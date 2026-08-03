Klub Saše Obradovića morao da moli za oprost kod navijača

Dolazak srpskog stručnjaka Saše Obradovića na klupu Hapoela iz Jerusalima i istorijski budžet usmeren na stvaranje tima za osvajanje Evrokupa i ulazak u Evroligu jasno su stavili do znanja da klub ima najviše moguće ambicije. Međutim, dok na terenu sve deluje idealno, u pozadini je došlo do ozbiljne krize u odnosu sa navijačima – i to zbog najavljene promene vizuelnog identiteta i grba kluba.

Nakon što su informacije o novom grbu procurele u javnost bez zvaničnog objašnjenja, usledilo je veliko nezadovoljstvo i pražnjenje tribina. Vlasnik Hapoela, Matan Adelson, odlučio je da se direktno obrati pristalicama kluba i objasni situaciju.

„Dugujem vam objašnjenje. Kada sam kupio Hapoel Jerusalim, imao sam san da izgradim tim koji će se boriti za trofeje i postati važna snaga u evropskoj košarci. Poslednjih nekoliko godina nije bilo lako – prošli smo kroz rat, izgubili mnogo prijatelja iz naše zajednice, igrali smo u inostranstvu umesto kod kuće. Nismo ostvarili rezultate kojima smo se nadali, ali uprkos tome moja vera u ovaj projekat postala je još jača.