligu konferencije. Ajaks je odlično počeo sezonu, reklo bi se da je u dobroj formi pošto na poslednjih sedam mečeva ima pet pobeda i dva remija. Sion je pre tog poraza kod kuće od 2:4 bio neporažen na četiri utakmice, uz četiri pobede i remi.

FRAJBURG - MADERVEL (tip 1, kvota 1,17) - početak 18.45

Reklo bi se da nemački klub ima sve u svojim rukama kada je u pitanju plasman u Ligu konferencije. Frajburg je iz Škotske doneo kapital od 3:1 i ostaje mu da overi vizu za UEFA takmičenje pred svojim navijačima. Frajburg je za vikend u kupu pobedio Fortunu 95 sa 5:1, dok su Škoti odmarali tokom cele nedelje i spremali se za revanš.

NAJTIPOVANIJI MEČEVI - mozzartbet.com