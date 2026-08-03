Hapoel traži zamenu za Loizua i našao je - Ovusua
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Vreme čitanja: 1min | pon. 03.08.26. | 17:57
Crveno-beli drže cenu od 2.200.000 evra
Ima neka tajna veza između Crvene zvezde i Izraelaca u poslednje vreme... Dok na Marakani čekaju sutrašnji duel sa Hapoelom iz Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona, usijale su se veze sa Tel Avivom, a na drugoj strani „žice“ su ljudi iz tamošnjeg Hapoela.
Upravo iz Hapoela iz Tel Aviva dovela je Zvezda u letnjem prelaznom roku Loizosa Loizua. Srpski prvak je aktivirao otkupnu klauzulu i doveo Kipranina za 3.000.000 evra. A, mogao bi da se dogodi i transfer u suprotnom smeru, tvrdi izraelski portal One.
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Po njihovim saznanjima, Hapoela je u potrazi za Loizuovim naslednikom put naveo na – Marakanu. Do imena – Daglas Ovusu. Mladi krilni napadač, koji je zimus došao iz Radnika iz Surdulice i nije se snašao u crveno-belom dresu, na izlaznim je vratima. Bio je na korak od selidbe u Plzenj, ali nije prošao lekarske preglede.
Hapoel je zainteresovan za Ovusua, ali mu je mnogo da plati 2.200.000 evra, koliko traži Crvena zvezda, piše One. Očigledno na Marakani imaju želju da vrate novac koji su uložili u dovođenje igrača iz Gane minule zime.
Dejan Stanković ne računa na Daglasa Ovusua, tako da je rastanak do kraja prelaznog roka gotovo neminovan.