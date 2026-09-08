Aris raskinuo sa Kerkezom godinu dana pre isteka ugovora

Kerkez je poslednji put značajniju ulogu u nekom timu imao u sezoni 2023/2024, kada je odigrao 18 utakmica za Mladost GAT i zatim na polusezoni prešao u Spartak iz Subotice. Za Golubove je odigrao devet utakmica, ali i to je bilo dovoljno da ga na leto 2025. godine pozove Partizan. Međutim, za crno-bele je defanzivac rođen u Vrbasu odigrao svega 30 minuta, u Mozzart Bet Superligi protiv Jedinstva iz Uba (3:0).

20.45: (1,13) Olimpijakos (8,00) Volos (14,0)

Iz Humske je ubrzo prešao u Aris, prošle sezone je bio na pozajmici u holandskoj Fortuni za koju je odigrao četiri utakmice, uz svega 14 minuta na terenu. Nadali su se u Arisu da bi mogli ponovo negde da ga pozajme ili prodaju, ali kako se prelazni rok završio, a nije stigla adekvatna ponuda, procenjeno je da je raskid ugovora najbolji za sve strane.

Pored Kerkeza, Aris se na sličan način razišao i sa nekadašnjim krilom Juventusa, Nice, Štutgarta i Remsa Anastasiosom Donisom (30).

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