Sanderlend čekao celo leto i sad se povampirio: Ofanziva na Griliša i dogovor sa Igorom

Nedelja, 15.00: (2,50) Sanderlend (3,25) Fulam (2,90)

Griliš je među deset najplaćenijih igrača Evrope, a u pet Premijer lige, međutim on otkako je osvojio Ligu šampiona sa Mančester Sitijem više nije svoj. Prošlu sezonu proveo je na pozajmici u Evertonu gde je povremeno znao da podseti na najbolje dane karijere, ali je na kraju imao samo dva gola uz šest asistencija. Enco Mareska ga je probao u Komjuniti Šildu protiv Arsenala i odigrao je osam minuta na otvaranju sezone, ali se vidi da to nije to i da Sitiju, objektivno, nije potreban. Zato bi Sanderlendu došao kao kec na deset.

Njegov eventualni dolazak u Sanderlend poslužio bi kao svojevrsna proba, jer u klubu bi mu ponudili višegodišnji ugovor narednog leta, kada mu istekne ovaj sa Sitijem. Takođe, ako bi i došao, taj posao se ne bi kosio sa gotovo izvesnom kupovinom Igora Paišaa iz Marselja.

Sanderlend je već postigao usmeni dogovor sa Brazilcem, strelcem 12 golova u Ligi 1 prošle sezone, oko uslova saradnje, međutim i dalje nije našao zajednički jezik sa Olimpikom oko obeštećenja. Podsetimo, slavni francuski klub je već odbio inicijalnu ponudu za Paišaa od 25.000.000 i čeka adekvatnu sumu novca.