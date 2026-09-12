Murinjo ima svog Godoa

Hteli su u Realu da Rodriju daju ključeve sredine terena, ali je rođeni Madriđanin možda i pomalo neočekivano izabrao Barselonu i biće veliko pojačanje tima Hansija Flika . I Silva je bio na meti Barselone, ali i Atletiko Madrida. Zov zemljaka sigurno je imao presudni uticaj da izabere Kraljevića u koje je stigao bez obeštećenja. Ipak, pitanje je da li Silva može da ispuni sve zahteve harizmatičnog stručnjaka, s obzirom na to da mu je već 32 godine i da nije baš u cvetu mladosti.

Murinjo je javno kritikovao zemljaka jer je na pripreme došao fizički nespreman, pa ne čudi samo 205 minuta koliko je proveo na terenu ove sezone. Portugalac želi Turčina Ardu Gulera da gurne bliže golu uz udarnu trojku Embape-Vinisijus-Belingem, dok bi Bernardo Silva sa Valverdeom i defanzivnijim vezistima Kamavingom i Čuamenijem trebalo da dobije rat na sredini terena.

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Ako je Inter imao mnogo veći posed lopte na Bernabeuu pre četiri dana, zamislite kada dođe Barsa! Sve su to problemi koje Murinjo mora da reši pred nastavak sezone. Na Bernabeu večeras (21.00) stiže gradski rival Rajo Valjekano.

Opravdanje za Real, pre svega za jedini kiks ove sezone, poraz na Kartuhi od Betisa (0:1) su i brojne povrede. Od starta sezone nije imao sedmoricu na raspolaganju, a to su Mendi, Rodrigo, Tijago Pitarh, Čuameni, Endrik i Asensio, dok protiv Intera nije bilo ni suspendovanih Silve, Kamavinge i Gulera.

18.30: (1,38) Atletik Bilbao (4,70) Elče (8,50) MR

Posle dva meča u kojima je bio rezervista u prvenstvu (igrao samo 39 minuta) i propuštanja meča protiv Intera zbog greha iz prošle sezone, Silva se vraća u startnu postavu protiv gradskog rivala. Četvorka u ofanzivnoj liniji je ista - Vinisijus, Embape, Belingem i Guler, dok će partner na sredini terena Portugalcu da bude Eduardo Kamavinga.

Bolja je situacija sa rovitim igračima na Bernabeuu. Murinjo ne može da računa samo na Mendija, Edera Militaa i Rodriga.

14.00: (2,45) Rasing (3,40) Santander Alaves (2,85) MR

Jan Diomande, skupoceno pojačanje iz RB Lajpcija, za sad ima ulogu džokera, dok bi prvi put u sezoni šansu mogao da dobije lucidni napadač Endrik koji se ovog leta vratio u tabor Kraljevića posle dobre polusezone u Lionu. Bio je na klupi protiv Intera, a sad bi mogao da upiše prve minute u belom dresu i pokuša da se nametne Murinju, mada je konkurencija paklena u napadu velikana.

PRIMERA – 5. KOLO

Petak

Sevilja - Valensija 1:0 (0:0)

/Iglesijas 84/

Subota

14.00: (2,45) Rasing (3,40) Santander Alaves (2,85) MR

16.15: (2,20) Osasuna (3,30) Espanjol (3,40) MR

18.30: (1,38) Atletik Bilbao (4,70) Elče (8,50) MR

21.00: (1,12) Real Madrid (10,00) Rajo Valjekano (16,0) MR

Nedelja

14.00: (1,75) Selta (3,50) Malaga (5,00) MR

16.15: (15,0) Levante (8,00) Barselona (1,15) MR

18.30: (2,45) Hetafe Deportivo (2,80) La Korunja (3,50) MR

21.00: (2,90) Sosijedad (3,45) Atletiko Madrid (2,40) MR

Ponedeljak

21.00: (1,95) Viljareal (3,60) Betis (3,80) MR

***kvote su podložne promenama