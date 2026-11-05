Kederi i te kako umeju da zagrcnu somove

Samo tri ekipe su u prethodnih pet sezona završavale na nuli, u vreme dok se još igralo po grupama. Predstavnik Gibraltara Linkoln Red Imps je u premijernoj sezoni 2021/2022 doživeo svih šest poraza u konkurenciji Kopenhagena, PAOK-a i Slovana iz Bratislave, a dve godine kasnije su bez ijednog boda ostali i islandski Brejdablik (grupa sa Makabijem iz Tel Aviva, Gentom i Zorjom) i naš predstavnik Čukarički (Fjorentina, Ferencvarš, Genk).

Otkad se igra u ligaškom sistemu još uvek niko nije doživeo svih šest poraza. Prošle sezone je predstavnik Malte Hamrun Spartans imao tri boda, irski Šelburn dva, Brejdablik pet, a gibraltarski Linkoln je pokazao koliko je napredovao u ovih pet godina tako što je sakupio sedam bodova (savladao Leh i češku Sigmu), te je samo zbog lošije gol-razlike ostao bez nokaut faze.

18.45: (1,08) Crvena zvezda (11,0) Inter Eskaldes (28,0) – MOZZART RELAX

Godinu dana pre toga takođe je bilo nekoliko totalnih autsajdera u Ligi konferencije. Na poslednjem mestu na tabeli je završio Petrokub iz Moldavije, koji je odigrao dvaput nerešeno na gostovanjima Bašakšehiru u Istanbulu (1:1) i Hartsu u Edinburgu (2:2). Rival kojeg je letos Crvena zvezda lagano eliminisala u kvalifikacijama za Ligu šampiona, predstavnik Severne Irske Larn, te sezone je savladao Gent (1:0). Beloruski Dinamo Mins i velški TNS su imali po tri boda, jermenska Noa četiri, Vikingur iz Rejkjavika osam, a Šamrok Rovers 11.

U istorijske knjige Lige konferencije je zabeleženo i da je ranije KI Klaksvik sa Farskih Ostrva savladao Olimpiju iz Ljubljane, Mura bila bolja od Totenhema sa 2:1, Zrinjski odigrao 1:1 sa Aston Vilom, letonski RFS remizirao sa Fjorentinom u Firenci, jermenski Pjunik savladao Slovan, Žalgiris remizirao sa Bazelom, Apolon iz Limasola pobedio AZ Alkmar... Ogroman je broj primera gde su se somovi zagrcnuli na sitan plen, Totenhem je taj poraz u Sloveniji čak koštao i eliminacije već u grupnoj fazi...