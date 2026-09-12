Srpski fudbal pred ogromnim problemom: Staje lopta 1. novembra!?

Ukoliko se novo rukovodstvo ne izabere do poslednjeg dana oktobra, na scenu stupa FIFA. Ona mora da odobri izbore u FSS u vanrednom terminu, ali pre toga ima čak dužnost da formira „vanrednu upravu“, odnosno Komitet za normalizaciju odnosa, koji bi do izbora novog rukovodstva vodio Savez. Takve stvari su se dešavala u Africi i Aziji.

Nova opasnost bi bila ukoliko bi domaća Vlada ili Sud probali da preuzmu vođenje FSS-a, jer bi onda FIFA mogla da suspenduje naše klubove i reprezentacije iz međunarodnih takmičenja.

Pored svega toga, FIFA bi mogla i da zamrzne sredstva finansiranja Saveza, što bi bio još jedan težak udarac za FSS.

Najveći je problem što bi morala u potpunosti da stane lopta u Mozzart Bet Superligi Srbije. Prosto, nema Disciplinske komisije, nema Komisije za žalbe i u slučaju da neko dobije crveni karton ili da se desi neki teži incident – ne bi imao ko da odredi kaznu!

Dakle, situacija ne da nije lagana, već je vrlo napeta i čelnici FSS-a moraju hitno da zakažu Skupštinu i da izaberu nove rukovodeće organe inače bi naš fudbal mogao da doživi najteži udarac još od uvođenja sankcija 1992. godine. I to ovog puta svojom krivicom.