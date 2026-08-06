Hetafe pred Partizan dovodi igrača kog je Lion platio skoro 30.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 23:40
I baš je onakav tip kakav Pepe Bordalas najviše voli
Najveći deo posla je obavljen u četvrtak u Humskoj i Partizan potpuno mirno može da otputuje na revanš protiv Tobola i u dalekom Kazahstanu overi plasman u plej-of za Ligu konferencija. Dok navijači crno-belih s nestrpljnenjem čekaju već viđeni dvomeč protiv Hetafea, iz Madrida stižu vesti koje pozivaju na ozbiljan oprez.
Hetafe ne želi ništa da prepusti slučaju pred evropske izazove, španski klub je ugovorio dolazak 28-godišnjeg belgijskog veziste Orela Mangale iz Liona na pozajmicu do kraja sezone, a igrač u petak stiže na lekarske preglede i potpis ugovora. Španci u redove svog tima dovode profil igrača kakav im je bio preko potreban nakon odlaska ključnih osovina na sredini terena - Luisa Milje i Maura Arambarija.
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Orel Mangala nije bilo kakvo ime. Reč je o fudbaleru kojeg je Lion u kombinaciji pozajmice i obaveznog otkupa iz Notingem Foresta pre dve godine platio gotovo 30.000.000 evra. Njegov fudbalski put predstavlja školski primer kako se pravi moderan defanzivni vezista visoke klase.
Fudbalski je prohodao u čuvenoj školi belgijskog giganta Anderlehta, a taktičku i tehničku pismenost doradio u mlađim kategorijama Borusije iz Dortmunda. Pravi seniorski bum napravio je u Nemačkoj. Noseći dresove Štutgarta i Hamburga, profilisan je u radilicu koja dominira u duelima i diktira tempo iz zadnje linije.
Njegova fizička dominacija donela mu je transfer u Notingem Forest, gde je bio standardan u najzahtevnijoj ligi sveta, a deo karijere proveo je i na pozajmici u Evertonu. Ukoliko Partizan uspešno preskoči svoju prepreku i zakaže dvomeč sa Špancima, crno-bele u borbi za evro-jesen čeka strahovito težak posao na sredini terena.
Mangala na Koliseum Alfonso Peres stiže da donese ono što Pepe Bordalas najviše voli, taktičku disciplinu, strahovitu agresivnost i premijerligaški intenzitet. Hetafe je pokazao da u plej-of kvalifikacija ne ulazi sa polovičnim rešenjima, stvorili su tim skrojen za Evropu, a Mangala je najnovije, skupo oružje u toj misiji.