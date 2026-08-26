Hulijan se pozvao na psihološke smetnje! Atletiko ne mari: Nula odsto šanse da ode, stvar je dostojanstva

Sve to dešavalo se u prepodnevnim časovima, da bi u popodnevnim prvi čovek katalonskog velikana - Đoan Laporta , ponovo pričao na temu transfera Hulijana Alvareza , a njegovo izlaganje mnogi shvatili kao otvorenu podršku 26-godišnjem napadaču - da izdrži.

Višendeljno nadgornjavanje Barselone i Atletika oko Hulijana Alvareza (26), kontroverzni pregovori, dobili su novi zaplet. Situacija je sada definitino pred usijanjem. Nakon što je u nedelju izviždan od strane navijača na Metropolitanu, a zatim poslat sam u svlačionicu (dok su ostali igrači madridskog tima pozdravljali publiku), Argentinac je izostao sa današnjeg treninga, uz opravdanje da se psihički ne oseća spremnim za rad.

"U Madridu treba da znaju da smo i dalje tu. Ako požele da prodaju Hulijana do kraja prelaznog roka, mi smo spremni da ga kupimo. Naravno, pod uslovom da postignemo dogovor sa Atletikom", krenuo je naizgled pomirljivim tonom Laporta. Dakle, poruka Migel Anhelu Hilu i Kolčonjerosima bila je direktna i prilično jasna: Barsa nije odustala od Alvareza, ali nije spremna da plati otkupnu klauzulu od 500.000.000 evra, što će reći da zastupa kompromis. Podsetimo, Atletiko na stolu ima ponudu od 100.000.000... "I dalje smo veoma zainteresovani. Voleli bismo da prihvate našu ponudu. Moram da kažem da sve ovo radimo uz najveće poštovanje prema Atletiko Madridu. I zato želimo dogovor koji će zadovoljiti sve tri strane. Poznajemo se dugi niz godina"...

Laporta je potom 'odmotao klupko' i pojasnio kako je sve počelo:

"Poslali smo zvaničnu ponudu, iz kluba u klub. Potvrdio sam tu ponudu i u ličnom telefonskom razgovoru sa Migelom Anhelom Hilom. Reako mi je da ne žele da ga prodaju, jer nemaju zamenu, a ja sam odgovorio da ostajemo zainteresovani, kao i da poštujemo njihovu odluku. Naglasio sam da ukoliko pronađu zamenu u ovom prelaznom roku možemo ponovo da se čujemo. U tom času Deko i ja smo doneli odluku da treba da stavimo sve na čekanje, pošto ne žele da pregovaraju. Ali šta se onda desilo... Saznali smo da Atletiko Madrid pregovara sa drugim klubovima oko prodaje igrača. Javili smo se i rekli da je naša ponuda i dalje na stolu, pošto je opštepoznato da Hulijan želi da dođe u kod nas. Cela ova priča podigla je mnogo prašine, ali ne krivicom Barselone. Razgovarao sam i sa Enrikeom Serezom, posle čega se i on oglasio. Izuzetno ga poštujem i moram da naglasim da je Barsa postupila potpuno korektno. Uradili smo isto što bismo i sa bilo kojim drugim klubom". Usledila je zatim indirektna poruka Hulijanu Alvarezu (da nastavi borbu sa svoje strane), jer su u svi u Barseloni uvereni da je on jedina opcija za pojačanje u napadu ovog leta i da Katalonci neće dovoditi nijednog drugog igrača.

"Izgleda da Hulijan zaista želi da dođe u Barsu, zato ponavljam: uz sve poštovanje prema Atletiko Madridu, mi i dalje imamo nadu i nameru da ostvarimo ovaj transfer“, zaključio je Laporta. Nije mnogo prošlo od ovog izlaganja prvog čoveka Barselone, oglasio se i Atletiko. I to prilično oštro:

"Dosta je bilo celog ovog haosa. Igrač se konstantno prikazuje kao žrtva u ovoj priči, a jedina prava žrtva zapravo smo mi - Atletiko", poručili su iz Madrida, uz napomenu da su umorni od svega, posebno od ponašanja igračevog agenta i Barselone. "Mi smo ovde oštećeni i ekonomski i društveno. Ponovićemo: postoji nula odsto šanse da Hulijana Alvareza prodamo Barseloni. Ovde se ne radi o novcu, već o dostojanstvu", insistiraju sa Metropolitana. "Stvorena je ružna slika, sa mnogo laži i poluistina. I jedino Atletiko plaća cenu".