Ponoćno iznenađenje Liverpula - Ronald Arauho

Sa Barselonom je dogovorena pozajmica do kraja sezone, kao i potencijalni otkup iskusnog štopera, mada još nema informacija po kojoj ceni.

A evo i opširnijeg objašnjenja zašto je Liverpul morao da angažuje centralnog defanzivca. Ibrahima Konate je otišao u Real Madrid kao slobodan igrač, skupo plaćeni Žeremi Žake tek treba da izgrradi takmičarsku formu, Đovani Leoni je u završnoj fazi oporavka od teške povrede kole zbog koje nije igrao čitave sezone, a onda je povrh svega, 30. jula u pripremnoj utakmici Gomez povredio mišić zbog čega će propustiti uvodnu fazu sezone.

Arauho se tokom prethodne sezone borio sa depresijom, ali je ipak uspeo da odigra blizu 40 utakmica u svim takmiečnjima. Šampionskoj tituli u La Ligi doprineo je sa 24 nastupa i tri gola, dok je u Ligi šampiona upisao deset utakmica.

Urugvajac je član Barselone od 2019. godine kada je stigao iz Boston Rivera za simboličnih 1.700.000 evra fiksno i 3.500.000 evra u bonusima. Aktuelni ugovor sa Kataloncima važi mu do 2031. godine, ali bi već na kraju predstojeće sezone mogao da bude otkupljen od strane engleskog velikana.