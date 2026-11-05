Kederi i te kako umeju da zagrcnu somove
Vreme čitanja: 4min | čet. 05.11.26. | 10:07
Od nastanka Lige konferencije gotovo uvek su one najsitnije ribe umele da naprave barem jedno iznenađenje, što mora da bude dodatno upozorenje za Crvenu zvezdu pred susret sa unapred prežaljenim Inter Eskaldesom (četvrtak, 18.45)
Ovog četvrtka u Ligi konferencije ne postoji veći favorit na nekoj utakmici od Crvene zvezde. Kladioničarskim rečnikom, na pobedu crveno-belih protiv prvaka Andore Intera Eskaldesa je daleko najmanja kvota (1,08 u Mozzartu) od svih 36 učesnika najmlađeg takmičenja UEFA. Dakle, očekuje se da srpski šampion proguta u Beogradu trenutno drugoplasirani tim prvenstva Andore.
Međutim, istorija nas upozorava da izabranici Alberta Rijere nikako ne smeju da potcene rivala i dožive ga kao lak plen. Jer, od osnivanja Lige konferencije gotovo svi učesnici su svake sezone barem jednom ostajali neporaženi protiv nekog favorita. A, bilo je tu kedera slične veličine kao klub iz Eskaldes-Engordanija.
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Samo tri ekipe su u prethodnih pet sezona završavale na nuli, u vreme dok se još igralo po grupama. Predstavnik Gibraltara Linkoln Red Imps je u premijernoj sezoni 2021/2022 doživeo svih šest poraza u konkurenciji Kopenhagena, PAOK-a i Slovana iz Bratislave, a dve godine kasnije su bez ijednog boda ostali i islandski Brejdablik (grupa sa Makabijem iz Tel Aviva, Gentom i Zorjom) i naš predstavnik Čukarički (Fjorentina, Ferencvarš, Genk).
Otkad se igra u ligaškom sistemu još uvek niko nije doživeo svih šest poraza. Prošle sezone je predstavnik Malte Hamrun Spartans imao tri boda, irski Šelburn dva, Brejdablik pet, a gibraltarski Linkoln je pokazao koliko je napredovao u ovih pet godina tako što je sakupio sedam bodova (savladao Leh i češku Sigmu), te je samo zbog lošije gol-razlike ostao bez nokaut faze.
18.45: (1,08) Crvena zvezda (11,0) Inter Eskaldes (28,0) – MOZZART RELAX
Godinu dana pre toga takođe je bilo nekoliko totalnih autsajdera u Ligi konferencije. Na poslednjem mestu na tabeli je završio Petrokub iz Moldavije, koji je odigrao dvaput nerešeno na gostovanjima Bašakšehiru u Istanbulu (1:1) i Hartsu u Edinburgu (2:2). Rival kojeg je letos Crvena zvezda lagano eliminisala u kvalifikacijama za Ligu šampiona, predstavnik Severne Irske Larn, te sezone je savladao Gent (1:0). Beloruski Dinamo Mins i velški TNS su imali po tri boda, jermenska Noa četiri, Vikingur iz Rejkjavika osam, a Šamrok Rovers 11.
U istorijske knjige Lige konferencije je zabeleženo i da je ranije KI Klaksvik sa Farskih Ostrva savladao Olimpiju iz Ljubljane, Mura bila bolja od Totenhema sa 2:1, Zrinjski odigrao 1:1 sa Aston Vilom, letonski RFS remizirao sa Fjorentinom u Firenci, jermenski Pjunik savladao Slovan, Žalgiris remizirao sa Bazelom, Apolon iz Limasola pobedio AZ Alkmar... Ogroman je broj primera gde su se somovi zagrcnuli na sitan plen, Totenhem je taj poraz u Sloveniji čak koštao i eliminacije već u grupnoj fazi...
Inter Eskaldes je prvi tim iz Andore koji se domogao ligaške faze nekog takmičenja UEFA. U prva dva kola je izgubio od Mjelbija u Švedskoj sa 0:2 i kod kuće od Univerzitatee iz Krajove sa 1:3. Do kraja takmičenja, posle gostovanja u Beogradu Inter će dočekati Kopenhagen, gostovaće Hetafeu, pa će 17. decembra ugostiti danski Orhus. Po zakonu verovatnoće i svemu što smo videli prethodnih sezona, postoji dobra šansa da će barem na jednoj od te četiri utakmice ostati neporažen.
Što se nas tiče, najvažnije je da to ne bude večeras...
"Naš zadatak je da Zvezdi otežamo posao i nametnemo ono što smo pripremili. Potpuno je svejedno ko će se od Zvezdinih naći na terenu, reč je o izuzetno snažnoj ekipi. Nije jednostavno izdvojiti samo jednu karakteristiku Zvezdinih igrača. Kada se brane, veoma su agresivni, izlaze visoko i nastoje da što pre ponovo dođu do lopte. U napadu su tokom dosadašnjeg dela takmičenja pokazali različita rešenja i menjali način na koji dolaze do protivničkog gola. Ostaje nam da vidimo šta su pripremili za nas, ali jasno je da će biti izuzetno teško", rekao je strateg Inter Eskaldesa Felip Ortiz pred današnji meč.
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LIGA KONFERENCIJE – 3. KOLO
Četvrtak
18.45: (3,45) Orhus (3,70) Braga (2,05)
18.45: (1,15) Atalanta (7,00) Kairat (17,0)
18.45: (1,08) Crvena zvezda (11,0) Inter Eskaldes (28,0) – MOZZART RELAX
18.45: (5,20) KuPS (3,80) Gent (1,62) – MOZZART RELAX
18.45: (8,50) Linkoln Red Imps (5,10) Hajduk Split (1,35)
18.45: (2,55) Midtjiland (3,80) Ajaks (2,50)
18.45: (2,35) Mjelbi (3,45) Borac Banjaluka (3,00)
18.45: (2,30) Tun (3,80) Harts (2,80)
18.45: (2,45) Trabzon (3,80) Frajburg (2,65)
21.00: (1,17) Kopenhagen (6,75) Iberija 1999 (15,0) – MOZZART RELAX
21.00: (5,50) Hetafe (3,80) Brajton (1,60)
21.00: (1,18) Lugano (6,25) Kauno Žalgiris (15,0) – MOZZART RELAX
21.00: (1,45) Monako (4,80) Nordsjeland (6,00)
21.00: (1,40) Panatinaikos (4,90) CSKA Sofija (7,00)
21.00: (2,40) Riga (3,60) Jablonec (2,85)
21.00: (1,75) Sint Trojden (4,20) Bran (4,00)
21.00: (1,27) Tvente (5,70) Pafos (9,50)
21.00: (1,42) Univerzitatea Krajova (4,60) Egnatija (7,00)
***Kvote su podložne promenama