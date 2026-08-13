Profesionalci iz Andore stižu u Prištinu po jesen u Evropi, bivši Voždovčanin uveo Rijeku u plej-of

Tada počinje transformacija. Angažovani su profesionalni skauti, oslonac je pronađen u prekaljenim španskim internacionalcima i taktički strogo obučenim fudbalerima iz nižerangiranih španskih profesionalnih liga, a režim rada podignut je na dvodnevne treninge, uz kompletne nutricionističke i analitičke timove. Lekcija očitana Flori nije bila splet srećnih okolnosti, već demonstracija hladnokrvne, budžetski pokrivene i taktički utegnute organizacije koja tačno zna šta radi na terenu.

Naredna stanica za razgoropađene Andorce jeste Priština, gde ih u okviru plej-ofa za ulazak u grupnu fazu Lige konferencije čeka domaća Drita. Ako bi se Inter Eskaldes plasirao u Ligu konferencija, San Marino i Crna Gora ostale bi jedine dve zemlje u istoriji koje nikada nisu imale tim u grupnoj ili ligaškoj fazi nekog od evropskih takmičenja.

Plasman u plej-of za Ligu konferencija obezbedila je i Rijeka. Predstavnik Hrvatske je uz mnogo muka dobio dvomeč protiv finskog Ilvesa. Posle minimalnog trijumfa na domaćem terenu 1:0, Rijeka je na severu Evrope remizirala 1:1 i izborila dvomeč u kom je čeka paklen posao protiv danskog Midtjilanda (koji je eliminisao Bohemijans iz Republike Irske ukupnim rezultatom 5:2). Ilves je vodio golom Stanislava Baranova od 65. minuta, ali je u 70. izjednačenje i prolaz Rijeci doneo Justas Lasickas, Litvanac koji je je u sezoni 2017/18 igrao za Zemun, a zatim od 2019. do 2022. za Voždovac.

Dinamo Kijev je učešće na međunarodnoj sceni za ovu sezonu završio več ove večeri. Nakon što je eliminisan od PAOK-a u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ukrajinski velikan je izgubio i dvomeč od Karabaga u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Dinamo je trijumfovao u prvoj utakmici na neutralnom terenu u Poljskoj 1:0, ali je u revanšu poražen u Azerbejdžanu 0:2. U plej-ofu za Ligu konferencije očekuje nas izuzetno zanimljiv dvomeč između Karabaga i Tventea, prošlosezonskog učesnika nokaut faze Lige šampiona i četvrtoplasiranog tima iz holandske Eredivizije.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)

Utorak

Apolon - Bran 2:4 (0:1) - prvi meč 1:0

/Ljubić 86, Vajsbek 90+2, Ingason 16, Holm 90+6, 95, Eriksen 105/

CSKA 1948 - Panatinaikos 1:2 (0:0) - prvi meč 1:1

/Dvali 87 - Garsija 60, Desers 94/

Sreda

Rapid Beč - Paide 2:0 (1:0) - prva utakmica 4:1

/Tilio 38, Šaub 82p/

Katovice - Hapoel Tel Aviv 2:1 (0:1) - prvi meč 0:2

/Škurin 83, Jedrič 90 - Turiel 23/

Kopenhagen - Debrecin 5:1 (1:0) - prvi meč 3:0

/Eljanusi 3, 58p, Kral 76, Kornelijus 78, 90+2 - Džudžak 47/

Četvrtak

Tobol - Partizan 1:2 (1:0) - prvi meč 0:3

/Česnokov 7 - Mitrović 47, Traore 90+2/

Karabag - Dinamo Kijev 2:0 (1:0) - prvi meč 0:1

/Muadib 12, Kaščuk 69/

Ilves - Rijeka 1:1 (0:0) - prvi meč 0:1

/Baranov 64 - Lasickas 70/

Flora Talin - Inter Eskaldes 0:4 (0:1) - prvi meč 0:2

/Modrik 17, Šuaib 69, 81, Areljano 77/

RFS Riga - Jablonec 1:2 (1:2) - prvi meč 0:2

/Lipušček 38 - Sedlaček 4, Nebila 22/

19.00: (6,009 Dunajska Streda (4,00) Tvente (1,50) - 0:6

19.00: (1,75) Hamarbi (3,50) Rakov (4,50) - 0:0

19.00: (1,05) Nordsjiland (12,0) Valur (22,0) - 2:0

19.00: (8,00) Dinamo Minsk (4,40) Braga (1,37) - 0:1

19.00: (1,50) Tromse (4,00) CFR Kluž (6,00) - 5:0

19.00: (2,40) ML Vitepsk (3,25) Borac (2,80) - 0:1

19.00: (1,22) Midtjiland (6,25) Bohemijans (10,0) - 2:0

19.30: (1,80) Vaduz (3,50) Inter Turku (4,20) - 1:2

19.30: (9,00) Runavik (5,40) Lugano (1,27) - 0:2

20.00: (1,30) Sent Galen (4,90) Šerif (9,50) - 3:1

20.00: (1,10) Drita (8,50) Tre Fjori (18,0) - 4:1

20.00: (2,70) Škendija (3,30) Hibernijan (2,45) - 1:2

20.15: (1,50) Sion (3,90) Noa (6,25) - 2:2

20.30: (2,30) Đer (3,35) Riga (2,90) - 0:1

20.30: (1,50) Gent (4,00) Geteborg (6,00) - 1:0

20.30: (2,15) Austrija Beč (3,35) Beitar (3,15) - 2:1

20.30: (1,75) Madervel (3,50) Helsinki (4,50) - 1:1

20.45: (13,0) Šelburn (7,50) Ajaks (1,15)

21.00: (1,25) Hajduk (5,70) Žalgiris (9,50) - 5:2

21.00: (1,95) Dinamo Tirana (3,35) Auda Riga (3,70) - 0:1

*** kvote su podložne promenama