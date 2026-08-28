Hetafe Partizanu uzeo plasman i štopera: Ivan Vasiljević opet u Španiji
Vreme čitanja: 1min | pet. 28.08.26. | 15:20
Talentovani defanzivac će biti u B timu madridskog kluba
Vratio se Hetafe iz Beograda overenog plasmana u Ligu konferencije i sa – igračem. Ne bilo kojim, već doskorašnjim članom Partizana.
Klub iz Madrida potvrdio je da je angažovao Ivana Vasiljevića, talentovanog defanzivca, koji se opet otisnuo put Pirineja, gde je i rođen, ujedno i fudbalski oblikovan, i odakle je u potrazi za boljim statusom stigao među crno-bele.
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Bilo je to leta 2025. kada je dogovoren potpis zahvaljujući tadašnjem potpredsedniku za sportska pitanja Predragu Mijatoviću i njegovim sjajnim odnosima sa nekadašnjim saigračem iz Partizana, Petrom Vasiljevićem, Ivanovim ocem.
Momak iz „klase 2005“ zimus je otišao na pozajmicu u B tim Rasinga iz Sandera, gde je tokom proleća odigrao 11 utakmica, neke na poziciji štopera, neke kao desni bek. Kada je ta pozajmica istekla, vratio se iz Četvrte lige Španije na Topčidersko brdo, ali kako Saša Ilić na njega nije računao, samo se tražio način rastanka.
I stigao je u završnici prelaznog roka, jer ga je prigrlio Hetafe. U pitanju je njegov B tim koji se, takođe, takmiči u četvrtom rangu španskog fudbala. Saradnja je ozvaničena na naredne dve godine.
Vasiljević je pre dolaska u Partizan bio član B tima Atletiko Madrida i Union Koljada.