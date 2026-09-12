Kordon policije štitio igrače Valensije od navijača: Pseta, plaćenici! (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 12:23
„Korberane, ostavka“, uzvikivalo je oko 200 njih koji su iza ponoći došli do Paterne
Kako se Valensija prošle sezone izvukla, mnogima nije jasno. Naparsno je na proleće počela da igra fudbal. Doduše, nije jedina, zaigrali su ga i drugi sa dna. Čudnovate stvari dešavale su se u Španiji, a klub sa Mestalje je tekuću sezonu otvorio katastrofalno.
Pet utakmica i – tek jedan bod. Sinoć je izgubio od Sevilje, na Ramon Sančes Pishuanu bilo je 1:0. Kada su se stručni štab i ekipa vratili sa gostovanja, suočili su se sa gnevnim navijačima.
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Bilo je oko 02.00, gluvo doba, a onda je tišina prekinuta kada su se u paterni pojavili igrači, trener i osoblje Valensije. Oko 200 navijača ih je sačekalo i „počastili“ su ih uvredama. Moglo se čuti: „Pseta! Plaćenici! Ku***ni sinovi!“
Atmosfera je bila napreta, meta je bio i trener Karlos Korberan. Što je slušao prethodne sezone dok nije krenula serija, čuo je i po povratku iz Andaluzije: „Korberane, odlazi“. I biće toga još, ako u međuvrmeenu ne bude smenjen…
Kordon policije štitio je fudbalere Valensije od razjarenih navijača. Nije prvi put. Nešto slično dešavalo se i protekle sezone, samo dosta kasnije. U tekućoj su im živci brzo popustili. Ne čudi, pošto je veliko ime španskog fudbala zakucano za dno. Slepi miševi primili su deset, a dali tek jedan gol.
Valensiju za tri dana očekuje gostovanje Alavesu, najprijatnijem iznenađenju Primere. Klub iz Vitorije je drugi u Primeri sa deset bodova, ispred njega je samo besprekorna Barselona posle četiri kola. Do reprezentativne pauze će tim Karlosa Korberana igrati još protiv Real Sosijedada na Mestalji i moglo bi da bude veoma neprijatno po sve.