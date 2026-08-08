Čelsi zgromio užasni Milan za manje od sat vremena

Amorimova ideja da igra sa trojicom u štoperskoj liniji za sada deluje užasno. Pogotovo što je na golu mladi i neiskusni Torijani. Čukvueze kao desni spolnji ne zna šta i gde treba, mladi Komoto u sredini nije za ozbiljnu minutažu, rasejani Leao tek hvata zalet, a neiskusni Frančesko Kamarda ne može da se nosi sa ozbiljnim štoperima. Generalno, ceo tim Milana je pružio ružnu i lošu partiju. Uzalud je bila i ogromna podrška indonežanske publike koja je Milan tretirala kao da je onaj tim od pre 20 godina. Čelsijevih startnih 11 nisu imali nijednu slabu tačku…

Čak nisu morali ni da daju gas od starta. Dominirali su u posedu, stvarali šanse i strpljivo čekali da načnu Rosonere. Neki Alonsov rukopis se već vidi u desetoplasiranom timu iz Premijer lige. Neto i Žoao Pedro su pretili, Palestra se podizao visoko, a Milan se branio. I nije uspeo da ode na poluvreme sa “nulom”, pošto mu je Kaisedo iz peterca zatresao mrežu nakon kornera.

Milan je završio poluvreme bez šuta na gol, a Amorim je napravio osam izmena na pauzi. Na terenu su ostali samo Torijani, Teraćano i Loftus-Čik. Uzalud. Milan je bio još gori i za nepunih 15 minuta primio još dva gola. Još sramotniji gol je Milan primio u 46. minutu kada se Žoao Pedro umalo ušetao sa loptom u gol, da bi koji minut kasnije Kaisedo došao do drugog gola šutem spoljnom sa distance kao na treningu.

Čelsi je malo spustio gas u nastavku, Alonso je napravio nekoliko promena, ali Milan ni u drugom poluvremenu nije šutnuo na gol. Rosoneri imaju još generalku protiv Mančester Junajteda i za dve nedelje im počinje prvenstvo.

Milan je počeo u sastavu: Torijani - Teraćano, De Vinter, Pavlović - Čukvueze, Modrić, Komoto, Estupinjan – Loftus Čik, Leao – Kamarda.

Igali su još: Dijavara, Ramos, Salemakers, Bartezagi, Musa, Jašari, Enkunku, Gabija, Riči, Vladimirov.

Čelsi je počeo u sastavu: Sančes - Palestra, Fofana, Ačempomg, Hato - Kaisedo, Lavija - Palmer, Žoao Pedro, Neto – Velbek

Igrali su još: Kvenda, Džekson, Anselmino, Mudrik, Estevao, Votson, Sar.