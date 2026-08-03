Tanasković: Osećam se kao da se vraćam kući! Mnogo mi ovo znači

Premotavajući film na svoje prve košarkaške korake i period od 2016. do 2019. godine, igrač rodom iz Smederevske Palanke naglasio je koliki mu značaj ima ovaj povratak.

„Praktično sam odrastao u Partizanu. Prošao sam skoro sve mlađe kategorije, dobio šansu u prvom timu i dobio prve minute. Osećam se da vraćam kući, na mesto gde je sve počelo. Još otkako sam otišao iz kluba, ostala je želja da se vratim. Zato mi sve ovo mnogo znači. Vraćam se zreliji i iskusniji, ali sa istom željom kojom sam imao kao klinac da pobeđujem sa Partizanom.“

Govoreći o sopstvenom igračkom napretku i ulozi koja ga čeka, Tanasković je istakao da u Humsku stiže kao izgrađen i kompletan košarkaš.

„Pre svega sam mnogo zreliji i iskusniji, a svakako sam bolji i kompletniji igrač. Prošao sam mnogo toga i imao sam veće odgovornosti i veću ulogu u timovima, bio i kapiten. Naučio sam da budem važan šraf ekipe i znam kako da pomognem i doprinesem. Znam svoje kvalitete, kao i mane. Sigurno da se nije promenila moja želja i ambicija za trofejima.“

Za sam kraj, novi-stari krilni centar tima iz Humske poslao je jasnu poruku navijačima šta od njega mogu da očekuju na parketu svake večeri.

„Dobro znam šta navijači traže – požrtvovanost, borba, nema odustajanja do samog kraja. I u pobedi i u porazu moraš da se baciš za svaku loptu, jer to je Partizan uz koji sam ja odrastao.“