TRANSFERI (petak, 7. avgust)

***

NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Siti odbio prvu ponudu za Rodrija! Opširnije OVDE.

- Arsenal sprema još jednu bombu. Opširnije OVDE.

- Real Madrid završio prelazni rok? Opširnije OVDE.

- Olimpijakos se interesuje za Naira Tiknizjana. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Franko Mastantuono u Fiorentini. Opširnije OVDE.

- Kako je Trabzon izveo "transfer veka"? Opširnije OVDE.

- Zvanično: Baba u Partizanu. Opširnije OVDE.

- Lautaro i Zaneti vrše pritisak na Kristijana Romera. Opširnije OVDE.

- Petar Ratkov bi mogao u Dinamo za 15.000.000 evra. Opširnije OVDE.

- Njukasl našao pet puta jeftiniju zamenu za Bruna Gimaraisa. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Samed Baždar u Belgiji. Opširnije OVDE.

- Propao transfer Finsika Aslanija u Lajpcig. Opširnije OVDE.

- Hetafe dovodi Mangalu. Opširnije OVDE.

- Koventri doveo rekordera iz Danske i prebacio stotku! Opširnije OVDE.

***

