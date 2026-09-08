Larin protiv najbolje odbrane Čempionšipa
Vreme čitanja: 2min | uto. 08.09.26. | 13:55
Meč Sautemptona i Svonsija je na programu ovog utorka od 20.45 časova
Posle pet kola engleskog Čempionšipa samo su dve ekipe ostale neporažene. Birmingem, koji je četiri puta remizirao, te neočekivani lider Svonsi. Velški klub je primio samo jedan gol od početka prvenstva, ali videćemo da li će na tome da ostane i večeras, pošto od 20.45 časova gostuje jednoj od najjačih ekipa u ligi, Sautemptonu.
Pritom, Svece predvodi jedan od najubojitijih napadača drugog ranga engleskog takmičenja, kanadski reprezentativac Kajl Larin. Nekadašnji golgeter Bešiktaša, Klub Briža, Fajenorda i Majorke dobro je raspoložen i već je od početka sezone postigao pet golova. Jedan u Liga kupu i četiri u prvenstvu.
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Larin je po jednom zatresao mrežu Votforda (1:2) i Stouka (3:1), a zatim je bio dvostruki strelac u ubedljivom trijumfu nad Milvolom (5:1). U prethodna dva kola nije 31-godišnjak nije našao put do mreže, u remijima sa Birmingemom i Linkoln Sitijem sa po 1:1.
20.45: (1,90) Sautempton (3,50) Svonsi (4,10)
Sada će Larin za protivnike da ima Bena Kabanga i Stivena Velša, dvojicu štopera koji su se pokazali kao ozbiljni defanzivci. Put do Svonsijeve mreže je našao samo Stouk još u prvom kolu, u porazu sa 1:2. Ne i igrači Šefild Junajteda (0:0), Derbija (0:3), Votforda (0:2) i Reksama (0:0).
Sautempton je trenutno tek 19. na tabeli sa četiri poena, ali to je zato što je u sezonu krenuo sa -4, zbog skandala iz prošle sezone kada je špijunirao treninge protivnika. Sa tim bodovima sada bi bio na samo -3 od Svonsija.
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ČEMPIONŠIP – 6. KOLO
Utorak
20.45: (3,00) Blekbern (3,40) Šefild Junajted (2,35)
20.45: (2,05) Kardif (3,50) Stouk (3,50)
20.45: (1,90) Sautempton (3,50) Svonsi (4,10)
20.45: (2,10) Votford (3,45) Preston (3,50)
20.45: (2,00) Reksam (3,50) Barnli (3,80)
21.00: (5,30) Bolton (4,00) Vest Hem (1,63)
Sreda
20.45: (2,95) Derbi (3,40) VBA (2,40)
20.45: (1,92) Norič (3,50) Birmingem (4,00)
21.00: (3,30) Čarlton (3,40) KPR (2,20)
***Kvote su podložne promenama