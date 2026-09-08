I Jamal o Zlatnoj lopti: Dembele je Embapeov prijatelj, a ja neću nikoga da molim
Vreme čitanja: 3min | uto. 08.09.26. | 15:17
“Mnogo sam puta igrao protiv njih dvojice zajedno, ali mora da me iz nekog razloga ne vole”, smeje se Jamal
Tek će se danas znati kandidati, mada među njih 30 možda nekolicina ima čemu da se nada sve dok 26. oktobru ne bude zvanično proglašen novi dobitnik Zlatne lopte. Kilijan Embape je već rekao da bi je on sam sebi dao, mada ove sezone ništa nije osvojio, Usman Dembele ja napravio svoj spisak od trojice kandidata među kojima su pored prvopomenutog, Hari Kejn i Hviča Kvarachelija, a danas je na istu temu progovorio i Lamin Jamal.
Odbranio je titulu u Primeri, na reprezentativnom nivou tituli prvaka Evrope dodao i onu svetsku i mada statistički nije imao idealan turnir svako ko je gleda Špance video je koliko je Jamal bitan. Pa opet…
“Prvo, ne odlučujem ja o tome, već vi (novinari, prim.aut). Ono što smo mi kao klub i reprezentacija uradii je neverovatno, tako da i ako se desi prvo što ću uraditi jeste da se zahvalim saigračima u Barseloni i Španiji. Mislim da imam šanse, videćemo”, rekao je Jamal na konferenciji za novinare pred duel sa Fajenordom na startu Lige šampiona.
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Uz napomenu da neće sada krenuti u kampanju i lobirati za Zlatnu loptu.
“Ne mislim da treba to da radim, niti razmišljam o tome. Ponosan sam na moj klubu i moju reprezentaciju. Svetski smo prvaci, ne mogu da tražim više od toga. To je vaš posao. U svakom slučaju, neću nikoga da molim”.
E sad, na najzanimljiviji deo, onaj o Dembelovim kandidatima. Među kojima nije bilo Jamala, ali jeste Embapea, od ovog leta najboljeg strelca u istoriji svetskih prvenstava, ali i čoveka koji je Laminu gledao u leđa i u Primeri i na Mundijalu.
“Ko me nije stavio u tri najbolja? Dembele? On je Kilijanov prijatelj, zar ne? Neka, ja sam veoma srećan. Mnogo sam puta igrao protiv njih dvojice zajedno, ali mora da me iz nekog razloga ne vole. Mada se ja odlčno slažem sa Usmanom”, nasmejao se Jamal, svestan da je Španija savladala Francusku sa 2:0 u polufinalu Mundijala, a pre toga sa 2:1, uz Laminov gol, i u polufinalu Eura 2024.
A, gde se još razlikuju Jamal i Embape kada odgovaraju na novinarska pitanja (mada treba reći da obojica to rade prilično iskreno i na intereantan način)? Pa, u odgovorima na pitanje o tome da li najopasniji napadača treba više da trče u presing kada se izgubi lopta. Jamal je u nešto skromniji od Embapea, možda zbog mladosti, ali svejedno…
“Dovoljno je da pogledate samo poslednje timove koji su osvajali Ligu šampiona, poput Pari Sen Žermena. Ako ne trčiš svaki tim će da te pobedi. Ako želimo da pobeđujemo, moram da trčimo… A, za mene nema veće motivacije od Lige šampiona, jedinog trofeja koji još nismo osvojili”.
Juriš kreće sutra protiv Fajenorda. I Jamal će samo na pobedu biti koncetrisan. Ništa drugo ga ne zanima, pa ni Realovo “kukanje” o sudijskim odlukama koje su ga navodno koštale poraza od Betisa. Jamala to ne zanima, ali ne propušta priliku da pecve velikog rivala.
“Ne znam, to je njihov problem, pošto godinama ništa nisu osvojili”.