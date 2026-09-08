Sviraj to ponovo, Gboli: Radnički vraća Arijibija

Finiš je prelaznog roka, klub će pokušati da pojača svoje redove, a kako Mozzart Sport saznaje, u Niš bi trebalo da se vrati jedan od pokretača bega sa dna tabele u prethodnoj sezoni – Gboli Arijibi.

Fudbaler nigerijskog porekla rođen u Americi, igrački stasao u Engleskoj čije državljanstvo poseduje, sa vrlo zanimljivom karijerom, bez kluba je od kraja prošle sezone koju je završio na Čairu. Letos je uživo pratio utakmice Svetskog prvenstva, odakle se hvalio fotografijama i snimcima na društvenim mrežama, trenirao je individualno i neprestano slao signale ljudima iz Radničkog kako želi da se vrati u Niš.

Međutim, nije bio po ukusu Marka Neđića, pa se i njegov sada već izvesni povratak može posmatrati u kontekstu onoga što je napisano u prethodnom delu teksta, a tiče se perspektive nekadašnjeg trenera Grafičara na klupi Reala sa Nišave. Istina, Arijibi je prethodne polusezone u Nišu prikazao dva sasvim različita lica, a Neđić je zatekao onu lošiju verziju.

U svojim prvim utakmicama, pod vođstvom Takisa Lemonisa na čije je insistiranje 31-godišnji krilni napadač i stigao u Srbiju, blistao je, pravio razliku, donosio bodove spasa niškom timu. Uz jedan gol, zabeležio je i pet asistencija. A onda se, kao na neki prekidač, naprosto isključio. Ni učinak, ni govor tela nisu prijali, izgubio je mesto u timu onda kada su se vodile odlučujuće bitke u plej-autu. Tako da se i sada postavlja pitanje – koju Arijibijevu verziju će dočekati Radnički?

Treba reći da su Nišlije već solidno popunjene u ofanzivnom delu tima – tu su Šestjuk, Jovanović, Rošević, Mustafa, Spasić, Abas, Ivanović, Bonsu Osei (povređen već neko vreme), Izderić... Ako dođe Arjibi, biće ih deset. A, golova nigde!

Zanimljivo je da su ovog leta, prema informacijama koje imamo, Gbolija Arijibija u svoje redove zvali Novi Pazar i Radnik. Ipak, njemu je bilo mnogo lepo i na privatnom planu u Nišu i izgleda da će dobiti drugu šansu u Radničkom. Da ga opet čupa iz zone ispadanja.