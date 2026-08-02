Jovan Milosavljević na Zvezdinom skeneru

To bi moglo da se promeni do kraja letnjeg prelaznog roka u Srbiji, pošto na Marakani ponovo razmišljaju o Milosavljeviću, koji je na nedavnom Evropskom prvenstvu za omladince odigrao sve tri utakmice po 90 minuta.

Jasno je da će doći do promena u veznom redu Crvene zvezde do kraja leta, očekuje se odlazak Vasilija Kostova, verovatno i Timija Maksa Elšnika, pa bi se otvorio prostor za Jovana Milosavljevića, koji bi sa 19 godina popunio i poziciju bonus igrača u timu.

Nekadašnji vezista Železničara je u januaru otišao u Malme u transferu od 2.200.000 evra, što je u tom momentu bio rekordan prihod za klub iz Pančeva. Mladi fudbaler, koji može da pokrije sve pozicije u sredini terena, mada je prevashodno centralni ili zadnji vezni, još traži svoje mesto pod suncem u Švedskoj, pošto je skupio do sada pet nastupa u prvenstvu i Kupu.

Ne bi Milosavljević bio ni prvi, a ni poslednji, koji bi se preporodio povratkom u srpski fudbal.