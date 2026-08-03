Tobolov problem pred Partizan: Ekipa podeljena u dva aviona kreće za Beograd

„Činjenica da ćemo za Beograd putovati iz Astane podeljeni u dva aviona sigurno će uticati na našu pripremu utakmice. Želimo da budemo zajedno, da radimo zajedno, da budemo u istom avionu, da putujemo zajedno, kao tim, na kraju krajeva. Deljenje ekipe u dva dela je uvek loše, ali takva je situacija i tu ništa ne možemo da učinimo“, rekao je Romašenko.

On je apelovao na igrače da im ove nedaće budu dodatni motiv za meč sa Partizanom.

„Najbitnije je da momci zapamte koliko im je ovo teško. Moramo da budemo ujedinjeni i spremni za borbu. Borićemo se za čast kazahstanskog fudbala, tako da ne smemo da dopustimo da nas sve ovo poremeti“, poručio je Romašenko.

Zato što nema direktnih letova iz Astane za Beograd, tim Tobola će biti podeljen u dva dela: jedan će leteti preko Frankfurta za Beograd, a drugi preko Istanbula.