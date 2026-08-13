Hetafe vratio nekadašnjeg rekordera i levog beka kojeg je htela Zvezda

Danas je Hetafe potvrdio još dva velika pojačanja. Za smešne pare… Iz Bornmuta se vratio turski napadač Enes Unal, a iz Maljorke stigao levi bek Hoan Mohika. Turčin je došao bez plaćanja obeštećenja, a Hetafe bi mogao da plati Bornmutu 1.500.000 evra na ime bonusa ako u ovoj sezoni ostvari određene timske ciljeve. Plasman u Ligu konferencije verovatno jeste jedan od njih… Mohika je iz Maljorke došao za samo 500.000 evra. Tržišna vrednost obojice igrača je veća od onoga što je Hetafe platio za njihove dolaske.

Madridski klub je i pre početka prelaznog roka potrošio lep novac na otkupe pozajmljenih igrača. Od Liona je za 6.500.000 evra nakon šestomesečne pozajmice otkupljen urugvajski centarfor Martin Satrijano, koji je nekada bio Interova opklada. Za 5.000.000 evra je od Briža otkupljen argentinski štoper Zaid Romero, a za 1.500.000 evra urugvajski štoper Sebastijan Boseli od River Plejta. Od Real Madrida je posle uspešne pozajmice otkupljen mladi vezista Mario Martin za 3.500.000 evra.

Potom je 2.500.000 evra izdvojeno za kupovinu Viljarealovog veziste Ramona Teratsa, koji je prošle sezone zablistao na pozajmici u Espanjolu. Besplatno je iz Torina došao gruzijski štoper Saba Sazonov, iz Aston Vile je pozajmljen desni bek Anders Garsija, a iz Liona vezista Orel Mangala.

Sa dolascima Unala i Mohike prelazni rok je pri kraju, ali verovatno još nije gotov.

Inače, oba pomenuta pojačanja su stigla na vreme da ih Hetafe registruje za plej-of mečeve Lige konferencije protiv Partizana.

Unal je ogromno pojačanje jer će moći odmah da se uklopi. Ima 29 godina i vrhunac karijere mu je bio baš Hetafe. Nekada ogroman talenat evropskog fudbala nikada nije dobio šansu u Mančester Sitiju, koji ga je kupio kao 18-godišnjaka. Kalio se po pozajmicama u Genku, Bredi i Tventeu, gde je golgeterski eksplodirao i naterao Viljareal da ga kupi za 14.000.000 evra. Ali, tamo se nije snašao i posle šest meseci su opet krenule pozajmice u Levante i Valjadolid, gde takođe nije blistao.

Ipak, tadašnji i sadašnji Hetafeov trener Hose Bordalas je video nešto u njemu što će ga osloboditi stega u španskom fudbalu. Naterao je upravu kluba da plati 9.000.000 evra za Unalov transfer. I tu kreće procvat…

Turčin se savršeno uklopio u Bordalasov stil, u prvoj se sezoni navikavao, a onda proradio… Za dve sezone je dao 31 gol i obezbedio transfer u Bornmut vredan 16.500.000 evra. Otišao je kao najbolji strelac u istoriji Hetafea u Primeri i u Engleskoj se opet ugasio… Za dve i po godine je dao samo pet golova i jedva čekao da se vrati kod trenera koji mu je oživeo karijeru. Hetafe ima Satrijana i Borhu Majorala u špicu, tako da je sa Unalovim dolaskom kompletirao napadačku liniju.

Hoan Mohika je neko ko u španskom fudbalu bitiše duže od 10 godina, sa izuzetkom šestomesečne pozajmice u Atalanti u jesen 2020. Iz Kolumbije ga je 2013. doveo Rajo Valjekano, slao ga na pozajmice u Valjadolid i Đironu koja ga je otkupila, ali je nakon dobre sezone u Segundi izgubio mesto u timu leta 2021. Tada ga je tražila Crvena zvezda, ali je završio na pozajmici u Elčeu, koji ga je i otkupio za 1.200.000 evra i nakon godinu dana prodao Viljarealu za 5.500.000. Tamo nije oduševio, pa je opet morao na pozajmicu, ovog puta u Osasunu. Ona ga nije otkupila, ali jeste Maljorka za 1.500.000 evra pre dve godine i tu se izborio za mesto standardnog reprezentativca Kolumbije, za koju je debitovao još 2015.

Bio je standardan u kvalifikacijama, a onda i na prethodnom Mundijalu. Četiri od pet mečeva je počeo kao starter i upisao svaki minut. Nije igrao samo u utakmici protiv Portugalije na kraju grupne faze. Sa Maljorkinim ispadanjem u Segundu bilo je jasno da će se teško zadržati na Balearima i Hetafe je to iskoristio da ga kupi za samo 500.000 evra. Ovog leta su ga želeli brazilski velikani Kruzeiro i Santos, ali mu se ostajalo u Španiji. Na levom boku Hetafeove odbrane će zameniti iskusnog Dijega Rika, koji je nedavno prešao u Osasunu.

Dva ozbiljna pojačanja za Hetafe, a moglo bi da ih bude još jer razmišljaju o gruzijskom vezisti Giorgiju Kočorašviliju iz Sportinga.