Hrvati lansirali Aleksa Skota u orbitu javnosti: Čelsi krenuo u ofanzivu posle izdanja na Rujevici
Vreme čitanja: 2min | ned. 04.10.26. | 17:23
Bornmut odlaže pregovore za naredno leto, ali će igrač tada ući u poslednju godinu ugovora na Vitaliti stadionu
Čelsi ne odustaje od Aleksa Skota, već dodaje gas! Pokušali su na Stamford Bridžu letos sa ponudama većim od 70.000.000 evra, ali su odbijeni. Međutim, nakon odlaska Enca Fernandeza i Skotovih izdanja u dresu reprezentacije Engleske, Plavci su ponovo krenuli u akciju. Britanski Telegraf piše da Trešnjice nemaju nameru da posluju u januaru, ali bi naredno leto moglo da otvori vrata pregovorima oko mladog grača.
Čelsi uveliko prati i Lamina Kamaru iz Monaka, ali dolazak igrača iz Kneževine ne isključuje novu ofanzivu na engleskog reprezentativca. Telegraf navodi da klub sa Vitalitija nema baš najbolju pregovaračku poziciju, s obirom na to da će Skot na kraju sezone ući u poslednju godinu ugovora. Igrač je navodno odbio svaku priču oko produžetka saradnje kako bi se posvetio partijama u klubu.
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To je alarmiralo i ostale zainteresovane gigante iz Premijer ligi, posebno Liverpul i Arsenal. Redsi igraju na kartu šefa struke, s obirom na to da je Andoni Iraola čovek koji je lansirao Skota u Bornmutu i odlično poznaje njegove kvalitete i mane. Arsenal pažljivo prati situaciju i biće spreman da reaguje ako mu se ukaže prilika.
Aleks Skot je dodatako skočio u oči javnosti nakon premijernog nastupa u startnoj postavi Engleske u ubedljivoj pobedi nad Hrvatskom od 7:0. Mladi fudbaler je na Rujevici odlično odigrao 70 minuta u paru sa Eliotom Andersonom, sa kojim je ranije osvojio Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine.
Izostanak Deklana Rajsa otvorio mu je prostor za dokazivanje, a selektor Tomas Tuhel nije štedeo reči hvale na račun njegovog nastupa. Očekuje se da Skot zabeleži i treći reprezentativni nastup na meču protiv Češke na Vembliju.
Iako će Bornmut pokušati da sačuva svog dragulja do kraja sezone, u Londonu veruju da će upravo Čelsi biti naredna stanica u karijeri Aleksa Skota.