Sanderlend čekao celo leto i sad se povampirio: Ofanziva na Griliša i dogovor sa Igorom
Vreme čitanja: 3min | sre. 26.08.26. | 17:27
Da li će Crne mačke za kratko vreme uspeti da dovedu još dva leva krila?
Po povratku u Premijer ligu prošlog leta Sanderlend je dominirao transfer pijacom i na brdo pojačanja izdvojio preko 200.000.000 evra. Sada je priča skroz drugačija i na Stadionu svetlosti ceo prelazni rok stajali po strani i nisu se aktivirali sve do poslednjih pet-šest dana kada su dogovorene kupovine levog beka Tuluza Dajana Medalija i Žila Aoke iz Antverpa za ukupno 38.000.000 evra.
Međutim, Crne mačke su spremne za dva bitna potpisa u samom finišu letnjeg merkata i to oba na poziciji levog krila - Džeka Griliša i Igora Paišaa. Britanski Atletik piše da je Sanderlend pitao čelnike Mančester Sitija za Grilišovo zdravlje i izneo predlog koji bi mogao da rastereti bar deo budžeta koji odlazi na njegovu platu. Naime, Sanderlend je predložio da zaboravljeni engleski fudbaler dođe na pozajmicu i da klubovi podele njegovu astronomsku platu - ne nužno na ravne časti - od čak 21.000.000 evra godišnje uz bonuse!
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Griliš je među deset najplaćenijih igrača Evrope, a u pet Premijer lige, međutim on otkako je osvojio Ligu šampiona sa Mančester Sitijem više nije svoj. Prošlu sezonu proveo je na pozajmici u Evertonu gde je povremeno znao da podseti na najbolje dane karijere, ali je na kraju imao samo dva gola uz šest asistencija. Enco Mareska ga je probao u Komjuniti Šildu protiv Arsenala i odigrao je osam minuta na otvaranju sezone, ali se vidi da to nije to i da Sitiju, objektivno, nije potreban. Zato bi Sanderlendu došao kao kec na deset.
Njegov eventualni dolazak u Sanderlend poslužio bi kao svojevrsna proba, jer u klubu bi mu ponudili višegodišnji ugovor narednog leta, kada mu istekne ovaj sa Sitijem. Takođe, ako bi i došao, taj posao se ne bi kosio sa gotovo izvesnom kupovinom Igora Paišaa iz Marselja.
Sanderlend je već postigao usmeni dogovor sa Brazilcem, strelcem 12 golova u Ligi 1 prošle sezone, oko uslova saradnje, međutim i dalje nije našao zajednički jezik sa Olimpikom oko obeštećenja. Podsetimo, slavni francuski klub je već odbio inicijalnu ponudu za Paišaa od 25.000.000 i čeka adekvatnu sumu novca.
Brazilac je stigao letos za 30.000.000 evra iz Fajenorda i odigrao solidnu godinu, upisao četiri gola i asistenciju u Ligi šampiona, dobro prošao tranziciju u jednu od Top 5 liga, a i pored toga klub samo tvrdi pazar i čeka da vidi može li da izvuče više para. Razlog je taj što Olimpik mora pod hitno da smanji opterećenje na klupsku kasu sa platama kako ne bi ušao u problem sa FIFA i UEFA. Suštinski, klub sa Velodroma mogao bi da dobije oko 30.000.000 evra, možda koji više za Brazilca. Za njega se interesovao i Arsenal, ali je Sanderlend sada uporniji u tome da zaključi posao u narednim danima.
Sanderlend će ove sezone igrati i Ligu Evrope, a zanimljivo je da strelac zasad jedinog gola u prvenstvenom porazu od Ipsviča bio levokrilni igrač, Nilson Angulo.