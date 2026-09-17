Kakva drama u Kitu: Palmeiras prvo ispustio pobedu, pa na penale otišao u polufinale

Korak smo bliže svebrazilskom polufinalu Kopa Libertadores, ali teško da ćemo do kraja takmičenja gledati dramatičniji okršaj od ovog večerašnjeg na stadionu Rodrigo Paz Delgado u Kitu. Palmeiras je iz Sao Paula doneo minimalnu prednost, a onda vodio u Ekvadoru sa 2:1 sve do 89. minuta. Međutim, usledio je senzacionalan prokrket domaćina, koji je golovima Majkla Estrade izborio jedanaesterce. Ali, tamo je hladnokrvniji bio Abela Fereire, koji je samo jednom bio neprecizan sa bele tačke - 2:3 (1:1), penalima 4:3, prvi meč 1:0.

Uloga tragičara pripala je strelcu prvog gola na utakmici, Luisu Segoviji, kojem je Karlos Migel pročitao udarac i sprečio ga da produži neizvesnost u glavnom gradu Ekvadora.