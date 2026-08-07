Počelo iznošenje prljavog veša: UEFA platila Infantinovoj ljubavnici za ćutanje
Vreme čitanja: 1min | pet. 07.08.26. | 22:53
Navodno, reč je o šestocifrenoj sumi
Sukob između UEFA i predsednika FIFA Đanija Infantina dobija sve veći zamah. Javne optužbe za „prodaju fudbala“ su završene, Đani se izvinio, ali mu nije palo na pamet da se povuče sa funkcije.
Štaviše, krenuo je Infantino u borbu, navukao i nekoliko saveznika koji su ga otvoreno podržali. I zato je bilo samo pitanje vremena kada će da se krene sa niskim udarcima. Sa iznošenjem prljavog veša. I počelo je!
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Britanski Telegraf izašao je večeras sa ekskluzivnom pričom, koju je, kako kažu, potvrdilo više izvora u kojoj stoji da je Đani Infantino dok je bio generalni sekretar UEFA imao unutar te organizacije – ljubavnicu. A, sadašnji prvi čovek FIFA je oženjen i ima četvoro dece.
Kada je unutrašnjom istragom utvrđeno da postoji ljubavna veza između generalnog sekretara i zaposlene, Infantino je urgirao da devojka koja je napustila UEFA dobije „odštetu“ sa šest cifara. Za ćutanje, naravno, da ne pukne bruka koja bi bacila ljagu na celu organizaciju.
S druge strane, odmah je stigao odgovor iz sedišta FIFA:
„Predsednik FIFA Đani Infantino snažno demantuje sve optužbe, jer su kategorički netačne. Sve insinuacije o njegovom nedostojnom ponašanju ili narušavanju pravila su izmišljotine.
Nikada nijedna zaposlena osoba u FIFA ili UEFA nije podnela žalbu na ponašanje gospodina Infantina, jer nikada se nije dogodio bilo kakav sličan incident“, tvrde iz FIFA.
Borba je tek počela...