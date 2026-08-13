Profesionalci iz Andore stižu u Prištinu po jesen u Evropi, bivši Voždovčanin uveo Rijeku u plej-of
Vreme čitanja: 4min | čet. 13.08.26. | 20:37
Dinamo Kijev već završio sezonu na međunarodnoj sceni, sve smo bliži tome da San Marino i Crna Gora ostanu jedine dve zemlje koje nikada nisu imale tim u grupnoj/ligaškoj fazi evrokupova
Fudbalska Evropa svedok je promena u kojima Andorci, jedni od najvećih "patuljaka" u evropskom fudbalu, više ne služe za popravljanje gol-razlike. Najbolji dokaz za to je Inter Eskaldes, klub koji razmontirao estonskog šampiona Floru iz Talina ukupnim rezultatom 6:0 u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Posle 2:0 na domaćem terenu, Inter Eskaldes je pobedio 4:0 u gostima i tako izborio izlazak na megdan prištinskoj Driti u plej-ofu za Ligu konferencija (Drita je dobila prvi meč 4:1 protiv nejakog Tre Fjorija iz San Marina i samo treba da potvrdi prolaz večeras).
Fudbal u Andori je do juče bio drugo ili treće zanimanje njegovih aktera, igrali su ga momci koji su pre podne popravljali automobile, nosili gajbice po magacinima ili službovali na carinskim prelazima, da bi uveče pod reflektorima skromnih terena trčali za loptom. Dolaskom masivnijih UEFA podsticaja kroz nagradni fond Lige konferencija, jednačina se promenila. U upravi kluba shvatili su da plasman u svako naredno kolo donosi iznose koji prevazilaze godišnje budžete čitavih lokalnih institucija.
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Tada počinje transformacija. Angažovani su profesionalni skauti, oslonac je pronađen u prekaljenim španskim internacionalcima i taktički strogo obučenim fudbalerima iz nižerangiranih španskih profesionalnih liga, a režim rada podignut je na dvodnevne treninge, uz kompletne nutricionističke i analitičke timove. Lekcija očitana Flori nije bila splet srećnih okolnosti, već demonstracija hladnokrvne, budžetski pokrivene i taktički utegnute organizacije koja tačno zna šta radi na terenu.
Naredna stanica za razgoropađene Andorce jeste Priština, gde ih u okviru plej-ofa za ulazak u grupnu fazu Lige konferencije čeka domaća Drita. Ako bi se Inter Eskaldes plasirao u Ligu konferencija, San Marino i Crna Gora ostale bi jedine dve zemlje u istoriji koje nikada nisu imale tim u grupnoj ili ligaškoj fazi nekog od evropskih takmičenja.
Plasman u plej-of za Ligu konferencija obezbedila je i Rijeka. Predstavnik Hrvatske je uz mnogo muka dobio dvomeč protiv finskog Ilvesa. Posle minimalnog trijumfa na domaćem terenu 1:0, Rijeka je na severu Evrope remizirala 1:1 i izborila dvomeč u kom je čeka paklen posao protiv danskog Midtjilanda (koji je eliminisao Bohemijans iz Republike Irske ukupnim rezultatom 5:2). Ilves je vodio golom Stanislava Baranova od 65. minuta, ali je u 70. izjednačenje i prolaz Rijeci doneo Justas Lasickas, Litvanac koji je je u sezoni 2017/18 igrao za Zemun, a zatim od 2019. do 2022. za Voždovac.
Dinamo Kijev je učešće na međunarodnoj sceni za ovu sezonu završio več ove večeri. Nakon što je eliminisan od PAOK-a u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ukrajinski velikan je izgubio i dvomeč od Karabaga u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Dinamo je trijumfovao u prvoj utakmici na neutralnom terenu u Poljskoj 1:0, ali je u revanšu poražen u Azerbejdžanu 0:2. U plej-ofu za Ligu konferencije očekuje nas izuzetno zanimljiv dvomeč između Karabaga i Tventea, prošlosezonskog učesnika nokaut faze Lige šampiona i četvrtoplasiranog tima iz holandske Eredivizije.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)
Utorak
Apolon - Bran 2:4 (0:1) - prvi meč 1:0
/Ljubić 86, Vajsbek 90+2, Ingason 16, Holm 90+6, 95, Eriksen 105/
CSKA 1948 - Panatinaikos 1:2 (0:0) - prvi meč 1:1
/Dvali 87 - Garsija 60, Desers 94/
Sreda
Rapid Beč - Paide 2:0 (1:0) - prva utakmica 4:1
/Tilio 38, Šaub 82p/
Katovice - Hapoel Tel Aviv 2:1 (0:1) - prvi meč 0:2
/Škurin 83, Jedrič 90 - Turiel 23/
Kopenhagen - Debrecin 5:1 (1:0) - prvi meč 3:0
/Eljanusi 3, 58p, Kral 76, Kornelijus 78, 90+2 - Džudžak 47/
Četvrtak
Tobol - Partizan 1:2 (1:0) - prvi meč 0:3
/Česnokov 7 - Mitrović 47, Traore 90+2/
Karabag - Dinamo Kijev 2:0 (1:0) - prvi meč 0:1
/Muadib 12, Kaščuk 69/
Ilves - Rijeka 1:1 (0:0) - prvi meč 0:1
/Baranov 64 - Lasickas 70/
Flora Talin - Inter Eskaldes 0:4 (0:1) - prvi meč 0:2
/Modrik 17, Šuaib 69, 81, Areljano 77/
RFS Riga - Jablonec 1:2 (1:2) - prvi meč 0:2
/Lipušček 38 - Sedlaček 4, Nebila 22/
19.00: (6,009 Dunajska Streda (4,00) Tvente (1,50) - 0:6
19.00: (1,75) Hamarbi (3,50) Rakov (4,50) - 0:0
19.00: (1,05) Nordsjiland (12,0) Valur (22,0) - 2:0
19.00: (8,00) Dinamo Minsk (4,40) Braga (1,37) - 0:1
19.00: (1,50) Tromse (4,00) CFR Kluž (6,00) - 5:0
19.00: (2,40) ML Vitepsk (3,25) Borac (2,80) - 0:1
19.00: (1,22) Midtjiland (6,25) Bohemijans (10,0) - 2:0
19.30: (1,80) Vaduz (3,50) Inter Turku (4,20) - 1:2
19.30: (9,00) Runavik (5,40) Lugano (1,27) - 0:2
20.00: (1,30) Sent Galen (4,90) Šerif (9,50) - 3:1
20.00: (1,10) Drita (8,50) Tre Fjori (18,0) - 4:1
20.00: (2,70) Škendija (3,30) Hibernijan (2,45) - 1:2
20.15: (1,50) Sion (3,90) Noa (6,25) - 2:2
20.30: (2,30) Đer (3,35) Riga (2,90) - 0:1
20.30: (1,50) Gent (4,00) Geteborg (6,00) - 1:0
20.30: (2,15) Austrija Beč (3,35) Beitar (3,15) - 2:1
20.30: (1,75) Madervel (3,50) Helsinki (4,50) - 1:1
20.45: (13,0) Šelburn (7,50) Ajaks (1,15)
21.00: (1,25) Hajduk (5,70) Žalgiris (9,50) - 5:2
21.00: (1,95) Dinamo Tirana (3,35) Auda Riga (3,70) - 0:1
*** kvote su podložne promenama