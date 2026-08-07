REZZIME DANA (petak): Ako se po petku vikend poznaje...
Vreme čitanja: 2min | pet. 07.08.26. | 23:32
Pročitajte ko vam je doneo novac 7. avgusta, a ko vas je prodao
NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.
OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.
Izabrane vesti
ZAOKRUŽENO
KLUB BRIŽ – KORTRAJK (tip 1, kvota 1,25) – razultat 3:0
Najigraniji tip dana u MOZZARTU i prošao je bez ikakvih problema. Inače, ovog, produženog vikenda počeo je šampiona Belgije, a titulu upravi brani ekipa Klub Briža.
LEVSKI – LOK PLOVDIV (tip 1, kvota 1,40) – razultat 2:0
Poslednjih dana često se porede situacijue u bugarskom i srpskom fudbalu, gde se vidi pad kod nas, a rast kod njih zbog određenih struktrunih promena. Bilo kako bilo, Bugari su nam večerasi doneli sreću.
VULVERHEMPTON – PORT VEJL (tip 1, kvota 1,23) – razultat 3:0
Očekivano Vulfsi su na svom Mulinou bez većih problema prošli prvo kolo trećeg po kvalietu fudbalskog takmičenja u Rngleskoj, Liga kupa. U drugo kolo se uključuju u takmičenje i premijerligaši, a provi će biti određeni žrebom u ponedeljak.
BREJ - FIN HARPS (tip 1, kvota 1,25) – razultat 5:0
Irci su poslednjih dana mnogo sreće doneli kladiocima u MOZZARTU. Tako je bilo i večeras gde se nekoliko tipova iz tamošnje druge lige našlo na stotinama uplata MOZZARTOVIH kladilaca.
KORK SITI – KERI (tip 1, kvota 1,43) – razultat 3:1
Dva od dva prošla kaldilačka tipa “rođena” u irskoj drugoj ligi, tačnije u 27. rundi popularne Divizije 1. Kork Siti je ubedljivo prvi sa čak 20 bodova prednosti nad drugoplasiranim Brejom, tako da je već viđen kao novi-stari Premijerligaš.
NJU SEJNTS – HAVERFORD (tip 1, kvota 1,20) – razultat 2:0
Igra se druga runda velškog šampionata, popukaro Kimru premijer, i eto jednog tipa odatle među Top 10 najigraniji tokom ovog petka u MOZZARTU. Mala kvota, ali veliko kladilačko zadovoljstvo proći ovakav par.
MIDLZBRO – REKSAM (tip 1, kvota 1,63) – razultat 1:0
Nije bilo lako Midlzboru, ali je ipak prošao u drugo kolo Liga kupa protiv Reksama, poznatog po vlasničkoj vezi sa Holivudom. Strelac jedinog pogotka na Riversajd stadionu bio je novajlija Vil Lankšir na dodavanje Seba Berhaltera.
ARAU – S. NIONE (tip 1, kvota 1,30) – razultat 2:1
Napet meč su odigrala dva drugoligaša u Švajcarskoj, u popularnoj Čelendž ligi. Arau je poveo krajem prvog poluvremena i do kraja susreta uspeo je da duplira prednost, ali i da primi jedan gol.
DERI S. – SLIGO (tip 1, kvota 1,42) – razultat 2:0
I irski prvoligaši, kao i drugoligaši “poslušali” su naše kladioce koji su im poklonil veliko poverenje ovog petka, tako što su odigrali baš kako treba. Tj, svi su prošli.
PRECRTANO
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