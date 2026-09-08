Kao u filmskom scenariju: Devetoligaški golman iz Londona izabran da vlada kraljevstvom u Ugandi

Prethodni kralj Ojo Njimba Kabamba Iguru Rukidi četvrti obavljao je tu ulogu još od 1995, kada je krunisan kao trogodišnjak. U tom trenutku je bio najmlađi monarh na svetu. Nažalost, nije poživeo, a u njegovu čast u Ugandi će biti zasađeno milion stabala drveta, barem tako tvrde nadležni u Ugandi.

U petak je komisija od 21 člana izabrala Kamurasija kao prestolonaslednika. Toro, na zapadu Ugande, jedno je od preostala četiri tradicionalna kraljevstva u toj istočno-afričkoj zemlji. Kraljevska titula je, doduše,više kulturološka nego politička funkcija.

A, sam Kamurasi, koji je u subotu branio u pobedi protiv Erit Tauna (2:0) u istorijskomd ebiju SE Donsa u FA kupu, navodno nije baš raspoložen da se iz Engleske seli u Ugandu. Naredne subote moraće možda da izabere, jer istog dana je sahrana kralja Rukudija četvrtog i – gostovanje kod Grinvejsa.

Mi ne bismo razmišljali dva puta. Jednom se živi, a većini nikad ne ponude da žive - kraljevski.