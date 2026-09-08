I Jamal o Zlatnoj lopti: Dembele je Embapeov prijatelj, a ja neću nikoga da molim

Tek će se danas znati kandidati, mada među njih 30 možda nekolicina ima čemu da se nada sve dok 26. oktobru ne bude zvanično proglašen novi dobitnik Zlatne lopte. Kilijan Embape je već rekao da bi je on sam sebi dao, mada ove sezone ništa nije osvojio, Usman Dembele ja napravio svoj spisak od trojice kandidata među kojima su pored prvopomenutog, Hari Kejn i Hviča Kvarachelija, a danas je na istu temu progovorio i Lamin Jamal.

Odbranio je titulu u Primeri, na reprezentativnom nivou tituli prvaka Evrope dodao i onu svetsku i mada statistički nije imao idealan turnir svako ko je gleda Špance video je koliko je Jamal bitan. Pa opet…

“Prvo, ne odlučujem ja o tome, već vi (novinari, prim.aut). Ono što smo mi kao klub i reprezentacija uradii je neverovatno, tako da i ako se desi prvo što ću uraditi jeste da se zahvalim saigračima u Barseloni i Španiji. Mislim da imam šanse, videćemo”, rekao je Jamal na konferenciji za novinare pred duel sa Fajenordom na startu Lige šampiona.