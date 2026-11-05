Jednu petardu, molim! Za malo iskupljenja

Vreme čitanja: 3min | čet. 05.11.26. | 09:48
Crvena zvezda želi da autoritativnom partijom protiv Intera iz Andore (18.45) krene ka sigurnom proleću u Ligi konferencije
Da Crvena zvezda igra protiv Intera iz Andore, kako Bog zapoveda, tamo u julu u okviru kvalifikacija za Ligu šampiona, interesovanje javnosti bi sigurno bilo veće. Došli bi ljudi na porciju samopouzdanja i upoznavanja sa renoviranim timom srpskog šampiona, sagledavali šta to nedostaje Crvenoj zvezdi da bude konkuretna na najvišem nivou. Ovako... Sigurni smo da zvezdaška javnost veruje da će prvi i poslednji put tim Alberta Rijera igrati protiv rivala sličnog renomea tokom kasne jeseni.
INTER ZASLUŽIO APLAUZ ZBOG DRITE
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Mnogo toga su igrači Crvene zvezde uprskali tokom leta. Ispali su iz dva takmičenja, pa će im za iskupljenje pred strogim navijačkim pukom biti potrebno mnogo vremena i još više dobrih rezultata. Inter zaslužuje da bude lepo dočekan na Marakani. Šampion Andore je tokom ranih letnjih kvalifikacija elimnisao Dritu iz Gnjilana iz samoproklamovane države, i dobio simpatije ovdašnje javnosti.
Interov veliki rival Santa Koloma znao je da napravi senzaciju i eliminiše banjalučki Borac, što se smatra jednim od većih iznenađenja evropskih kvalifikacija novog doba. Ali moraju crveno-beli, počev od večeras da rade na okajanju grehova (18,45 TV Arena).
Teoretski važna je pobeda, jer bi trijumfom crveno-beli došli na korak od sigurnog plasmana u plej-of Lige konferencije. Ali bitan je i način. Nekako se crta da tim Alberta Rijere pokuša da baci desetu petardu u ovom veku.
Crvena zvezda je na svom bunjištu u poslednjih 26 godina devet puta davala pet golova u evropskim mečevima. Sve je počelo protiv moldavskog Nistrua 2003. godine kada je blistao Nikola Žigić. Jedna od najdražih petica potpisana je u triler revanšu sa Dinamom iz Tbilisija (5:2), sigurno najvećoj utakmici one zlostavljane Crvene zvezde.
Najviše mečeva sa pet golova u mreži protivnika potpisano je u eri Dejana Stankovića. Na Marakani su deklasirani Evropa sa Gibrlatara (5:0), zatim u strašnom meču Slovan iz Libereca (5:1), Kairat (5:0), Pjunik (5:0) i ovog leta severnoirski Larn (5:0).
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Ono što se desilo Štutgartu tog novembra 2024. godine, tokom komandovanja Vladana Milojevića, predstavlja istoriju. Prvi put je Crvena zvezda od osnivanja dala pet golova protiv timova iz Lige petice. Na kraju identičan broj golova dobio je i Linkoln (5:1).
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Bilo bi lepo da Crvena zvezda popravi gol-razliku i potom na krilima tog trijumfa potraži malo iznenađenje i trijumf u Gentu. Vratilo bi to crveno-bele u igri za plasman prvih osam. I Albert Rijera bi mogao da priča o napretku...
LIGA KONFERENCIJE – 3. KOLO
Četvrtak
18.45: (3,45) Orhus (3,70) Braga (2,05)
18.45: (1,15) Atalanta (7,00) Kairat (17,0)
18.45: (1,08) Crvena zvezda (11,0) Inter Eskaldes (28,0) – MOZZART RELAX
18.45: (5,20) KuPS (3,80) Gent (1,62) – MOZZART RELAX
18.45: (8,50) Linkoln Red Imps (5,10) Hajduk Split (1,35)
18.45: (2,55) Midtjiland (3,80) Ajaks (2,50)
18.45: (2,35) Mjelbi (3,45) Borac Banjaluka (3,00)
18.45: (2,30) Tun (3,80) Harts (2,80)
18.45: (2,45) Trabzon (3,80) Frajburg (2,65)
21.00: (1,17) Kopenhagen (6,75) Iberija 1999 (15,0) – MOZZART RELAX
21.00: (5,50) Hetafe (3,80) Brajton (1,60)
21.00: (1,18) Lugano (6,25) Kauno Žalgiris (15,0) – MOZZART RELAX
21.00: (1,45) Monako (4,80) Nordsjeland (6,00)
21.00: (1,40) Panatinaikos (4,90) CSKA Sofija (7,00)
21.00: (2,40) Riga (3,60) Jablonec (2,85)
21.00: (1,75) Sint Trojden (4,20) Bran (4,00)
21.00: (1,27) Tvente (5,70) Pafos (9,50)
21.00: (1,42) Univerzitatea Krajova (4,60) Egnatija (7,00)
***Kvote su podložne promenama