Jakšićeva poruka Miladinoviću: Prebiću ga ako pomisli da može da igra toplo-hladno

Istakao je 42-godišnji strateg da je za odličnu formu mladog veziste zaslužena i promena pozicije i uloge u timu. Do ovog leta Miladinović je igrao na mestu levog krila, a u prva tri kola prvenstva gledamo ga u sredini, na mestu iza špica.

„Ja sam Miladinoviću svesno promenio poziciju. Moje mišljenje je da tu najviše može da pruži. On je jedan ogroman talenat, mnogo zna fudbala. U prva tri kola je pokazao da mu ta pozicija odgovara. Jako je nezgodan kada ima loptu, čak i leđima okrenut. Smatram da još nije pokazao maksimum na ovoj poziciji. Verujem da će mnogi klubovi do kraja prelaznog roka da se bore za njega. Moje je da mu svakim danom otvaram vidike. On je ovde igrao nekad do prijatnosti. Sada zna da mora da igra u oba pravca. To je nešto u njegovom razvoju što se promenilo. Rekao sam mu da samo tako može da igra u top pet liga. Usvaja, zadovoljan sam. Da kažemo da je on rešio utakmicu na svoj individualni kvalitet“, kazao je Jakšić, a potom otkrio šta je poručio Miladinoviću posle meča:

„Sad sam mu u svlačionici rekao u šali da će dobiti batine ukoliko sledeći put bude i pomislio da može da igra kao što je igrao toplo-hladno. Reši jednu utakmicu, pa ga nema pet. Sada je rešio dve uzastopne utakmice. I onu prvu protiv IMT-a je takođe bio solidan. Želim da svaki dan napreduje“.

20.00 (1.67) Partizan (3.70) IMT (5.50)

Strateg Čukaričkog je zadovoljan taktičkom postavkom njegovog tima, ali je svestan da Brđani još uvek prave previše brljotina i da to mora što pre da se reši. Radnički je u subotu napravio previše opasnih stvari ispred gola Đorđa Nikolića, koji je bio prinuđen da se istakne sa nekoliko vrhunskih intervencija.

„Imao je Radnički dosta situacija da nas ugrozi. Mi smo svoje situacije iskoristili. Hteli smo da igramo na tranziciju iako smo domaćini. Videli smo da po bokovima ima prostora za igru. Zadovoljan sam rezultatom. Ne mogu da budem zadovoljan u situacijama kada smo trebali da stanemo na loptu što smo paničili. U više navrata. Kad god smo stali na loptu došli smo do igre, do praznih džepova. Kad se sve sabere i oduzme moram da budem zadovoljan pobedom“, kazao je Jakšić.

Narednog vikenda Čukarički će gostovati Mladosti u Lučanima.

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MOZZART BET SUPERLIGA - 3. KOLO

Subota

Novi Pazar - OFK Beograd 1:4 (1:2)

/Kocebu 32 pen - Silue 13 i 40, Šljivić 46, Penja 67/

Čukarički - Radnički Kragujevac 3:0 (3:0)

/Durmišaj 4, Miladinović 26, 33/

Nedelja

20.00 (1.67) Partizan (3.70) IMT (5.50)

20.00 (3.45) Zemun (3.35) Radnički Niš (2.15)

Ponedeljak

19.00 (1.12) Vojvodina (10.0) Mačva (16.0)

21.00 (1.80) Železničar (3.50) Mladost (4.70)

Odloženo

Radnik - Crvena zvezda

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