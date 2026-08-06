Hetafe pred Partizan dovodi igrača kog je Lion platio skoro 30.000.000 evra

Orel Mangala nije bilo kakvo ime. Reč je o fudbaleru kojeg je Lion u kombinaciji pozajmice i obaveznog otkupa iz Notingem Foresta pre dve godine platio gotovo 30.000.000 evra. Njegov fudbalski put predstavlja školski primer kako se pravi moderan defanzivni vezista visoke klase.

Fudbalski je prohodao u čuvenoj školi belgijskog giganta Anderlehta, a taktičku i tehničku pismenost doradio u mlađim kategorijama Borusije iz Dortmunda. Pravi seniorski bum napravio je u Nemačkoj. Noseći dresove Štutgarta i Hamburga, profilisan je u radilicu koja dominira u duelima i diktira tempo iz zadnje linije.

Njegova fizička dominacija donela mu je transfer u Notingem Forest, gde je bio standardan u najzahtevnijoj ligi sveta, a deo karijere proveo je i na pozajmici u Evertonu. Ukoliko Partizan uspešno preskoči svoju prepreku i zakaže dvomeč sa Špancima, crno-bele u borbi za evro-jesen čeka strahovito težak posao na sredini terena.

Mangala na Koliseum Alfonso Peres stiže da donese ono što Pepe Bordalas najviše voli, taktičku disciplinu, strahovitu agresivnost i premijerligaški intenzitet. Hetafe je pokazao da u plej-of kvalifikacija ne ulazi sa polovičnim rešenjima, stvorili su tim skrojen za Evropu, a Mangala je najnovije, skupo oružje u toj misiji.