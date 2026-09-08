BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

DORTMUND – VILJAREAL (tip 1, kvota 1,75) – početak, 21.00

Viljareal je izvzukao samo dva boda iz prva četiri kola Primere, a pošto je u seriji od dva poraza od Alavesa i Deportiva, jasno je da ih Borusija čeka kao favorit koji njihov pad želi da iskoristi nakon dobrog starta u prvenstvu, ali i očekovanog poraza u finalu Superkupa Nemačke, gde ih je Bajern savladao sa 1:2. Na poslednjem meču para, u Ligi šampiona, prošlog novembra, slavio je Dortmund sa 4:0.

REAL MADRID – INTER (tip 1. kvota 1,63) – početak, 21.00

Biće ovo njihov prvi okršaj posle pet godina i dominacije Kraljevskog kluba, koji je dobio prethodna četiri međusobna duela. Oba tima u meč ulaze u sjajnoj formi na startu sezone — predvođeni raspoloženim Embapeom, Belingemom i novim pojačanjima pod komandom Žozea Murinja, Madriđani su pred ovaj meč poraženi od Betisa, dok italijanski šampion stiže u Španiju nakon dobijenog prvenstvenog derbija sa Napolijem u Seriji A.



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PORTO – MAN. SITI (tip 2, kvota 1,70) – početak, 21.00

Siti je ovog leta trošio i šakom i kapom, pa šta reći sem da kapa ide dole klubu koji je u igrački kadar uložio preko pola milijarde evra. Enco Mareseka će ići na pobedu, a Porto će po sili prilika morati da se brani svim raspoloživim sredstvima. Taj otpor može da bude jak, budući da su Portugalci u prvih pet kola šampionata dobili sve utakmice, a primili samo jedan gol.

BORNMUT – LINKOLN SITI (tip 1, kvota 1,27) – početak, 20.45

Reč je o utakmici Liga kupa Engleske, u koju Bornmut ulazi sa statusom Premijerligaša, koji je u prva tri kola uzeo dva boda. S obzirom da linkolnu ide dobro u Čempionšipu, očekivano je da objektivno slabiji sastav gostujućeg tima zaigra kao da nema šta da izgubi. Međusobnu istoriju para ne pominjemo jer se nisu ukrštali već 16 godina.

AEK – LASK LINC (tip 1, kvota 1,75) – početak, 18.45

Srpska kolonija iz Atine, pod dirigentskom palicom Marka Nikolića, pokušaće da otkine prve podove LASK-u, koji je uspeo da okrene Seltik oko malog prsta, mada su ga mnogi već otpisivali, pošto je prvi meč izgubio sa 3:0. Inačem mečevi koje igraju Austrijanci su po pravilu izuzetno efikasni.

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