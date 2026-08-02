Saša Ilić promoviše krila iz Šapca: Trifa i Zuba lome IMT

Ove večeri desnom stranom napadaće Nemanja Trifunović, a levom Ibrahim Zubairu. Od njih dvojice se očekuje da brzinom, prodorima, centaršutevima, možda i golovima matiraju odbranu „Traktorista“ – jedinu u ligi koja nije poklekla otkako se lopta zakotrljala ovog leta.

Kvota da će na utakmici Partizan - IMT prvo gol biti postignut iz penala je 7,00

Trifunović jeste izvorno levo krilo, ali će sada morati na suprotnu stranu terena, tamo gde je prošlog leta (naročito u mečevima protiv Oleksandrije) bio i te kako uticajan. Sa druge strane, Zubairu ima idealnu priliku da nastavi u sjajnom ritmu: bio je dvostruki strelac protiv Una Štrasena u Humskoj, a pogodio je i prošle sedmice kraj Save. I to posle

Sve navedeno znači da će Čaka Traore ostati na klupi, iako je počeo duel u Luksemburgu. Na osnovu tih detalja već sada se može pretpostaviti kako Ilić planira da novajliju iz Milana i suspendovanog Seka upari kao glavne pretnje za Tobol u četvrtak, kada srpski predstavnik nastavi kvalifikacije za Ligu konferencije.

Ilić je dosad, na svakoj zvaničnoj utakmici, rotirao krila. U Ubu, protiv Zemuna, počeli su Sek i Trifunović; na prvoj utakmic sa UNA Štrasenom Sek i Zubairu; u Šapcu Trifunović i Zubairu; a pre neki dan u Lusemburgu Sek i Traore.

Demba Sek svakako ima najveću minutažu od svih bočnih napadača u timu. Igrao je na svakoj utakmici dosad, bilo kao starter ili dajući impuls sa klupe. Ipak, posle isključenja u prošlom kolu i žalbe kluba koja nije prihvaćena, moraće danas da pauzira. Automatski, to je ozbiljan udarac za Partizan ako se zna da je bivši igrač Torina maltene sam rešio prethodni duel protiv IMT-a na Topčiderskom brdu, kada je još u prvom poluvremenu postigao dva gola i upisao asistenciju u ubedljivom slavlju (5:1).

Sada je Partizanu potrebna repriza takvog izdanja kako bi se podigao ambijent u i oko ekipe pred još jedan evropski ispit. Samo je pitanje – da li je ovaj tim u stanju to i da uradi...

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Subota

Novi Pazar - OFK Beograd 1:4 (1:2)

/Kocebu 32 pen - Silue 13 i 40, Šljivić 46, Penja 67/

Čukarički - Radnički Kragujevac 3:0 (3:0)

/Durmišaj 4, Miladinović 26, 33/

Nedelja

20.00 (1.67) Partizan (3.70) IMT (5.50)

20.00 (3.45) Zemun (3.35) Radnički Niš (2.15)

Ponedeljak

19.00 (1.12) Vojvodina (10.0) Mačva (16.0)

21.00 (1.80) Železničar (3.50) Mladost (4.70)

Odloženo

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