Buongiorno Italia: Muke Rosonera sa skupocenim Ramosem, bratski duel Kopmejners u Alkmaru

O razlici između dva kluba dovoljno govori činjenica da Gonsalo Ramos više košta Milan nego što koštaju plate kompletnog tima iz Budimpešte. Ramosova bruto plata je 12.600.000, a Ferencvaroševih igrača je nešto manja od 11 miliona evra. Trener Milana je razmišljao da odmori Rabioa i Ramosa , ali je ulog toliko veliki da ne sme da rizikuje i pored toga što Ferencvaroš ne spada u ozbiljne takmace.

Zbog povreda će biti na tribinama Meace i Tomori , Loftus-Čik , Salemekers , Gabija , Terečano , dok je Čukvueze u Londonu, gde je juče operisan i vratiće se na teren tek za tri meseca. Sreća za Milan je da ukršta koplja sa skromnim mađarskim timom Ferencvarošom.

Osim Pavlovića , Milanu će nedostajati još jedan stub - golman Majk Menjan . Francuski čuvar mreže je zaradio crveni karton u prethodnom kolu Lige Evrope protiv Bormuta i zato ga neće biti na golu večeras. Umesto njega šansu će dobiti mladi Torijani . Međutim, nisu samo Pavlović i Menjan van stroja.

Srpski reprezentativac nije trenirao u sredu sa ostatkom ekipe iz predostrožnosti jer ima alarmantnu zategnutost mišića i potrevno je bilo da povuče ručnu. Podsetimo, Pavlović je uz Konija De Vintera jedini fudbaler Milana koji je dosad odigrao sve sezonske mečeve Rosonera.

Od važnih šrafova tima Rosonera samo će Modrić i Hila biti pošteđeni. Prvi zbog godina, drugi jer se tek oporavio od povrede. U startnu formaciju se vraća Sise, koji će zauzeti levu stranu terena. Ideja trenera Milana je da igra sa formacijom koja može da kombinuje transformacije iz 4-4-1-1 u 4-2-3-1 i 4-2-4.

Tu vrstu fleksibilnosti garantuju bekovi Bartezagi i Teračano zajedno sa Siseom i Hačinsonom, koji će se prilagođavati na krilnim pozicijama. U Milanu se sve vrti oko Rabioa. Francuz igra u životnoj formi i inspiriše čitav tim i od njega se očekuje da postavi utakmicu odmah na pobednički kolosek.

Amorim je posle dva poraza u Ligi Evrope veoma oprezan jer je svestan da nema više prava na grešku ako želi da njegov tim završi grupnu fazu među prvih osam i da izbegne plej-of.

“Možemo da pobedimo svakog i da izgubimo od svakog, i to nije dobro. Potrebna nam je ravnoteža. Ferencvaroš je opasan jer dolazi rasterećen na San Siro“, upozorio je Amorim.

Večerašnji duel je veoma važan za Ramosa. Portugalac je dosad postigao samo tri gola (dva u prvenstvu i jedan u Ligi Evrope), nedopustivo malo za centarfora koji je plaćen 70 miliona evra i čija je bruto plata preko 12,5 miliona evra. Dodatni problem je što je bivši napadač PSŽ-a bio praktično nevidljiv na poslednjim nastupima Milana, odnosno ne funkcioniše više ni opravdanje slabe efikasnosti velikim doprinosom u konstrukciji igre i pomoći u fazi kada Milan nije u posedu lopte.

Amorim će morati da rasporedi minutažu dela igrača na koje računa protiv Đenove budući da utakmica na Marasiju ima specifičnu težinu nakon trijumfa u derbiju, ali i činjenice da je tim Danijela De Rosija u odličnoj formi. Grifone je zabeležio četiri pobede na poslednjih pet utakmica u Seriji A.

MILAN 4-4-1-1: Torijani - Teračano, De Vinter, Dijavara, Bartezagi (Estupinjan) - Hačinson, Musa, Jašari, Sise - Rabio – Ramoš.

FERENCVAROŠ: Dibuš - O. Nađ, Gomez, Zohore, O’Dovda - Madaraš, A. Nađ - Arzani, Zakarijasen, Birmančević – Jusuf.

DERBI KOPMEJNERSA U HOLANDIJI

Braća Kopmejners će imati porodični obračun večeras u Alkmaru na meču AZ - Juventus. Teun i Per su prošli zajedno sve kategorije u AZ i već su jednom imali priliku da igraju jedan protiv drugog na prijateljskoj utakmici Atalanta - AZ.

Nasmejan sa terena tada je izašao Per, koji je proslavio pobedu šaleći se na račun starijeg brata. Juče je obećao da će to ponovo uraditi, kao i da neće pričati sa bratom sve dok se ne završi meč.

Teun Kopmejners je prijatno iznenadio sve u poslednjih par nedelja jer su u Torinu konačno videli razloge zašto su Holanđanina platili više od 50 miliona evra Atalanti pre par godina, dok je Per Kopmejners noseći stub holandskog tima. U suštini, AZ se pretvorio u rasadnik talenata i usavršio je poslovnu politiku „trejdinga“. U poslednjih par godina su iz Alkmara otišli na veliku fudbalsku scenu, pored Teuna Kopmejnersa, Rejnders, Beukema, Kerkez, Odgard, Adai i brojni drugi.

