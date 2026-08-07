Počelo iznošenje prljavog veša: UEFA platila Infantinovoj ljubavnici za ćutanje

Britanski Telegraf izašao je večeras sa ekskluzivnom pričom, koju je, kako kažu, potvrdilo više izvora u kojoj stoji da je Đani Infantino dok je bio generalni sekretar UEFA imao unutar te organizacije – ljubavnicu. A, sadašnji prvi čovek FIFA je oženjen i ima četvoro dece.

Kada je unutrašnjom istragom utvrđeno da postoji ljubavna veza između generalnog sekretara i zaposlene, Infantino je urgirao da devojka koja je napustila UEFA dobije „odštetu“ sa šest cifara. Za ćutanje, naravno, da ne pukne bruka koja bi bacila ljagu na celu organizaciju.

S druge strane, odmah je stigao odgovor iz sedišta FIFA:

„Predsednik FIFA Đani Infantino snažno demantuje sve optužbe, jer su kategorički netačne. Sve insinuacije o njegovom nedostojnom ponašanju ili narušavanju pravila su izmišljotine.

Nikada nijedna zaposlena osoba u FIFA ili UEFA nije podnela žalbu na ponašanje gospodina Infantina, jer nikada se nije dogodio bilo kakav sličan incident“, tvrde iz FIFA.

Borba je tek počela...