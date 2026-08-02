Dudićevo prevaspitavanje: Ne radi rolinge i ne guraj loptu protivniku kroz noge kada gubiš 0:3

Rođeni Bečlija se igrao sa loptom, stvarao je šanse, na momente izluđivao defanzivce Čukaričkog, ali ono što je Dudić primetio – džabe sve ako nije donelo rezultat.

„Ušao je odmah živo, imao je situaciju da postigne gol na početku drugog poluvremena. Napravio je za tih prvih desetak minuta više nego oba naša krila za celo poluvreme. Međutim, posle je malo počeo da se zabavlja. Ne volim kada mi se zabavljaju igrači. Odmah sam mu skrenuo pažnju. Okej, poštujem sve i čestitam na svemu što je napravio, ali ne volim rolinge, guranje lopte kroz noge protivniku jer gubimo 0:3. Nemamo prostor za te stvari. Sigurno da će Jovan u nastavku prvenstva biti pojačanje. Za Jovana pohvale, ali moraće malo da se uklopi u tim i uozbilji se“, strogo je rekao Dudić posle utakmice na Banovom brdu.

20.00 (3.45) Zemun (3.35) Radnički Niš (2.15)

Generalno, nije štedeo nijednog igrača. Ovo je bio timski neuspeh. Ne samo zbog defanzivnih propusta, već i zbog toga šta je Radnički pokazao u napadu.

„Čestitam Čukaričkom na pobedi. Kada izgubiš sa 0:3 teško je bilo šta analizirati. Ako realno sagledamo utakmicu, videli smo jednu surovost fudbala. Pogotovo u prvom poluvremenu nismo zaslužili da gubimo toliko, promašili smo četiri ili pet zicera. Na kraju utakmice imali smo dvadesetak šuteva. Drugi gol je presekao meč. Izbijena lopta posle korera, trebalo je samo da se zagradimo malo i počistimo. Treći gol iz kontranapada uopšte nismo smeli da primimo. Moramo da gledamo gde stoje protivnički igrači. Rekao sam i pre utakmice da nam od Miladinovića preti najveća opasnost, jer je trenutno u tako dobroj formi i na ovoj poziciji dominira ligom. Drugo poluvreme okej. Imali smo priliku da se vratimo malo na početku. Nismo. Posle sam dao šansu mlađim igračima da osete šta je Superliga. Ako ispravimo dečije bolesti, pre svega ako prestanemo da poklanjamo golove i realizaciju – promašili smo 10 stopostotnih prilika u prva dva kola – sigurno da će i rezultati biti drugačiji“.

Posle poraza – drugog iz isto toliko mečeva u novoj sezoni – 43-godišnji Sarajlija je istakao da nije zabrinut.

„Ako za nešto pozitivno možemo da se uhvatimo onda je to kreiranje šansi. Nadam se da će doći vreme gde ćemo početi da dajemo golove, jer onda na ovu igru sve će biti bolje. Ne bojim se ni sekund za naš status, za ovo što se dešava. Moramo samo neke stvari da popravimo ako ćemo da igramo ovako kako igramo, da smanjimo greške na minimum. U nastavku prvenstva će sigurno krenuti serija dobrih rezultata“.

Popraviće se ubrzo i kadrovska situacija. U Beogradu je Radničkom nedostajalo nekoliko prvotimaca, ali Dudić bi već narednog vikenda protiv Zemuna trebalo da ima više igrača na raspolaganju.

„Ono što me raduje je što ćemo za sledeću utakmicu sigurno imati na raspolaganju Isu Baa i Miću Kuzmanovića, koji su kvalitetni i dobri igrači. Sa njima dvojicom, naravno u nekoj normalnoj formi bićemo bolji. Miloša Ristića već dva kola ne mogu da koristim, fali nam na toj poziciji šest. Jovan Ilić dobio crveni karton kada je odigrao dobru utakmicu tamo. To su sve neke stvari koje nas prate i koje nisu dobre“, zaključio je Dudić.

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Subota

Novi Pazar - OFK Beograd 1:4 (1:2)

/Kocebu 32 pen - Silue 13 i 40, Šljivić 46, Penja 67/

Čukarički - Radnički Kragujevac 3:0 (3:0)

/Durmišaj 4, Miladinović 26, 33/

Nedelja

20.00 (1.67) Partizan (3.70) IMT (5.50)

20.00 (3.45) Zemun (3.35) Radnički Niš (2.15)

Ponedeljak

19.00 (1.12) Vojvodina (10.0) Mačva (16.0)

21.00 (1.80) Železničar (3.50) Mladost (4.70)

Odloženo

Radnik - Crvena zvezda

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