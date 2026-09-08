Prvi put od dolaska u Bornmut Đorđe Petrović će preći na klupu
Vreme čitanja: 2min | uto. 08.09.26. | 15:14
Protiv Linkolna (utorak, 20.45) u 3. kolu Liga kupa Engleske srpskom reprezentativcu će biti prekinuta serija od 43 utastopna nastupa za Trešnjice
Otkad je prošlog leta srpski reprezenativac Đorđe Petrović došao iz Čelsija u Bornmut, u transferu teškom nešto manje od 29.000.000 evra, nije bilo moguće da zamislimo tim Trešnjica bez njega na golu. Vezao je 43 uzastopna nastupa za premijerligaša kroz sva takmičenja, ali ta serija će po svemu sudeći biti prekinuta ovog utorka od 20.45 časova. Engleski mediji najavljuju da će 26-godišnjak iz Požarevca sedeti na klupi u 3. kolu Liga kupa protiv drugoligaša Linkolna.
Zaslužio je i Petrović da odmori. Prethodni trener Bornmuta Andoni Iraola nijednom nije želeo da promeni “jedinicu”, dok je novi šef stručnog štaba Marko Roze praktično primoran na to. Kada su letos Englezi zvali golmana Juventusa Mikelea di Gregorija, jedan od zahteva Italijana je bio da barem brani na kup utakmicama.
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Zato, Roze planira da ispuni dogovor i da večeras na teren pošalje Di Gregorija. I kako stvari stoje, neće samo on igrati od debitanata, očekuje se da prvi nastup zabeleži i Huanlu Sančez. Takođe, u planu je i da se Alvaru Rodrigezu pruži veća minutaža na terenu nego u Premijer ligi.
20.45: (1,27) Bornmut (5,40) Linkoln (9,00)
Petrović je na ovih 43 nastupa u Bornmutu primio 64 gola, dok je na 11 utakmica ostao nesavladan. Nijednom od početka sezone, mada je generalno dobijao pohvale za nastupe. Po dva gola su mu dali Mančester Siti (1:2) i Njukasl (2:2), jedan Everton (1:1).
Nažalost, drugog Srbina u Bornmutu Veljka Milosavljevića nećemo skoro videti na terenu. Zbog ozbiljne povrede biće dugo na bolovanju, pa su Trešnjice odlučile da ga ne registruju za Ligu Evrope. Još uvek nema preciznih informacija kada bismo nekadašnjeg štopera Crvene zvezde mogli da vidimo na terenu.
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LIGA KUP ENGLESKE – 3. KOLO
Utorak
20.45: (1,27) Bornmut (5,40) Linkoln (9,00)
20.45: (1,80) Kristal Palas (3,60) Midlzbro (4,00)
20.45: (3,20) Lejton Orijent (3,30) Bredford Siti (2,15)
20.45: (1,70) Sanderlend (3,50) Hal (4,80) - MR
21.00: (6,00) Milvol (4,00) Njukasl (1,50) - MR
Sreda
21.00: (1,60) Čelsi (4,00) Lids (4,80)
15. septembar
Peterboro – Barnsli
Vest Hem – Fulam
Ipsvič – Arsenal
Liverpul – Totenhem
Reding – Brentford
16. septembar
Everton – Vulverhempton
Flitvud – Šefild Junajted
Koventri – Aston Vila
Mančester Junajted – Brajton
17. septembar
Mančester Siti – Norič
***Kvote su podložne promenama