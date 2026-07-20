Lejkersi u problemu oko Kuminge zbog Dorta; želja jedan od najboljih slobodnih centara

Naime, Atlanta Hoksi odbili su da daju Lejkersima Džonatana Kumingu i zauzvrat dobiju Džareda Vanderbilta kroz “sign-and-trade” mehanizam. Hoksi su u dosadašnjoj priči bili viđeni kao treći tim koji bi ‘upio’ Vanderbiltov ugovor, čime bi se stvorio prostor za potpisivanje Kuminge.

Portoriko 1, 02.00: (1,60) Kangreheros (14,5) Krioljos (2,55)

Atlanta se skroz povukla iz priče nakon dovođenja Lugenca Dorta iz Oklahome u nedavno dogovorenom trejdu tri ekipe i kako navodi Atletik Lejkersi nemaju želju da daju pikove kako bi se realizovao ovaj scenario.

Podsetimo, Hoksi su dobili Lua Dorta i Rajana Nembharda u razmeni u kojoj je uključen i Dalas, koji je dobio prvog pika sa drafta 2024. Zakarija Rizašea. Dort treba zaradi 17.700.000 dolara po ugovoru koji je aktivirala Oklahoma pre nego što ga je trejdovala, a Hoksi su njegovim dolaskom dobili još jedno bitno defanzivno pojačanje. S njegovim potpisom Vanderbilt je postao višak jer bi se njegovi kvaliteti u odbrani i raznovrsnost preklapali.

Da bi dobili Kumingu, Lejkersi sada moraju da nađu treći klub koji će ‘upiti’ Vanderbiltov ugovor i navodno je plan uprave da uključi i draft kompenzaciju u razgovore sa tom ekipom.