Martinez: Nije lako zadržati koncentraciju sa tolikom prednošću, Zvezda je kvalitetan tim

Španski strateg najpre se osvrnuo na tok utakmice.

„Dobro smo otvorili utakmicu, imali smo odlične procente šuta i igrali kvalitetnu odbranu. Zahvaljujući intenzitetu i aktivnosti uspeli smo da napravimo veliku prednost već u prvoj četvrtini. U drugoj smo imali problema, posebno u napadu. Gubili smo lopte i dozvolili protivniku da smanji zaostatak. U drugom poluvremenu ponovo smo igrali dobro. U poslednjoj četvrtini razlika je već bila velika, pa nije bilo lako zadržati maksimalnu koncentraciju sve vreme, ali mislim da smo ukupno pružili solidnu partiju“.

Govorio je i o povratku Zvezde u drugoj četvrtini.

„Mislim da te dve stvari idu zajedno. Morate da poštujete protivnika i ne možete da očekujete da će neka ekipa jednostavno odustati. Crvena zvezda je veoma dobar tim i zbog toga morate da pokažete još više borbenosti, ali i smirenosti kada stvari ne idu kako treba. Nije sve samo do vas, jer i protivnik poseduje veliki kvalitet i talentovane igrače. Oni mogu da iskoriste svaki vaš loš trenutak i naprave seriju. Zato je važno da ne paničimo kada stvari krenu protiv nas, već da nastavimo da radimo ono što treniramo, da se vratimo osnovama igre i identitetu koji svakodnevno gradimo“.

Olivije Sar večeras je igrao na poziciji krilnog centra, iako se po dolasku u Real očekivalo da će nastupati kao centar.

„Ne pridajemo preveliki značaj pozicijama. Volimo kada imamo igrače koji mogu da pokrivaju više pozicija i prilagođavaju se različitim ulogama. Danas je Sar više igrao na poziciji krilnog centra, kao što je bio slučaj i nekada ranije. To nam je danas bilo potrebno“.

Za kraj, osvrnuo se na Nika Smita Džuniora, koji je odigrao najbolju utakmicu u dresu Reala.

"On je igrač sa sjajnim mentalitetom, što pokazuje svakog dana. Trudim se da svakome pružim priliku i pokažem poverenje. Nekada to nije moguće jer je minutaža ograničena, kao i broj igrača koji mogu da igraju na određenim pozicijama. Ipak, mislim da uspevam da pokažem igračima da verujem u njih. Jednog dana neko neće igrati, a već sledećeg može da bude starter, kao što je danas bio slučaj. Svi imaju svoj prostor i priliku. Ako imaju pravi mentalitet i vredno rade, dobiće šansu. Pred nama je mnogo utakmica i potreban nam je svaki igrač“.