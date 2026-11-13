Ludnica od dva produžetka i nestvarni Kaningem - sasuo 52 poena! Rekordi padali u pobedi Detroita

Nestvarno je igrao Kejd Kaningem i praktično nije odmarao. Kada god bi bila prilika, lopta bi išla njemu u ruke: ili bi se završavalo tako što bi podelio asistenciju (imao ih je 11), ili tako što bi solirao i uspešno završavao napade. Uspevali su tek povremeno da ga zauzdaju, ali najčešće uz faul. Sa linije za slobodna bacanja šutirao je 17/18.

Lični rekord je nadmašio tokom produžetaka, prethodno je iznosio 46 poena. Postao je prvi igrač u NBA ligi koji je prebacio 50 poena, imao preko 10 asistencija i nijednu izgubljenu loptu?! Statistika se vodi od sezone 1977/1978… I to nije sve. Tek je peti u istoriji sa više od 50 poena i bez prodate lopte; igrač je sa najviše poena u Detroitu još od 2001. godine i Džerija Stekhausa, a on je ubacio 57; takođe je i tek treći košarkaš Pistonsa sa 50 i više poena i dabl-dabl učinkom, pre njega do tog ostvarenja došli su Ddžordž Jardli (dva puta pre oko sedam decenija) i Blejk Grifin.

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Ogromna ispomoć bio mu je Ozar Tompson, njega je bilo svuda. Prvi put došao je do tripl-dabla: upisao je 17 poena i po 11 skokova i asistencija. Njih dvojica nosili su Detroit kroz celu utakmicu u kojoj su Pistonsi dva puta ostajali bez pobede i morali da ulože dodatni napor. Prvo nakon šuta u poslednjoj sekundi Trea Janga, trojkom je obezbedio produžetak, a za još jedan se postarao Ej Džej Dibantsa.

Treći je izostao, Pistonsi su pronašli put do pobede nakon što je isključen Entoni Dejvis. Pravio im je velike probleme. Imao je 30 poena, kao i Aleks Sar, ali i 15 skokova. Dominantniji je u redovima Vizardsa bio samo Tre Jang sa 37 poena i 14 skokova…

Darko Rajaković i Toronto poraženi su na trećoj utakmici zaredom, posle Memfisa i Bostona im je slabe tačke pronašla i Filadelfija - 123:112. Furiozan početak imali su Reptorsi, došli su do dvocifrene prednosti, međutim, kako je teklo vreme, počeli su da padaju. Muke u napadu su se nizale i uvećavale, a sve manje rešenja bilo je za Tajriza Meksija i Džoela Embida. Kombinovano su dali 47 poena, a istakao se i Džejlen Braun sa 18 poena.

Bezmalo sve se u igri Toronta svelo na to šta će uraditi Ar Džej Beret i Imanuel Kvikli. Kanađanin je utakmicu završio sa 31 poenom, 14 skokova i pet assistencija, dok je američki bek zabeležio 26 poena bez izgubljene lopte. Ali, sve skupa nije bilo dovoljno da bi se Reptorsi vratili na pobednički kolosek.

NBA LIGA (četvrtak na petak):

Filadelfija - Toronto 123:112

/Meksi 27 - Beret 31/

Vašington - Detroit 121:121, posle dva produžetka 140:144

/Jang 37 - Kaningem 52/

Minesota - Dalas 133:94

/Hajland 24 - Rizaše 22/

Finiks - Šarlot 101:96

/Buker 30 - Vajt 21/