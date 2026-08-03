Vasilije Novičić: Kada imaš mistera na klupi i Žagara u timu ništa nije nemoguće

„Imaćemno šta da pokažemo“, bila je kratka, ali i te kako jasna poruka Zorana Popovića, šefa stručnog štaba IMT-a, samo nekoliko sati pred izlazak na megdan crno-belima.

Sigurno je da će da bude i onih koji će sada da kažu kako je domaćin i favorit imao igrača manje od 14. minuta, ali isto tako, da li bi neko, čak i obojen klupskim bojama, mogao da demantuje da popularni Traktoristi nisu ispoljili ogromnu želju, hrabrost, borbenost i energiju!?

„Ovo je nešto nestvarno, nešto što običnim rečima nije lako opisati. Veliki uspeh, za koji možda još nismo dovoljno ni svesni da smo ga ostvarili“, samo nekoliko trenutaka posle treće uzastopne pobede u Mozzart Bet Superligi pričao je Vasilije Novičić, kapiten IMT-a.

Mnogo je igrača koji su slavili protiv Partizana i to na njegovom terenu, ali je verovatno malo onih koji su kao Novičić, sa trakom na ruci, sa samo 18 godina, predvodili tim do ovakvog uspeha.

„Kada imaš mistera na klupi, kada u ekipi imaš toliko nadahnutog Dušana Žagara, po meni, najjačeg igrača u ligi, kada si deo jednog takvog kolektiva, onda i rezultati, ma koliko oni nekome zvučali kao iznenađenje, ne mogu da izostanu“.

Posle mini pauze reči su nastavile da naviru.

„Šta je bilo presudno? Ono što nas krasi, što je naša slika. Ginuli smo jedan za drugog... Onda gol Žagara, pa još „slabijom“ nogom. A, koliko kao ekipa rastemo iz dana u dan, jeste svedočanstvo i momenat posle primljenog gola - nismo pali. Gol Lebija bio je kruna večeri. Nagrada za uloženi trud i tu našu ludu energiju. Vraća nam se polako sve ono što smo ulagali proteklih dana. Rad, znoj, odricanje... Sve smo ovo negde i zaslužili. Noć za pamćenje “, blistao je Vasilije Novičić i u trećoj ovosezonskoj pobedi.