Srpski fudbal pred ogromnim problemom: Staje lopta 1. novembra!?

Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 12:01
Ako se do 31. oktobra ne izabere novo rukovodstvo FSS-a
Izborna Skupština Fudbalskog saveza Srbije još jednom nije zakazana, iako je u petak održana sednica Izvršnog odbora. A, prethodno je dva puta odlagana ovog leta, iako je bio uredno ucrtan datum. Pa, iako to u prvi mah izgleda kao neka bezazlena stvar, po principu „kad se desi, desiće se“, u stvari je vrlo – dramatična.
Srpski fudbal se nalazi u velikoj opasnosti da lopta bukvalno stane ako se do 31. oktobra ne izabere novo rukovodstvo Saveza. Jer, tog dana u ponoć ističe mandat predsedniku FSS-a, Izvršnom odboru, Disciplinskoj komisiji, Komisiji za žalbe, Komisiji za licenciranje... Odnosno, svim organima, telima i funkcionerima za čije je imenovanje zadužena Skupština. I ne postoji mogućnost da ostane neki „vršilac dužnosti“. Na braniku srpskog fudbala bi bio samo generalni sekretar, koji bi morao sve te druge uloge da uprti na svoja leđa i da samostalno donosi sve odluke.
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Ukoliko se novo rukovodstvo ne izabere do poslednjeg dana oktobra, na scenu stupa FIFA. Ona mora da odobri izbore u FSS u vanrednom terminu, ali pre toga ima čak dužnost da formira „vanrednu upravu“, odnosno Komitet za normalizaciju odnosa, koji bi do izbora novog rukovodstva vodio Savez. Takve stvari su se dešavala u Africi i Aziji.
Nova opasnost bi bila ukoliko bi domaća Vlada ili Sud probali da preuzmu vođenje FSS-a, jer bi onda FIFA mogla da suspenduje naše klubove i reprezentacije iz međunarodnih takmičenja.
Pored svega toga, FIFA bi mogla i da zamrzne sredstva finansiranja Saveza, što bi bio još jedan težak udarac za FSS.
Najveći je problem što bi morala u potpunosti da stane lopta u Mozzart Bet Superligi Srbije. Prosto, nema Disciplinske komisije, nema Komisije za žalbe i u slučaju da neko dobije crveni karton ili da se desi neki teži incident – ne bi imao ko da odredi kaznu!
Dakle, situacija ne da nije lagana, već je vrlo napeta i čelnici FSS-a moraju hitno da zakažu Skupštinu i da izaberu nove rukovodeće organe inače bi naš fudbal mogao da doživi najteži udarac još od uvođenja sankcija 1992. godine. I to ovog puta svojom krivicom.