Juve se nalazi u boljoj situaciji od Milana u Ligi Evrope jer ima sedam bodova i nalazi se, trenutno, među prvih osam klubova nakon tri kola. Pobeda Juvea nad Napolijem unela je preko potrebno samopouzdanje u redove tima Lučana Spaletija.

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Šef stručnog štaba Stare dame je posebno insistirao na konferenciji za novinare pred meč u Holandiji na zajedništvu, požrtvovanosti i želji fudbalera Juvea da pomognu jedan drugom na meču sa Napolijem.

Po Spaletiju, takav pristup je ključan jer iz njega onda proizilazi snažna želja za pobedom. Juve se nalazi na prekretnici u ovoj nedelji. Prva dva ispita su položena odlično, pobeđen je Napoli, a Skupština akcionara je odobrila povećanje kapitala za 250 miliona evra, od kojih će gotovo polovina biti potrošena za pojačanja u januaru i sledećeg juna. Sada je potrebno dovršiti dobru sedmicu sa pobedama nad AZ u Ligi Evrope i Fjorentinom u Seriji A. Naravno, to je mnogo lakše reći nego uraditi.

Broj povređenih fudbalera Juvea se smanjuje, ali je i dalje veliki jer se na listi našlo i ime Vestona Mekenija, pored Jildiza, Nika Gonzalesa, Čelika i Konseisaa. Ruku na srce, Mekeni, ali i Čelik imaju dobre izglede da budu na raspolaganju Spaletiju za meč u Firenci. Prema najavama, Spaleti ima nameru da napadne Holanđane na njihovom terenu budući da se predviđa da će se Bjankoneri pojaviti sa trozupcem Kolo Muani - Voltemade - Alajbegović.

21.00: (3,35) AZ Alkmar (3,90) Juventus (2,05)

Postoji mogućnost da meč počne Boga umesto mladog reprezentativca BiH. Jedno je sigurno: dvojica junaka pobede nad Napolijem podeliće minutažu, između ostalog i zbog susreta sa Fjorentinom u nedelji.Voltemade se nije proslavio u Seriji A, barem ne dosad, ali je u Ligi Evrope na pragu da uradi nešto što je pošlo za rukom samo Robertu Bađu i Darku Kovačeviću u istoriji Juventusa, a to je da postigne gol na sva četiri prva nastupa u evropskim takmičenjima u dresu Juventusa.

Div iz Bremena, kako ga Italijani zovu, tresao je mrežu protiv Neka, Rena i Selte iz Viga i, ako se upiše u listu strelaca i protiv AZ, pridružiće se Bađu i Kovačeviću. Ipak, za Juve je vrlo važno da se odblokira Kolo Muani, koji je bleda senka u odnosu na igrača koga su u Torinu gledali šest meseci pre godinu i po dana.

Francuz je postigao samo tri gola na 13 utakmica u Seriji A i Ligi Evrope. Osim što će ponovo pokušati da odblokira Kolo Muanija u napadu, trener Juvea će potvrditi i trojnu defanzivnu liniju, s tim što će Spaleti odmoriti Lukumija.

AZ ALKMAR 4-2-3-1: De Buser - Dijkstra, Šouten, Hodt, De Vit - Per Kopmejners, Kvakman - Stengs, Biskov, Dal – Merdink.

JUVENTUS 3-4-2-1: Vikario - Gati, Bremer, Keli - Kalulu, Sar, Teun Kopmejners, Kambijazo - Kolo Muani, Alajbegović (Boga) – Voltemade.

LIGA EVROPE, 4. KOLO

Sreda

Ren - Olimpijakos 0:0

Četvrtak

18.45: (1,30) Milan (5,30) Ferencvaroš (9,00) MOZZART RELAX

18.45: (2,00) Anderleht (3,90) Salcburg (3,35)

18.45: (1,95) Kristal Palas (4,00) Hofenhajm (3,45)

18.45: (1,95) Levski (3,70) Jagijelonija (3,70) MOZZART RELAX

18.45: (1,80) NEC (4,00) Omonija (4,00)

18.45: (1,83) Sosijedad (4,00) Lion (3,90)

18.45: (6,25) Sparta Prag (4,60) Bornmut (1,47)

18.45: (2,90) Lilestrem (3,80) Viktorija Plzenj (2,25)

21.00: (1,40) Leverkuzen (5,00) Marselj (6,75)

21.00: (1,15) Benfika (6,75) Leh Poznanj (18,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,25) Selta (3,60) Union Sen Žiloaz (3,00)

21.00: (2,95) Seltik (3,90) Bešiktaš (2,20)

21.00: (1,55) Šturm (4,40) Celje (5,30) MOZZART RELAX

21.00: (1,48) Sanderlend (4,50) Dinamo Zagreb (6,00)

21.00: (1,80) Torense (3,70) Ararat (4,30)

21.00: (3,35) AZ Alkmar (3,90) Juventus (2,05)

21.00: (2,05) Hapoel Ber Ševa (3,80) OFI (3,30)

*** kvote su podložne promenama