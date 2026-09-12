Kordon policije štitio igrače Valensije od navijača: Pseta, plaćenici! (VIDEO)

Kako se Valensija prošle sezone izvukla, mnogima nije jasno. Naparsno je na proleće počela da igra fudbal. Doduše, nije jedina, zaigrali su ga i drugi sa dna. Čudnovate stvari dešavale su se u Španiji, a klub sa Mestalje je tekuću sezonu otvorio katastrofalno.

Pet utakmica i – tek jedan bod. Sinoć je izgubio od Sevilje, na Ramon Sančes Pishuanu bilo je 1:0. Kada su se stručni štab i ekipa vratili sa gostovanja, suočili su se sa gnevnim navijačima.