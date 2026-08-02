Nova sezona KLS i dalje pod velikim zankom pitanja

Predstavnicima klubova ostavljen je rok do 31. jula u ponoć da se elektronskim putem izjasne pojedinačno o svakom predlogu, međutim, prebrojavanje glasova donelo je novu pat-poziciju i potvrdilo duboku podelu u domaćoj košarci. Ni na nivou svih klubova nije obezbeđena neophodna dvotrećinska većina za usvajanje ovih dokumenata. Za predloženi paket akata glasalo je ukupno 13 klubova — Kolubara, Mega, Sloboda, Sloga, Mladost, Borac, SPD Radnički, Metalac, Niš, Vojvodina, BKK Radnički, Crvena zvezda i Tamiš. Sa druge strane, četiri kluba bila su izričito protiv — Spartak, Zlatibor, OKK Beograd i Dinamik, dok su četiri kluba ostala uzdržana — Borac Zemun, Partizan, Čačak 94 i Hercegovac. Predstavnici KK FMP uopšte se nisu izjasnili o ponuđenom predlogu.

Kako je glasanje propalo na oba nivoa, a reč je o pitanjima koja direktno uslovljavaju početak i regularnost sezone, aktiviran je član 40. Statuta Udruženja klubova KLS. Prema ovom pravilu, u situacijama kada se odluke od vitalnog značaja ne donesu u redovnoj proceduri, sudbina takmičenja prelazi u ruke operativaca lige. Konačnu odluku o sudbini kalendara, propozicija i finansijskog plana doneće direktor takmičenja, uz obavezno mišljenje komesara za suđenje.

Iz Udruženja klubova poručuju da će svi učesnici o konačnoj odluci direktora i narednim koracima biti blagovremeno obavešteni, ali ostaje veliko pitanje da li će takvo rešenje zadovoljiti klubove koji su bili protiv ili uzdržani, ili nas uoči starta sezone očekuje još dublja administrativna i organizaciona kriza.