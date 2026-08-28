Hetafe Partizanu uzeo plasman i štopera: Ivan Vasiljević opet u Španiji

Bilo je to leta 2025. kada je dogovoren potpis zahvaljujući tadašnjem potpredsedniku za sportska pitanja Predragu Mijatoviću i njegovim sjajnim odnosima sa nekadašnjim saigračem iz Partizana, Petrom Vasiljevićem, Ivanovim ocem.

Momak iz „klase 2005“ zimus je otišao na pozajmicu u B tim Rasinga iz Sandera, gde je tokom proleća odigrao 11 utakmica, neke na poziciji štopera, neke kao desni bek. Kada je ta pozajmica istekla, vratio se iz Četvrte lige Španije na Topčidersko brdo, ali kako Saša Ilić na njega nije računao, samo se tražio način rastanka.

I stigao je u završnici prelaznog roka, jer ga je prigrlio Hetafe. U pitanju je njegov B tim koji se, takođe, takmiči u četvrtom rangu španskog fudbala. Saradnja je ozvaničena na naredne dve godine.

Vasiljević je pre dolaska u Partizan bio član B tima Atletiko Madrida i Union Koljada.