Kakva drama u Kitu: Palmeiras prvo ispustio pobedu, pa na penale otišao u polufinale
Vreme čitanja: 2min | čet. 17.09.26. | 02:15
Uloga tragičara pripala je strelcu prvog gola na utakmici, Luisu Segoviji, kojem je Karlos Migel pročitao udarac i sprečio ga da produži neizvesnost u glavnom gradu Ekvadora
Korak smo bliže svebrazilskom polufinalu Kopa Libertadores, ali teško da ćemo do kraja takmičenja gledati dramatičniji okršaj od ovog večerašnjeg na stadionu Rodrigo Paz Delgado u Kitu. Palmeiras je iz Sao Paula doneo minimalnu prednost, a onda vodio u Ekvadoru sa 2:1 sve do 89. minuta. Međutim, usledio je senzacionalan prokrket domaćina, koji je golovima Majkla Estrade izborio jedanaesterce. Ali, tamo je hladnokrvniji bio Abela Fereire, koji je samo jednom bio neprecizan sa bele tačke - 2:3 (1:1), penalima 4:3, prvi meč 1:0.
Uloga tragičara pripala je strelcu prvog gola na utakmici, Luisu Segoviji, kojem je Karlos Migel pročitao udarac i sprečio ga da produži neizvesnost u glavnom gradu Ekvadora.
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Prva tri gola na meču su pala posle prekida, a uvodna dva usled loših reakcija odbrana posle kornera. Marlon Freitas je u 10. minutu doneo dva gola prednosti brazilskom timu u ovom dvomeču, ali je pet minuta kasnije Segovija vratio LDU u meč. Kada je Viktor Roke pogodio sa bele tačke u 73. minutu, delovalo je da je razrešena svaka dilema u ovom četvrtfinalnom okršaju, ali su to očigledno pomislili i gostujući igrači. Sastav Gustava Alvareza je krenuo na sve ili ništa i počeo dugim loptama da traži snalažljivog Estradu, što mu je donelo rezultat, a u trećem minutu nadoknade i euforiju na tribinama. Ipak, to se nije prenelo i na penal seriju, gde je pored Segovije, neprecizan bio i Lukas Rodrigez. Sa druge strane, mrežu nije zatresao samo Lukas Evanđelista u četvrtoj seriji.
Palmeiras prvi meč polufinala protiv Fluminensea igra 13. oktobra na svom terenu, dok je revanš zakazan za sedam dana.
KOPA LIBERTADORES – ČETVRTFINALE (REVANŠI)
Utorak
Platense - Fluminense 2:1 (2:0) - prvi meč 0:2
/Mainero 30, Sepulveda 45+2 - Kanobio 57/
Sreda
LDU Kito - Palmeiras 3:2 (1:1), penalima 3:4 - prvi meč 0:1
/Segovija 15, Estrada 89, 90+3 - Frijetas 10, Roke 73pen/
Četvrtak
02.30: (2,00) Korintijans (3,20) Estudijantes (4,20) – prvi meč 1:1
Petak
02.30: (1,37) Flamengo (4,90) Independijente del Valje (8,50) – prvi meč 2:0
***Kvote su podložne promenama