Jednu petardu, molim! Za malo iskupljenja

Mnogo toga su igrači Crvene zvezde uprskali tokom leta. Ispali su iz dva takmičenja, pa će im za iskupljenje pred strogim navijačkim pukom biti potrebno mnogo vremena i još više dobrih rezultata. Inter zaslužuje da bude lepo dočekan na Marakani. Šampion Andore je tokom ranih letnjih kvalifikacija elimnisao Dritu iz Gnjilana iz samoproklamovane države, i dobio simpatije ovdašnje javnosti.

Interov veliki rival Santa Koloma znao je da napravi senzaciju i eliminiše banjalučki Borac, što se smatra jednim od većih iznenađenja evropskih kvalifikacija novog doba. Ali moraju crveno-beli, počev od večeras da rade na okajanju grehova (18,45 TV Arena).

Teoretski važna je pobeda, jer bi trijumfom crveno-beli došli na korak od sigurnog plasmana u plej-of Lige konferencije. Ali bitan je i način. Nekako se crta da tim Alberta Rijere pokuša da baci desetu petardu u ovom veku.

Crvena zvezda je na svom bunjištu u poslednjih 26 godina devet puta davala pet golova u evropskim mečevima. Sve je počelo protiv moldavskog Nistrua 2003. godine kada je blistao Nikola Žigić. Jedna od najdražih petica potpisana je u triler revanšu sa Dinamom iz Tbilisija (5:2), sigurno najvećoj utakmici one zlostavljane Crvene zvezde.