Hapoel traži zamenu za Loizua i našao je - Ovusua

Po njihovim saznanjima, Hapoela je u potrazi za Loizuovim naslednikom put naveo na – Marakanu. Do imena – Daglas Ovusu. Mladi krilni napadač, koji je zimus došao iz Radnika iz Surdulice i nije se snašao u crveno-belom dresu, na izlaznim je vratima. Bio je na korak od selidbe u Plzenj, ali nije prošao lekarske preglede.

Hapoel je zainteresovan za Ovusua, ali mu je mnogo da plati 2.200.000 evra, koliko traži Crvena zvezda, piše One. Očigledno na Marakani imaju želju da vrate novac koji su uložili u dovođenje igrača iz Gane minule zime.

Dejan Stanković ne računa na Daglasa Ovusua, tako da je rastanak do kraja prelaznog roka gotovo neminovan.