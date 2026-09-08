Kao u filmskom scenariju: Devetoligaški golman iz Londona izabran da vlada kraljevstvom u Ugandi
Vreme čitanja: 2min | uto. 08.09.26. | 13:29
Džordž Kamurasi imaće o čemu da misli narednih dana
Zvuči kao zaplet neke komedije s početka ovog veka, ali nije šala, već potpuna istina. Golman devetoligaša iz Južnog Londona izabran je da vlada kraljevstvom u Ugandi.
Reč je o 36-godišnjem Džordžu Kamurasiju, golmanu SE Donsa iz Bekslihita, kome su zemljaci poverili bude “omokuma”, odnosno da vodi Toro narod, njih 800.000, nakon što je 27. avgusta umro njegov rođak.
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Prethodni kralj Ojo Njimba Kabamba Iguru Rukidi četvrti obavljao je tu ulogu još od 1995, kada je krunisan kao trogodišnjak. U tom trenutku je bio najmlađi monarh na svetu. Nažalost, nije poživeo, a u njegovu čast u Ugandi će biti zasađeno milion stabala drveta, barem tako tvrde nadležni u Ugandi.
U petak je komisija od 21 člana izabrala Kamurasija kao prestolonaslednika. Toro, na zapadu Ugande, jedno je od preostala četiri tradicionalna kraljevstva u toj istočno-afričkoj zemlji. Kraljevska titula je, doduše,više kulturološka nego politička funkcija.
A, sam Kamurasi, koji je u subotu branio u pobedi protiv Erit Tauna (2:0) u istorijskomd ebiju SE Donsa u FA kupu, navodno nije baš raspoložen da se iz Engleske seli u Ugandu. Naredne subote moraće možda da izabere, jer istog dana je sahrana kralja Rukudija četvrtog i – gostovanje kod Grinvejsa.
Mi ne bismo razmišljali dva puta. Jednom se živi, a većini nikad ne ponude da žive - kraljevski.