Larin protiv najbolje odbrane Čempionšipa

Larin je po jednom zatresao mrežu Votforda (1:2) i Stouka (3:1), a zatim je bio dvostruki strelac u ubedljivom trijumfu nad Milvolom (5:1). U prethodna dva kola nije 31-godišnjak nije našao put do mreže, u remijima sa Birmingemom i Linkoln Sitijem sa po 1:1.

20.45: (1,90) Sautempton (3,50) Svonsi (4,10)

Sada će Larin za protivnike da ima Bena Kabanga i Stivena Velša, dvojicu štopera koji su se pokazali kao ozbiljni defanzivci. Put do Svonsijeve mreže je našao samo Stouk još u prvom kolu, u porazu sa 1:2. Ne i igrači Šefild Junajteda (0:0), Derbija (0:3), Votforda (0:2) i Reksama (0:0).

Sautempton je trenutno tek 19. na tabeli sa četiri poena, ali to je zato što je u sezonu krenuo sa -4, zbog skandala iz prošle sezone kada je špijunirao treninge protivnika. Sa tim bodovima sada bi bio na samo -3 od Svonsija.

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ČEMPIONŠIP – 6. KOLO

Utorak

20.45: (3,00) Blekbern (3,40) Šefild Junajted (2,35)

20.45: (2,05) Kardif (3,50) Stouk (3,50)

20.45: (1,90) Sautempton (3,50) Svonsi (4,10)

20.45: (2,10) Votford (3,45) Preston (3,50)

20.45: (2,00) Reksam (3,50) Barnli (3,80)

21.00: (5,30) Bolton (4,00) Vest Hem (1,63)

Sreda

20.45: (2,95) Derbi (3,40) VBA (2,40)

20.45: (1,92) Norič (3,50) Birmingem (4,00)

21.00: (3,30) Čarlton (3,40) KPR (2,20)

***Kvote su podložne promenama