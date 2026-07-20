Lejkersi u problemu oko Kuminge zbog Dorta; želja jedan od najboljih slobodnih centara
Vreme čitanja: 3min | pon. 20.07.26. | 18:30
Jezerdžije moraju da nađu treći tim koji će da učestvuje u eventualnom trejdu za krilo Hoksa, a onda da se bavi drugom temom
Tokom celog leta vrh Los Anđeles Lejkersa radio je sve kako bi ispunio Luki Dončiću sve želje i napravio sastav konkurentniji od onog koji je bio prošle godine sa sve Lebronom Džejmsom.
Kralj je u međuvremenu otišao, Lejkersi su postali isključivo Lukin tim i posle dosta peripetija na tržištu sastavljen je tim kojim je slovenački as zadovoljan. Međutim, jedan od poslednjih poslova koje su Jezerdžije planirale da urade naišao je na prepreku.
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Naime, Atlanta Hoksi odbili su da daju Lejkersima Džonatana Kumingu i zauzvrat dobiju Džareda Vanderbilta kroz “sign-and-trade” mehanizam. Hoksi su u dosadašnjoj priči bili viđeni kao treći tim koji bi ‘upio’ Vanderbiltov ugovor, čime bi se stvorio prostor za potpisivanje Kuminge.
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Atlanta se skroz povukla iz priče nakon dovođenja Lugenca Dorta iz Oklahome u nedavno dogovorenom trejdu tri ekipe i kako navodi Atletik Lejkersi nemaju želju da daju pikove kako bi se realizovao ovaj scenario.
Podsetimo, Hoksi su dobili Lua Dorta i Rajana Nembharda u razmeni u kojoj je uključen i Dalas, koji je dobio prvog pika sa drafta 2024. Zakarija Rizašea. Dort treba zaradi 17.700.000 dolara po ugovoru koji je aktivirala Oklahoma pre nego što ga je trejdovala, a Hoksi su njegovim dolaskom dobili još jedno bitno defanzivno pojačanje. S njegovim potpisom Vanderbilt je postao višak jer bi se njegovi kvaliteti u odbrani i raznovrsnost preklapali.
Da bi dobili Kumingu, Lejkersi sada moraju da nađu treći klub koji će ‘upiti’ Vanderbiltov ugovor i navodno je plan uprave da uključi i draft kompenzaciju u razgovore sa tom ekipom.
Vanderbilt je jedan od najkorisnijih igrača koje Lejkersi mogu da ponude kako bi dobili nešto vredno zauzvrat, međutim teško je naći klub koji će prihvatiti njegov ugovor od gotovo 12.500.000 dolara za narednu sezonu – uz opciju igrača vrednu 13.300.000 dolara za takmičarsku 2027/28 – bez da se odrekne vrednog igrača.
Kako je ova priča utihnula, tako su i Lejkersi počeli da se okreću drugim prioritetima. Atletik piše da sada slavna franšiza iz Los Anđelesa želi da doda još jednog visokog igrača u rotaciju. U košarkaškim krugovima pominje se da je želja Nik Ričards, koga takođe hoće Majami i aktuelni šampion – Njujork Niksi. Ričards je trenutno jedan od najboljih slobodnih centara na tržištu. On je prošlu sezonu počeo u Finiksu, ali ju je završio u Čikagu gde je na 20 utakmica beležio 9,4 poena i 7,6 skokova.
Podsetimo, Lejkersi su ovog leta doveli Vokera Keslera koji je pred odlaska iz Jute potpisao ugovor vredan 129.500.000 dolara za četiri godine, zatim su angažovali veterana Kevona Lunija, čime je ojačana centarska linija. Plus je stigao Sandro Mamukelašvili koji takođe može da igra centra, a došli su još Zair Vilijams i Džejden Hardi.
Da bi Lejkersi mogli da angažuju još jednog visokog, naročito slobodnog igrača, moraće prvo da otvore prostor u sastavu, pošto je trenutno roster na maksimumu.