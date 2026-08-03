Klub Saše Obradovića morao da moli za oprost kod navijača
Vreme čitanja: 3min | pon. 03.08.26. | 17:23
Sve zbog promene grba Hapoela iz Jerusalima
Dolazak srpskog stručnjaka Saše Obradovića na klupu Hapoela iz Jerusalima i istorijski budžet usmeren na stvaranje tima za osvajanje Evrokupa i ulazak u Evroligu jasno su stavili do znanja da klub ima najviše moguće ambicije. Međutim, dok na terenu sve deluje idealno, u pozadini je došlo do ozbiljne krize u odnosu sa navijačima – i to zbog najavljene promene vizuelnog identiteta i grba kluba.
Nakon što su informacije o novom grbu procurele u javnost bez zvaničnog objašnjenja, usledilo je veliko nezadovoljstvo i pražnjenje tribina. Vlasnik Hapoela, Matan Adelson, odlučio je da se direktno obrati pristalicama kluba i objasni situaciju.
„Dugujem vam objašnjenje. Kada sam kupio Hapoel Jerusalim, imao sam san da izgradim tim koji će se boriti za trofeje i postati važna snaga u evropskoj košarci. Poslednjih nekoliko godina nije bilo lako – prošli smo kroz rat, izgubili mnogo prijatelja iz naše zajednice, igrali smo u inostranstvu umesto kod kuće. Nismo ostvarili rezultate kojima smo se nadali, ali uprkos tome moja vera u ovaj projekat postala je još jača.
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Jedna od mojih ideja bila je da osvežimo naš vizuelni identitet. Ne zato što sam želeo da izbrišem ono što jesmo, već upravo suprotno. Želeo sam da naš identitet bude spreman za narednu generaciju, uz očuvanje svega što ovaj klub čini posebnim. Počeli smo saradnju sa jednom kompanijom, ali nisam bio zadovoljan, pa smo sve zaustavili i prošlog leta krenuli ispočetka. Mesecima smo razgovarali sa navijačima, igračima i članovima stručnog štaba i pronašli rešenje koje poštuje našu istoriju.“
Međutim, pre nego što je klub uspeo zvanično da predstavi ideju, dizajn je procureo na društvenim mrežama, što je izazvalo lavinu negativnih reakcija.
„Nažalost, pre nego što smo imali priliku da ga predstavimo, informacije su procurele. Umesto da ljudi vide našu viziju, videli su samo jednu sliku bez ikakvog konteksta. Nismo dobili priliku da bilo šta objasnimo. Bilo mi je jasno da moramo da saslušamo navijače. Mnogi razgovori bili su veoma teški, ali emotivna povezanost sa klubom oduvek pripada navijačima i to ću uvek poštovati.“
Rukovodstvo je odlučilo da uvaži glas tribine i uspostavi direktan kanal komunikacije kako bi se rebrendiranje sprovelo u delo do početka sezone.
„U narednim nedeljama imenovaćemo predstavnika navijača čiji će zadatak biti da zastupa njihove interese. Novi grb predstavićemo pre početka sezone i nastavićemo tim putem, jer verujem da je to ispravna odluka. Rebrendiranje je samo mali deo mnogo većih promena.
Napravili smo najveće ulaganje u stručni deo kluba otkako sam preuzeo tim – okupili smo najbolji stručni štab na čelu sa Sašom Obradovićem i najambiciozniji sastav do sada. Ova sezona je izuzetno važna jer predstavlja priliku da ponovo izgradimo odnos između kluba i navijača. Dao sam sve od sebe da izgradim snažan tim. Ako budem osećao da ipak nisam uspeo da izgradim čvrstu vezu sa navijačima, pogledaću se u ogledalo i shvatiću da nešto mora da se promeni. Ako ostanemo ujedinjeni, verujem da su naši najbolji dani tek pred nama.“