Herojska noć Gabrijela Delfima: Odbranio tri penala i odveo Mineiro u polufinale

Mladi čuvar mreže Gabrijel Delfim izrastao je u apsolutnog junaka Atletiko Mineira, pošto je odbranio čak tri penala u dramatičnoj penal-seriji četvrtfinala Kupa Sudamerikana protiv Santosa. Nakon spektakularnih 90 minuta i prednosti domaćina od 4:2, čime je nadoknađen zaostatak iz prve utakmice (0:2), odluka o prolazu među četiri najbolja pala je izvođenjem jedanaesteraca. Tamo je mladi čuvar mreže, koji je dobio šansu zbog povrede standardnog Eversona, zaustavio udarce Gabigola, Žoaa Šmita i Artura, čime je doneo svom timu plasman u polufinale.

Sama utakmica u Belo Orizonteu donela je vrhunski fudbalski triler i goleadu. Sastav Eduarda Domingeza je silovito otvorio susret i poveo već u 17. sekundi golom Bernarda, da bi razigrani Rejnijer sa dva pogotka do kraja prvog poluvremena anulirao prednost rivala. Iako se Santos vraćao u život autogolom Lijanka i pogotkom Gabigola u drugom poluvremenu, domaći tim nije posustajao. U dubokoj sudijskoj nadoknadi utakmice, Kueljo je udarcem glavom savladao Gabrijela i izborio penal-rulet.