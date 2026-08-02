Jovan Milosavljević na Zvezdinom skeneru

Vreme čitanja: 1min | ned. 02.08.26. | 10:21
Crveno-beli gledaju ka omladinskom reprezentativcu Srbije
Mladih i kvalitetnih igrača nikada dovoljno u timu, pogotovo kada su još bonusi.
A, u ceo taj ram uklapa se Jovan Milosavljević, omladinski reprezentativac Srbije, koji je ponovo na skeneru Crvene zvezde. Fudbaler Malmea, nekada Železničara iz Pančeva, bio je i pre odlaska u Skandinaviju na oku srpskog šampiona, međutim, put ga je odveo daleko na sever.
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To bi moglo da se promeni do kraja letnjeg prelaznog roka u Srbiji, pošto na Marakani ponovo razmišljaju o Milosavljeviću, koji je na nedavnom Evropskom prvenstvu za omladince odigrao sve tri utakmice po 90 minuta.
Jasno je da će doći do promena u veznom redu Crvene zvezde do kraja leta, očekuje se odlazak Vasilija Kostova, verovatno i Timija Maksa Elšnika, pa bi se otvorio prostor za Jovana Milosavljevića, koji bi sa 19 godina popunio i poziciju bonus igrača u timu.
Nekadašnji vezista Železničara je u januaru otišao u Malme u transferu od 2.200.000 evra, što je u tom momentu bio rekordan prihod za klub iz Pančeva. Mladi fudbaler, koji može da pokrije sve pozicije u sredini terena, mada je prevashodno centralni ili zadnji vezni, još traži svoje mesto pod suncem u Švedskoj, pošto je skupio do sada pet nastupa u prvenstvu i Kupu.
Ne bi Milosavljević bio ni prvi, a ni poslednji, koji bi se preporodio povratkom u srpski fudbal.