Hrvati lansirali Aleksa Skota u orbitu javnosti: Čelsi krenuo u ofanzivu posle izdanja na Rujevici

Čelsi ne odustaje od Aleksa Skota, već dodaje gas! Pokušali su na Stamford Bridžu letos sa ponudama većim od 70.000.000 evra, ali su odbijeni. Međutim, nakon odlaska Enca Fernandeza i Skotovih izdanja u dresu reprezentacije Engleske, Plavci su ponovo krenuli u akciju. Britanski Telegraf piše da Trešnjice nemaju nameru da posluju u januaru, ali bi naredno leto moglo da otvori vrata pregovorima oko mladog grača.

Čelsi uveliko prati i Lamina Kamaru iz Monaka, ali dolazak igrača iz Kneževine ne isključuje novu ofanzivu na engleskog reprezentativca. Telegraf navodi da klub sa Vitalitija nema baš najbolju pregovaračku poziciju, s obirom na to da će Skot na kraju sezone ući u poslednju godinu ugovora. Igrač je navodno odbio svaku priču oko produžetka saradnje kako bi se posvetio partijama u klubu.