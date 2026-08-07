REZZIME DANA (petak): Ako se po petku vikend poznaje...

ZAOKRUŽENO

KLUB BRIŽ – KORTRAJK (tip 1, kvota 1,25) – razultat 3:0

Najigraniji tip dana u MOZZARTU i prošao je bez ikakvih problema. Inače, ovog, produženog vikenda počeo je šampiona Belgije, a titulu upravi brani ekipa Klub Briža.

LEVSKI – LOK PLOVDIV (tip 1, kvota 1,40) – razultat 2:0

Poslednjih dana često se porede situacijue u bugarskom i srpskom fudbalu, gde se vidi pad kod nas, a rast kod njih zbog određenih struktrunih promena. Bilo kako bilo, Bugari su nam večerasi doneli sreću.

VULVERHEMPTON – PORT VEJL (tip 1, kvota 1,23) – razultat 3:0

Očekivano Vulfsi su na svom Mulinou bez većih problema prošli prvo kolo trećeg po kvalietu fudbalskog takmičenja u Rngleskoj, Liga kupa. U drugo kolo se uključuju u takmičenje i premijerligaši, a provi će biti određeni žrebom u ponedeljak.

BREJ - FIN HARPS (tip 1, kvota 1,25) – razultat 5:0

Irci su poslednjih dana mnogo sreće doneli kladiocima u MOZZARTU. Tako je bilo i večeras gde se nekoliko tipova iz tamošnje druge lige našlo na stotinama uplata MOZZARTOVIH kladilaca.

KORK SITI – KERI (tip 1, kvota 1,43) – razultat 3:1

Dva od dva prošla kaldilačka tipa “rođena” u irskoj drugoj ligi, tačnije u 27. rundi popularne Divizije 1. Kork Siti je ubedljivo prvi sa čak 20 bodova prednosti nad drugoplasiranim Brejom, tako da je već viđen kao novi-stari Premijerligaš.

NJU SEJNTS – HAVERFORD (tip 1, kvota 1,20) – razultat 2:0

Igra se druga runda velškog šampionata, popukaro Kimru premijer, i eto jednog tipa odatle među Top 10 najigraniji tokom ovog petka u MOZZARTU. Mala kvota, ali veliko kladilačko zadovoljstvo proći ovakav par.

MIDLZBRO – REKSAM (tip 1, kvota 1,63) – razultat 1:0

Nije bilo lako Midlzboru, ali je ipak prošao u drugo kolo Liga kupa protiv Reksama, poznatog po vlasničkoj vezi sa Holivudom. Strelac jedinog pogotka na Riversajd stadionu bio je novajlija Vil Lankšir na dodavanje Seba Berhaltera.

ARAU – S. NIONE (tip 1, kvota 1,30) – razultat 2:1

Napet meč su odigrala dva drugoligaša u Švajcarskoj, u popularnoj Čelendž ligi. Arau je poveo krajem prvog poluvremena i do kraja susreta uspeo je da duplira prednost, ali i da primi jedan gol.

DERI S. – SLIGO (tip 1, kvota 1,42) – razultat 2:0

I irski prvoligaši, kao i drugoligaši “poslušali” su naše kladioce koji su im poklonil veliko poverenje ovog petka, tako što su odigrali baš kako treba. Tj, svi su prošli.

PRECRTANO

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