Simbol Tihe snage i lider kakvog više neće biti

Franko Barezi je jedna od onih ličnosti za koju važi Njegoševa : „Blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi“. O Bareziju mogu da se napišu romani, ali i da se sažme u dve definicije, njegovih sportskih ljutih rivala: Dijega Armanda Maradone i Intera.

Maradona, s kojim je Barezi vodio bitke godinama, definisao ga je kao najboljeg defanzivca protiv koga je igrao. Koliko je Maradona poštovao Barezija govori činjenica da je obukao njegov dres sa mitološkim brojem šest i slikao se s njim, toliko je bilo veliko poštovanje najvećeg fudbalera svih vremena za najboljeg defanzivca svih vremena, uz Franca Bekenbauera.

Inter, večiti gradski rival, kroz reči potpredsednika kluba Havijera Zanetija, oprostio se od Barezija rečima: „Zastava, Kapiten, Legenda: Zauvek (6 per sempre)“. Koliko je Barezi bio „zvezda“ na terenu, toliko je njegovo ponašanje van terena bilo sušta suprotnost. Slikovito rečeno, Franko je bio general koji nije pao u zamku teatralnosti generalskog čina.

U Italiji i celom fudbalskom svetu ne može se naći čovek koji će reći nešto loše o Bareziju, i pored toga što pobednici, po pravilu, nisu simpatični svojim protivnicima, pogotovo kada dominiraju, a Franko je dominirao, osim ponekad u duelima sa Maradonom, ali „El Pibe de Oro“ pripada vanzemaljskoj kategoriji. Fudbalski zaljubljenici dele se na one koji su videli Barezija i one koji slušaju bajke o komandantu najjače odbrane na svetu. Barezi nije bio predodređen, ni po imenu, ni po talentu, da postane legenda Milana i Azura, kao što su Paolo Maldini i Đani Rivera. Na Mundijalu protiv Romarija iz Brazila (AFP) Poštovanje savremenika, ali i budućih generacija, Barezi je stekao jer je bio kapetan broda koji je ostao na palubi i kada je brod tonuo, ponosno i sa čeličnim uverenjem da će isplivati na površinu ponovo. Istorija je zabeležila da su veliki fudbaleri ostajali verni klubu i kada je silazio u drugu ligu, ali niko nije, kao Barezi, prošao dva puta kroz tu golgotu. Lako je biti veran u dobrim i berićetnim vremenima, prava vernost, ona sa velikim „V“, pokazuje se u teškim i nesrećnim periodima. Lako je biti odan kada te niko drugi neće, kao što se odanost ispisuje sa velikim „O“ kada te svi hoće i nude ti kule i zamkove. Barezi je bio najbolji primer fudbalske „Tihe snage“ (Force tranquille) koju je Žak Segela lansirao kao izborni slogan za Fransoa Miterana na predsedničkim izborima 1981. godine. Bio je čovek od malo reči i velikih dela. Kada te Franko pogleda, sve ti bude jasno, prepričavali su njegovi saigrači od Gaetana Širee do Paola Maldinija. Legendaran je bio i gest dizanja ruke Barezija koji je imao snagu bespogovorne komande.