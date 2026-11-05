Plamen nezadovoljstva se širi Napolijem: De Brujnea opsovao saigrač, kapiten pita - što govorimo samo mi Italijani?

Da su im živci pred pucanjem bilo je vrlo uočljivo još u finišu utakmice kada je Kevin de Brujne mahao rukama nakon neuspele akcije i prigovarao rezervisti Lorencu Luki . Međutim, napadač koji još čeka na prvi gol u sezoni nije želeo da mu ćuti. Zapravo se bivši centarfor Udinezea umalo našao u klinču sa belgijskim vezisdtom, više puta mu poručujući da ' od**be ', sve dok saigrači nisu stigli i rastavili ih kako bi povratili makar privid mira.

Bila je to slika i prilika Napolija u ozbiljnoj krizi začinjenoj nesuglasicama među samim igračima koji, nakon još jednog ovosezonskog poraza, ponovo pokazuju i svoje najgore lice po pitanju mentalne snage. Kažemo ponovo, jer Fabricio Romano podseća da su De Brujne i Luka slične rasprave imali i ranije tokom sezone te napominje da bi ovakvi ispadi mogli da utiču na Napolijeve planove u januarskom prelaznom roku odnosno na donošenje nekih teških odluka, uključujući i prodaju pojedinih igrača.

Kapiten Mateo Politano je, kako mu traka kraj ruke nalaže, po završetku meča izašao pred kamere da navijačima pojasni još jedno razočaravajuće izdanje, mada bi voleo da povremeno isto uradi neko drugi. Neko od stranaca.

"Izvinjavam se navijačima koji nas prate i ljudima kod kuće. Stvarno sam besan, moramo da preispitamo svoju savest, da ćutimo i radimo. Ja uvek istupam prvi, ali bih voleo da i neki drugi saigrač dođe i objasni, a ne uvek mi Italijani. Ali u redu je...”, rekao je Politano.

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"Nije to napad ni na koga, uz trenera smo, ali se mučimo. Primili smo dva gola iz tri kornera uz pristup koji ne sme da se ponavlja. To više nije taktičko pitanje, već pitanje rešenosti, čak i u pokušaju da postignemo pogodak. Moramo da se saberemo i fokusiramo na nedelju, a onda se nadam da ćemo vratiti neke povređene igrače kako bismo ponovo pokrenuli našu sezonu", dodao je kapiten Napolija.

U sličnom tonu govorio je i jedan od stranaca - Rasmus Hejlund.

"Moramo da napredujemo, nalazimo se u mračnom trenutku naše sezone. Svi moramo da radimo na tome da budemo bolji. Alegri je rekao da je igra bila dobra? Ne slažem se. Nismo igrali dobro, moramo da postižemo više golova i da prestanemo da gubimo utakmice, pošto ih je sada previše. Svi moramo da se pogledamo u ogledalo, ne samo trener i igrači, već očigledno i klub. Svi moramo da preuzmemo odgovornost.”

Za kraj se na konferenciji za medije na aktuelnu situaciju u ekipi osvrnuo i trener Masimilijano Alegri za kojeg je protekli period možda i teži nego za njegove saigrače, s obzirom na to da se aktuelna sezona nadovezala na nimalo lak kraj prethodne koji je imao u Milanu, kada je ispustio već viđen plasman u Ligu šampiona. Računajući i prethodni posao, popularni Maks je od 22 utakmice izgubio čak 12... Ipak, jasno mu je da podizanje tenzija neće nimalo pomoći ekipi u ovom trenutku.

"Šta mogu da kažem posle utakmice? Ovo je loš trenutak u sezoni. Zaostajemo u prvenstvu, a izgubili smo tri od četiri utakmice u Ligi šampiona. Tim je dobro igrao 70 minuta, ali onda je došlo do nekih izmena i nedostaje nam igrača. U utakmicama Lige šampiona momentum se menja u poslednjih 20 minuta, dok je u ostatku meča to bila dobra igra. Rezultat 4:1 boli svakoga, ali vidimo stvarnost onoga što svi znaju – lošu situaciju u Napoliju. Tražiti krivaca nema smisla, već moramo mirno da radimo i da dočekamo Lacio u nedelju sa željom da to pokažemo dok momci ne pruže svoj maksimum", zaključio je Alegri.

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