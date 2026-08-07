Ponoćno iznenađenje Liverpula - Ronald Arauho
Vreme čitanja: 2min | pet. 07.08.26. | 23:53
Sve je dogovoreno, Urugvajac stiže na pozajmicu do kraja sezone
Jedan od onih, dobro sakrivenih transfera koje niko nije mogao da predvidi. Ponoćno iznenađenje Liverpula je Ronald Arauho! Oglasio se Fabricio Romano i sa etiketom "ekskluzivno" plasirao vest da urugvajski štoper stiže na Enfild.
Nije bilo prethodnih dana i nedelja vesti da se Liverpul interesuje, ali su ga okolnosti naterale na potragu za štoperom... Između ostalog i povreda Džoa Gomeza krajem jula meseca. Stoga je sportski direktor Redsa Ričard Hjuz morao ekspresno da reaguje.
Izabrane vesti
Sa Barselonom je dogovorena pozajmica do kraja sezone, kao i potencijalni otkup iskusnog štopera, mada još nema informacija po kojoj ceni.
A evo i opširnijeg objašnjenja zašto je Liverpul morao da angažuje centralnog defanzivca. Ibrahima Konate je otišao u Real Madrid kao slobodan igrač, skupo plaćeni Žeremi Žake tek treba da izgrradi takmičarsku formu, Đovani Leoni je u završnoj fazi oporavka od teške povrede kole zbog koje nije igrao čitave sezone, a onda je povrh svega, 30. jula u pripremnoj utakmici Gomez povredio mišić zbog čega će propustiti uvodnu fazu sezone.
Arauho se tokom prethodne sezone borio sa depresijom, ali je ipak uspeo da odigra blizu 40 utakmica u svim takmiečnjima. Šampionskoj tituli u La Ligi doprineo je sa 24 nastupa i tri gola, dok je u Ligi šampiona upisao deset utakmica.
Urugvajac je član Barselone od 2019. godine kada je stigao iz Boston Rivera za simboličnih 1.700.000 evra fiksno i 3.500.000 evra u bonusima. Aktuelni ugovor sa Kataloncima važi mu do 2031. godine, ali bi već na kraju predstojeće sezone mogao da bude otkupljen od strane engleskog velikana.