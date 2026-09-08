Prvi put od dolaska u Bornmut Đorđe Petrović će preći na klupu

Otkad je prošlog leta srpski reprezenativac Đorđe Petrović došao iz Čelsija u Bornmut, u transferu teškom nešto manje od 29.000.000 evra, nije bilo moguće da zamislimo tim Trešnjica bez njega na golu. Vezao je 43 uzastopna nastupa za premijerligaša kroz sva takmičenja, ali ta serija će po svemu sudeći biti prekinuta ovog utorka od 20.45 časova. Engleski mediji najavljuju da će 26-godišnjak iz Požarevca sedeti na klupi u 3. kolu Liga kupa protiv drugoligaša Linkolna.

Zaslužio je i Petrović da odmori. Prethodni trener Bornmuta Andoni Iraola nijednom nije želeo da promeni “jedinicu”, dok je novi šef stručnog štaba Marko Roze praktično primoran na to. Kada su letos Englezi zvali golmana Juventusa Mikelea di Gregorija, jedan od zahteva Italijana je bio da barem brani na kup utakmicama.